Políticos de izquierda reaccionaron al anuncio de Abelardo de la Espriella de eliminar la figura de Comisionado de Paz: “Es impunidad”

María José Pizarro, exsenadora de la República, Wilson Arias, senador de la República; Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Colprensa/Sergio Acero/REUTERS/Álvaro Tavera/Colprensa

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que eliminará la figura del Comisionado para la Paz a partir del próximo 7 de agosto de 2026, fecha en que asumirá como jefe de Estado.

De la Espriella afirmó que la Unidad de Implementación del Acuerdo transferirá sus responsabilidades al Comisionado Nacional de Seguridad y aseguró que el Alto Comisionado para la Paz será eliminado.

“Se acaba el Comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno. A partir del 7 de agosto el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”, indicó en su tercera alocución como presidente electo de Colombia.

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Abelardo de la Esrpiella afirmó que la Unidad de Implementación del Acuerdo transferirá sus responsabilidades al Comisionado Nacional de Seguridad y aseguró que el Alto Comisionado para la Paz será eliminado - crédito Sergio Acero/REUTERS

La decisión ha generado reacciones de sectores que han expresado su oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella.

María José Pizarro, quien fue jefe de debate del excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que la decisión es el “inicio de la motosierra” y el desmonte de las instituciones de la paz.

“Lo disfrazan de “reforma administrativa”, pero es el inicio de la motosierra y el desmonten deliberado de toda la institucionalidad para la paz (sic)“, expresó Pizarro.

La exsenadora agregó que, bajo el argumento de la seguridad, se oculta impunidad y que la llamada “patria milagro” terminará en guerra, según advirtió Pizarro.

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“Disfrazan de seguridad pero es impunidad para los protagonistas y carta blanca para quienes quieren borrar la historia, sus delitos y la verdad. Ya sabemos que la patria milagro es guerra a lo que dé (sic)”, puntualizó.

María José Pizarro aseguró que la decisión es el “inicio de la motosierra” y el desmonte de las instituciones de la paz - crédito @PizarroMariaJo/X

Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, aseguró que ni el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se “atrevió a desmontar la Oficina del Comisionado de Paz”, recordando que mantuvo a Luis C. Restrepo en el cargo cuando fue mandatario de Colombia.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último comandante en jefe de las extintas Farc, y los firmantes, señalando que podrían considerarse como delito de perfidia.

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“Ni Álvaro Uribe se atrevió a desmontar la Oficina del Comisionado de paz y mantuvo a Luis C. Restrepo en ese cargo. Anunciar la persecución a Rodrigo Londoño y a los firmantes de paz es anunciar el delito de perfidia. Discurso hiper neoliberal y ultraderechista zafio y cerril (sic)”. aseveró Arias.

Wilson Arias aseguró que ni el expresidente Álvaro Uribe se “atrevió a desmontar la Oficina del Comisionado de Paz”, recordando que mantuvo a Luis C. Restrepo en el cargo cuando fue mandatario de Colombia - crédito @wilsonariasc/X

Ariel Ávila, senador electo de la Alianza Verde y quien respaldó a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales, afirmó que el presidente electo de Colombia busca eliminar los Acuerdos de Paz de 2016, sin embargo señaló que hacerlo significaría “violar” la Constitución.

“Abelardo de la Espriella quiere acabar con el Acuerdo de Paz de la Habana, pero no puede porque sería violar la constitución, esa que dijo que iba a defender. ¿Por qué no quiere que se sepa la verdad que la JEP puede dar? ¿Cuida los intereses de alguien? (sic)“, expresó Ávila.

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Ariel Ávila afirmó que el presidente electo de Colombia busca eliminar los Acuerdos de Paz de 2016, sin embargo señaló que hacerlo significaría “violar” la Constitución. - crédito @ArielAnaliza/X

Roy Barreras, excandidato presidencial y expresidente del Senado aseguró que eliminar la Consejería para la Paz sería un error que perjudicaría al Gobierno de Abelardo de la Espriella,

“La eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz es un error que perjudica al propio nuevo gobierno, no podrán hacerlo por decreto : tiene anclaje en la ley y en la constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz que es una obligación del Estado con rango constitucional (sic)”, indicó Barreras.

Y agregó: “Es un error porque cualquier gobierno (ver cuadro) necesita ese instrumento institucional para cumplir la obligación constitucional de garantizarle a Colombia una paz estable y duradera cualquiera que sea el método que quiera implementar incluidas todas las formas de sometimiento y desmovilización (sic)”.

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Roy Barreras afirmó que la Consejería Presidencial para la Paz cuenta con un “anclaje legal y constitucional que le implicaría reformas de la ley y de la Constitución (sic)”.

Roy Barreras afirmó que la Consejería Presidencial para la Paz cuenta con un “anclaje legal y constitucional que le implicaría reformas de la ley y de la Constitución (sic)” - crédito @RoyBarreras/X

“Tampoco podrán eliminar la Agencia de Reincorporación sin tramitar una ley y quién va a responder por la vida y procesos de reintegración de los miles de excombatientes que dejaron las armas y por la reintegración de todos los que deben dejarlas para que un día tengamos paz y seguridad ? (sic)”, aseveró Barreras.

Finalmente, Iván Cepeda, excandidato presidencial del Pacto Histórico, aseguró que Abelardo de la Espriella es “el máximo enemigo de la paz”.

“Las decisiones de acabar con la institucionalidad de la paz, cerrar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016, convierten a Abelardo De la Espriella en el mayor enemigo que haya tenido nuestro país en el campo de la búsqueda de la paz (sic)”, aseveró Cepeda.

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