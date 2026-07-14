Colombia

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

La modelo y empresaria convive con un empresario de perfil reservado, con quien comparte la paternidad y proyectos empresariales fuera del foco público

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El empresario que comparte una hija y proyectos con Elizabeth Loaiza mantiene un perfil bajo - crédito @jpits888/ Instagram
El empresario que comparte una hija y proyectos con Elizabeth Loaiza mantiene un perfil bajo - crédito @jpits888/ Instagram

La vida personal de la modelo colombiana Elizabeth Loaiza ha estado marcada en los últimos años por su relación con el empresario Juan Pablo Benavides, con quien comparte una hija y proyectos empresariales vinculados al sector de la salud.

La pareja sostiene un bajo perfil en redes sociales, aunque ocasionalmente comparten momentos familiares en sus cuentas, especialmente junto a su pequeña.

El vínculo entre Elizabeth Loaiza y Juan Pablo Benavides comenzó en 2020, en medio de circunstancias inesperadas que derivaron rápidamente en una relación estable. Meses después de conocerse, decidieron formalizar su noviazgo y, poco tiempo después, formaron una familia. La modelo ha destacado en diferentes entrevistas el papel de apoyo constante que su pareja desempeña para ella, tanto en los momentos de éxito como en los desafíos.

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Elizabeth Loaiza y Juan Pablo Benavides han construido una familia junto a su hija, combinando su vida personal con proyectos empresariales enfocados en la salud - crédito @jpits888/ Instagram
Elizabeth Loaiza y Juan Pablo Benavides han construido una familia junto a su hija, combinando su vida personal con proyectos empresariales enfocados en la salud - crédito @jpits888/ Instagram

Juan Pablo Benavides, de origen paisa, ha preferido mantener su vida privada alejada de la exposición mediática. Aunque se trata de un empresario reconocido en Colombia y en el exterior, su presencia en redes sociales es limitada. Benavides dirige negocios relacionados con tratamientos a base de CBD y parte de sus operaciones empresariales se concentran en Miami, Estados Unidos, donde reside por períodos extendidos.

A pesar de los rumores esporádicos sobre posibles crisis en la pareja, ninguno de los dos ha confirmado una separación. Loaiza, en declaraciones públicas y a través de sus redes, ha reiterado su satisfacción con la vida familiar que mantiene al lado de Benavides, subrayando la importancia de resguardar su intimidad.

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El nacimiento de su hija marcó un nuevo rumbo para ambos. La pareja ha priorizado inculcar un estilo de vida saludable en su hogar, especialmente en lo que respecta a la actividad física y el bienestar integral. En varios registros públicos, puede observarse a la familia compartiendo actividades deportivas y momentos de recreación.

Juan Pablo Benavides, empresario paisa con negocios en Colombia y Miami, prefiere mantener su vida privada fuera del foco mediático - crédito @ jpits888/ Instagram
Juan Pablo Benavides, empresario paisa con negocios en Colombia y Miami, prefiere mantener su vida privada fuera del foco mediático - crédito @ jpits888/ Instagram

Elizabeth Loaiza es una modelo, empresaria y activista nacida en Cali, Valle del Cauca, en 1989. Su trayectoria en el mundo del modelaje comenzó a muy corta edad, desfilando por primera vez cuando tenía apenas cuatro años. Con el paso del tiempo, su presencia se consolidó en el ámbito nacional e internacional, especialmente tras obtener el título de Miss Mundo Colombia en 2006, lo que le permitió representar al país en el certamen celebrado en Varsovia, Polonia.

A lo largo de su carrera, Elizabeth Loaiza ha sido portada de revistas reconocidas como SoHo, Don Juan, Novias, TV y Novelas, y Vea. También se ha desempeñado como imagen de importantes marcas y ha participado en campañas publicitarias de alto perfil. Su incursión en la televisión incluyó la participación en el programa Desafío de Caracol Televisión, uno de los reality shows más populares en Colombia, donde destacó por su rendimiento físico y carisma frente a las cámaras.

Elizabeth Loaiza
Además de modelo y presentadora, Elizabeth Loaiza se ha consolidado como figura influyente en redes sociales, promoviendo bienestar y belleza - crédito @elizabethloaiza/Instagram

Además del modelaje y la televisión, Elizabeth Loaiza ha trabajado como presentadora y actriz, ampliando su reconocimiento en distintos formatos mediáticos. Su influencia se ha extendido a las redes sociales, donde cuenta con una amplia comunidad de seguidores que le ha permitido consolidarse como una figura influyente en temas de belleza, salud y bienestar.

En el ámbito empresarial, ha desarrollado proyectos en el sector de la salud, especialmente tras vivir una experiencia personal marcada por complicaciones derivadas del uso de biopolímeros. Esta situación la llevó a convertirse en una voz activa en la lucha contra estas sustancias, promoviendo una ley que prohíbe su uso en Colombia y fundando la organización “Ni una más con Biopolímeros”. Desde allí, impulsa campañas de prevención y brinda apoyo a personas afectadas, lo que le ha valido reconocimientos y condecoraciones por su labor social.

La modelo fue acusada de usar bots para ganar las votaciones de la tercera ronda
Elizabeth Loaiza ha superado desafíos personales y profesionales, manteniéndose activa como modelo, empresaria y activista en el escenario público colombiano - crédito @elizabethloaiza/ Instagram

La vida de Elizabeth Loaiza también ha estado marcada por retos personales, incluida la superación de problemas de salud y procesos quirúrgicos complejos, así como la maternidad y el equilibrio entre su faceta profesional y familiar. Hoy en día, continúa activa como modelo, empresaria y activista, manteniendo una presencia constante en medios de comunicación y plataformas digitales.

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