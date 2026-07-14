Juanda Caribe respondió por qué no ha compartido fotografías con su hija y qué pasará con su casa de Barranquilla tras decidir mudarse a Medellín

Juanda Caribe reveló sus planes para el futuro y dejó a más de uno pensando sobre la relación con su hija - crédito cortesía RCN

Juanda Caribe confirmó su mudanza a Medellín, en una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, en medio de un momento personal que incluye una nueva relación con Mariana Zapata, su separación de Sheila Gándara y la decisión de mantener a su hija lejos de las redes sociales, tras finalizar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

El creador de contenido oriundo de Barranquilla reveló que en los próximos días le entregarán un apartamento en la capital antioqueña. Según sus propias palabras, la ciudad “le aportará muchísimo” a sus proyectos empresariales y artísticos, además de darle “un nuevo aire” a su vida personal.

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El plan: dividir su tiempo entre dos ciudades

El traslado no implica abandonar su ciudad natal. Barranquilla seguirá siendo su base de operaciones: allí vive su familia, tiene su empresa y, según dijo, tiene “grandes proyectos funcionando y otros en camino”.

El comediante confirmó que se irá a vivir a Medellín para mejorar su contenido en redes y prepararse mejor - crédito @juandacaribeshow/IG

La idea es alternar su tiempo entre ambas ciudades. “Lo más emocionante es que podré compartir mi tiempo entre Medellín y mi Quillita linda”, escribió, en referencia cariñosa a Barranquilla.

Sobre la casa que tiene en esa ciudad, aclaró que planea dejarla “más bonita” y que se trasladó temporalmente a casa de sus padres.

La separación de Sheila Gándara y el fin de una relación

El contexto de esta nueva etapa no puede desligarse de lo ocurrido en los últimos meses. La ruptura con Sheila Gándara, madre de su hija Victoria, se produjo durante su participación en la tercera temporada del reality del Canal RCN, cuando circularon capturas de pantalla que apuntaban a presuntas infidelidades y su cercanía con Mariana Zapata se hizo evidente ante el público.

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Gándara tomó la decisión antes de que Juanda saliera del programa: se mudó y dio por terminada la relación. En una historia de Instagram, la también creadora de contenido fue directa: “Le di una segunda oportunidad que él me pidió y que claramente no valoró”.

El creador de contenido aseguró que estará entre Medellín y Barranquilla, por lo que remodelará el apartamento - crédito @juandacaribeshow/IG

Juanda, por su parte, descartó públicamente una reconciliación. “A ella siempre voy a desearle cosas buenas, si a ella le va bien a Victoria también, pero hoy estamos en caminos distintos”, dijo en una ronda anterior de preguntas y respuestas, según recogió Infobae Colombia.

Mariana Zapata, la nueva relación confirmada

Lo que dentro del reality comenzó como una amistad con “cipote de amistad”, en palabras del propio Juanda, terminó convirtiéndose en un romance público. La pareja lo confirmó durante el lanzamiento de su más reciente sencillo musical en Barranquilla, donde se besaron ante el público asistente.

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Mariana Zapata tomó el micrófono en ese evento y le dijo a Juanda: “Te amo”, ante la ovación de los presentes. Desde entonces, la relación ha estado en el centro de la conversación digital, en parte por el contexto en que se originó.

Entre confesiones y dedicatorias, Juanda Caribe y Mariana Zapata mantienen en vilo a sus seguidores por la naturaleza de su actual relación - crédito Cortesía Canal RCN

Juanda ha respondido a las críticas que recibe su pareja con respaldo público. “Por más que intentan borrarle la sonrisa, ella más sonríe”, escribió en sus historias de Instagram.

Por qué no muestra más a su hija en redes

La otra pregunta que sus seguidores le hicieron en esta sesión fue sobre la poca presencia de su bebé en sus publicaciones. Su respuesta fue directa: tiene el celular lleno de fotos y videos con su hija, pero prefiere no exponerla tanto.

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“Amo publicarla porque me encanta gritar que la amo, que es mi todo y que estoy orgulloso de ella, pero también sé la maldad que existe aquí”, escribió. Cerró esa respuesta con una frase que resume su postura: “a veces los mejores momentos no llevan flash, ni pixeles”.

Juanda Caribe respondió por qué no ha mostrado a su hija en redes sociales después de salir del 'reality' - crédito @juandacaribeshow/IG

Una decisión que, curiosamente, también tomó Sheila Gándara por su cuenta. La madre de Victoria explicó en un live reciente que dejó de mostrar a la niña en sus redes por temor, sin confirmar si esa decisión tiene relación con algún proceso legal en curso.