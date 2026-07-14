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La selección Colombia terminará en el top 10 de la Copa Mundial de la FIFA 2026: así va la tabla final del torneo

La Tricolor volvió a jugar cinco partidos en una Copa del Mundo, como en Brasil 2014, pero el nuevo formato del torneo solo permitió que avanzara hasta los octavos de final

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La selección Colombia fue eliminada por Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Lee Smith/REUTERS
La selección Colombia fue eliminada por Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Lee Smith/REUTERS

A pesar de las fuertes críticas por el rendimiento de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo y capitaneada por James Rodríguez estará entre las 10 mejores selecciones del mundo el 19 de julio, cuando se conozca a la campeona del certamen que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección Colombia terminó novena en el Mundial 2026 pese a su eliminación en octavos de final ante Suiza, una ubicación que la dejó dentro del top 10 del torneo y que contrasta con la decepción de parte de la afición por la forma en que se cerró la campaña.

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Según una tabla publicada en redes sociales, el equipo colombiano sumó 11 puntos en cinco partidos, con tres victorias y dos empates. Cerró además con cinco goles a favor y apenas un tanto recibido.

La Selección Colombia aunque no perdió en la Copa Mundial de la FIFA, fue eliminada en la tanda de penaltis - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters
La Selección Colombia aunque no perdió en la Copa Mundial de la FIFA, fue eliminada en la tanda de penaltis - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

Ese rendimiento la ubicó como la segunda mejor selección sudamericana del campeonato. Solo quedó por detrás de Argentina, que seguía cerca de disputar las semifinales, y por delante de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Colombia llegó a esa posición después de una fase previa en la que venció a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Ghana, y empató con Portugal y con Suiza en los 90 minutos reglamentarios y en el tiempo extra, lo que forzó la tanda de penaltis. La eliminación frente a Suiza en octavos de final dejó un sabor amargo porque el equipo había mostrado solidez en los encuentros anteriores.

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La clasificación general del Mundial tomó en cuenta los puntos obtenidos y la diferencia de gol. Con ese criterio, el combinado nacional concluyó su participación en la novena plaza. El dato resulta más llamativo porque Colombia integró el grupo de seis selecciones que no perdieron ningún partido en el campeonato. Aun así, su recorrido se detuvo en la instancia de eliminación directa.

Los hinchas colombianos fueron tendencia en la Copa Mundial de la FIFA por llenar los estadios en donde jugó la Selección - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters
Los hinchas colombianos fueron tendencia en la Copa Mundial de la FIFA por llenar los estadios en donde jugó la Selección - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

Uno de los aspectos más llamativos de la clasificación final fue la posición de México, también eliminado en octavos de final. El seleccionado mexicano apareció en el quinto lugar al haber sumado 12 puntos durante el torneo.

Esa cosecha se construyó con victorias sobre Sudáfrica, República Checa, Corea del Sur y Ecuador. La comparación muestra que dos equipos eliminados en la misma fase terminaron separados en la tabla por su producción previa en puntos y diferencia de gol.

Así va la tabla de posiciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, antes de la Semifinal

Francia es la selección favorita a ser campeona del Mundo en el 2026 - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Francia es la selección favorita a ser campeona del Mundo en el 2026 - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
  1. Francia: 18 puntos / +14 / 6 partidos jugados.
  2. Argentina: 16 puntos / +10 / 6 partidos jugados.
  3. España: 16 puntos / +10 / 6 partidos jugados.
  4. Inglaterra: 16 puntos / +7 / 6 partidos jugados.
  5. México: 12 puntos / +7 / 5 partidos jugados.
  6. Noruega: 12 puntos / +2 / 6 partidos jugados.
  7. Marruecos: 11 puntos / +2 / 6 partidos jugados.
  8. Suiza: 11 puntos / +4 / 6 partidos jugados.
  9. Colombia: 11 puntos / +4 / 5 partidos jugados.
  10. Brasil: 10 puntos / +6 / 5 partidos jugados.
  11. Bélgica: 9 puntos / +6 / 6 partidos jugados.
  12. Estados Unidos: 9 puntos / +3 / 5 partidos jugados.
  13. Países Bajos: 8 puntos / +6 / 4 partidos jugados.
  14. Portugal: 8 puntos / +4 / 5 partidos jugados.
  15. Alemania: 7 puntos / +3 / 4 partidos jugados.
  16. Canadá: 7 puntos / +3 / 5 partidos jugados.
  17. Egipto: 6 puntos / +1 / 5 partidos jugados.
  18. Costa de Marfil: 6 puntos / 0 / 4 partidos jugados.
  19. Croacia: 6 puntos / -1 / 4 partidos jugados.
  20. Japón: 5 puntos / -1 / 4 partidos jugados.
  21. Australia: 5 puntos / -4 / 4 partidos jugados.
  22. Paraguay: 5 puntos / -6 / 5 partidos jugados.
  23. Senegal: 4 puntos / -2 / 4 partidos jugados.
  24. RD Congo: 4 puntos / -2 / 4 partidos jugados.

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