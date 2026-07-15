Colombia

Menor de edad fue asesinada con arma blanca en Antioquia: su pareja se quitó la vida

Las autoridades investigan qué fue lo que sucedió entre los jóvenes con el apoyo de las cámaras de seguridad del sector y de los testimonios de sus seres queridos que intentan recordar detalles en medio del dolor

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Van de Medicina Legal, personal de Medicina Legal y CTI Fiscalía en un parque, dos cuerpos cubiertos, marcadores amarillos y cinta de precaución.
La menor de edad y su pareja fueron encontrados sin vida, aunque las autoridades descartaron la presencia de un tercero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Se revelaron detalles de la muerte de Melanie Sarahi Fajardo Rincón, de 17 años, en el Parque de las Mascotas de Sabaneta (Antioquia). El caso es investigado como un presunto feminicidio cometido por un joven, identificado por los medios locales como Santiago Uribe Monsalve, de 20 años, que sería la pareja sentimental de la adolescente y que después de cometer el ataque habría atentado contra su vida en el mismo lugar.

Según los datos de las autoridades, los jóvenes entraron en la noche del lunes festivo 13 de julio a una zona verde del parque, pero sus cuerpos fueron encontrados a las 11:00 a. m. del martes, después de que una persona que pasaba por el lugar alertara sobre lo ocurrido.

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De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, el general Henry Bello, citado por el medio Alerta Paisa, la principal hipótesis apunta a un crimen motivado por un conflicto de pareja.

El oficial explicó que, tras atacar a la adolescente con un arma blanca, el presunto agresor se habría autolesionado a muerte allí mismo.

Imagen de referencia. El cuerpo fue abandonado en el barrio Restrepo, al sur de Bogotá - crédito Colprensa
La víctima y su agresor, que también murió, se habían movilizado al parque a altas horas de la noche - crédito Colprensa

Los videos de seguridad son pieza clave de la investigación

Las cámaras de seguridad de Sabaneta registraron los últimos momentos de vida de la menor y del joven. El material muestra el recorrido que hicieron desde que salieron de sus viviendas hasta el lugar donde ocurrió el ataque y es material clave para los investigadores que buscan establecer con precisión la secuencia de los hechos.

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La inspección judicial también permitió ubicar en la escena las pertenencias de ambos, entre ellas celulares, billeteras y documentos.

Por las características de las heridas, los investigadores descartaron en principio la participación de un tercero. Entre tanto, se sabe que la Policía Metropolitana y funcionarios de la Alcaldía de Sabaneta realizaron las primeras diligencias en el lugar junto con personal judicial.

Además, el general Bello indicó que, después de conversar con los familiares de las víctimas, no encontraron denuncias previas. Aunque será la Fiscalía General de la Nación la que definirá las circunstancias finales del caso.

Las indagaciones preliminares, reveladas por Alerta Paisa, establecieron que Santiago Uribe Monsalve habría vuelto a Sabaneta hacía aproximadamente 15 días, pues al parecer estaba trabajando en Ciudad de México. En cuanto a la víctima, se indicó que se graduó del colegio y estaba avanzando con sus estudios en inglés.

Cuchillo plegable con gotas de sangre en una mesa de madera. También se ven un cuaderno abierto con un bolígrafo, un libro, guantes y una bolsa de plástico.
El sujeto empleó un cuchillo para lesionar a la menor de edad y luego se suicidó - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Feminicidio en Medellín

El caso del municipio del Valle de Aburrá ocurrió días después de otro crimen contra una mujer que fue perpetrado en el barrio Popular número uno, un concurrido sector en el nororiente de la capital antioqueña.

Según las versiones, en ese momento fue asesinada Janeth Estela Álvarez Rivera, de 53 años, que también habría sido atacada por su expareja, Jorge Andrés Villada Ramírez, de 45, que se quitó la vida en el lugar al autolesionarse con una herida en el pecho.

Sus familiares subieron al tercer piso del inmueble después de escuchar gritos y trasladaron a la mujer a un hospital cercano, en el que los especialistas confirmaron que ingresó sin signos vitales por 15 heridas con arma cortopunzante en el rostro, el cuello y la mano izquierda.

Según la investigación de las autoridades, en la escena del crimen fueron halladas tres armas blancas y dos celulares que hacen parte de la investigación para recolectar información que permita esclarecer los móviles del ataque.

Sobre el caso, el diario local confirmó que la relación entre la víctima y el agresor había terminado unos días antes del hecho, después de tres tormentosos años en los que la mujer vivió un constante ciclo de violencia.

Las autoridades realizaron el levantamiento ante la mirada de asombro de los vecinos - crédito Colprensa
El sujeto mató a la mujer 8 días después de que ella le terminara - crédito Colprensa

Incluso, la Policía confirmó que el atacante tenía antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por hurto calificado, homicidio y tráfico de estupefacientes.

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