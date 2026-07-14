Karina García ‘encendió’ las redes sociales con la confesión de su pareja sobre el momento en que ella quedó embarazada: “Llega este tiro fijo”

La creadora de contenido aseguró que fue en el segundo encuentro con su pareja quedó embarazada - crédito @rechismes @rastreandofamosos/IG

El anuncio del embarazo de Karina García junto a Kris R sorprendió a sus seguidores, pues es el tercer embarazo de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

La noticia llegó cuando la pareja apenas llevaba unos meses de relación, y ambos decidieron compartir con sus seguidores cómo fue ese momento inesperado. Sumado a esto, el anuncio se hizo después de una serie de rumores sobre el estado de gestación de la modelo.

Durante una transmisión en la plataforma Kick, Karina y Kris R repasaron el inicio de esta nueva etapa. Ella, con tono nostálgico y entre sonrisas, preguntó a sus seguidores: “¿Y ustedes quieren saber cuándo me embarazó este hombre?”.

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Luego, mirando a Kris, añadió: “La segunda vez que él y yo estuvimos juntos, me embarazó. Confírmelo”. Kris R no dudó y respondió: “Sí”.

Karina García espera su tercer hijo y Kris R se estrena como papá - crédito Karina García / Instagram

La creadora de contenido explicó que nunca imaginó quedar embarazada tan pronto. Compartió: “Yo nunca me imaginé que la segunda vez que tú y yo estuviéramos juntos, tú me ibas a embarazar. Porque a mí no me había pasado”.

Karina detalló que ya pensaba en empezar a cuidarse, pero el embarazo llegó antes de lo previsto. Relató, entre bromas y risas, que no sabía si Kris consumía piña o si era efecto de un suplemento: “Era la segunda vez, yo ya iba a comenzar juiciosa, pero llega este tiro fijo que yo no sé si es que consume piña o ese Vitafir es muy efectivo, yo no sé, amor. No me imaginé que me iba a embarazar así de una. Entonces como que no sé, ya pasó lo que pasó, me embarazó y aquí estoy”.

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Karina García y Kris R se robaron todas las miradas por su cercanía en concierto de Bad Bunny - crédito Dipo/Facebook

En la conversación, también se sumó el propio Kris R. Cuando Karina le preguntó qué tomaba en esos días para que fuera tan efectivo, él respondió: “Vitafer” y bromeó sobre los efectos: “Estaba endemoniado”. La pareja no perdió la oportunidad de compartir estos detalles íntimos y espontáneos con su audiencia, mostrando complicidad y humor.

Karina y Kris R también hablaron sobre sus sentimientos y proyectos familiares. Ella afirmó: “Queremos estar felices, queremos estar juntos. O sea, yo siento, amor, que es lo que yo siempre he soñado. Siempre he soñado que mis bebés estén con su papá, y pues si lo podemos hacer, ¿por qué no? Es que nosotros ya somos una familia, entonces es como que queremos que cuando nuestro bebé llegue se sienta como… en su hogar”. Kris R complementó: “En su hogar”.

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Ambos coincidieron en la importancia de criar a su hijo en un entorno familiar.

Valentino finalmente comprendió que su mamá estaba feliz por la noticia y decidió compartirlo con ella - crédito Karina García / Instagram

Karina explicó que por eso decidieron mudarse juntos, para que su bebé crezca con sus padres presentes y se fortalezca el lazo familiar: “Queremos que siempre que estemos juntos, él se levante viendo su hijo. O sea, creciendo como debe ser, pues en familia. Entonces, por eso nos mudamos juntos, estamos contentos y a la expectativa”.

La pareja afronta con entusiasmo y optimismo la llegada de su primer hijo en común, con el objetivo de formar un hogar sólido y feliz para su familia.

Qué dijo sobre los síntomas de su embarazo

Durante sus vacaciones por Europa, expresó: “Dicen que el embarazo no es sinónimo de enfermedad, el embarazo es sinónimo de vida y yo estoy de acuerdo, de amor, pero la verdad, yo a veces me siento tan mal que para mí el embarazo sí es estar enferma a veces”.

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García detalló que los malestares incluyen vómitos, dolor de cabeza intenso, acidez y dolor de columna, además de hinchazón facial y sensibilidad a la luz, lo que limita incluso el uso de su celular.

Ante la preocupación de sus seguidores, quienes le recomendaron controlar la presión arterial por posible preeclampsia, aseguró: “Afortunadamente, tengo la presión superbién”. La influencer enfatizó que, aunque cada embarazo es diferente, “este embarazo me está dando fuerte”, y mantiene contacto permanente con sus médicos.