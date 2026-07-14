Rodrigo Londoño lanzó pullas a De la Espriella tras anuncio del fin de la Oficina del Alto Comisionado de Paz: “Bienvenida sea la muerte”

Timochenko afirmó en X que defenderá los acuerdos de paz de 2016 pese a la decisión de Abelardo de la Espriella de cerrar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz - crédito Montaje Infobae (Colprensa)

En medio del revuelo generado en la mañana del martes 14 de julio de 2026 por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, por su arribo a la sede la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras un permiso otorgado para viajar a España, el antiguo miembro del secretariado de las extintas Farc envió un fuerte mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta de X, el exguerrillero y miembro del partido Comunes aseguró que seguirá velando por mantener los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y ese grupo armado en 2016, pese a los anuncios del mandatario electo sobre acabar, a partir del 7 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, además de la eliminación de unos 229 cargos públicos.

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“Hoy, 14 de julio del 2026, siendo casi las diez de la mañana, estamos aquí cumpliéndole a Colombia y al mundo, contribuyendo con la verdad, contribuyendo con la reparación y contribuyendo con la reconciliación”, señaló “Timochenko”.

El exmiembro de las Farc recordó que trabajará en honor a los cientos de firmantes de paz que han sido asesinados desde 2016, según él, por las estigmatizaciones que han sufrido desde su rendición y sometimiento a la justicia especial.

Incluso, Londoño advirtió que su vida podría estar en riesgo por defender los acuerdos, en medio de fuertes tensiones políticas en el país por la continuidad de la JEP y de los beneficios a exintegrantes del grupo armado disuelto hace una década.

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“A pesar de las inmensas campañas de estigmatización, a pesar de los discursos de odio que desde tribunas privilegiadas se responden a los hechos de paz, a pesar de los casi 500 firmantes asesinados. Y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenida sea la muerte, porque estamos convencidos que más de 12 millones de colombianos recogerán esta bandera que hemos mantenido en alto con orgullo y sin arrepentimiento”, señaló.

En el mensaje difundido en su cuenta de X, alias Timochenko lanzó pullas al presidente electo al usar su popular saludo “firmes por la patria” acompañado de un gesto de su mano sobre la frente, pero cambiando la frase por “Firmes por la paz con justicia social”.

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Entre Rodrigo Londoño y Abelardo de la Espriella ya existe una fuerte tensión, luego de que el recién elegido presidente declarara que alias Timochenko “merece estar preso de por vida” y se comprometiera a impulsar acciones para lograrlo.

El cruce de palabras se originó tras el regreso del exjefe guerrillero al país, luego de una visita a Madrid, España, donde participó en actividades con la organización Izquierda Unida.

Las condiciones legales para los firmantes de paz

El reciente viaje de Londoño fue objeto de críticas no solo por parte del presidente electo, sino desde sectores políticos que cuestionan los movimientos de los sancionados por la JEP. La sentencia vigente establece que quienes enfrentan sanciones pueden desplazarse dentro de Colombia para cumplir con las medidas impuestas, pero si desean salir del país, deben contar con autorización previa de la jurisdicción especial.

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Este requerimiento cobró relevancia debido a la reciente condena de la JEP contra miembros del antiguo secretariado de las Farc por crímenes relacionados con el Caso 01, que investiga secuestros y privaciones graves de la libertad.