Gustavo Bolívar le contestó a cuenta de seguidores de Petro por publicar lista de artistas que apoyaron a De la Espriella: “No se puede discriminar”

Gustavo Bolívar propone diálogo y respeto en medio de debates políticos - crédito Presidencia de la República - Colombia/YouTube

Una publicación en la red social X generó debate nacional al difundir una lista de reconocidas figuras del entretenimiento, el deporte y la música, a quienes se identificó como “Abelardistas”.

El mensaje, compartido por la usuaria PaulaOro3107 en X, incluyó nombres como Nicky Jam, Maluma, Carlos Vives, Sofía Vergara, Egan Bernal, Nairo Quintana, Tino Asprilla, Silvestre Dangond, Juanes, Pipe Bueno, James Rodríguez y Lucho Díaz, entre otros.

En el post, PaulaOro3107 escribió: “Acá están los Abelardistas!”, junto a una extensa enumeración de celebridades que, según la publicación, simpatizan o se han mostrado cercanas al presidente electo Abelardo de la Espriella.

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La lista incluyó desde cantantes de talla internacional, actores, deportistas olímpicos, hasta influenciadores digitales y figuras de la televisión nacional, como Catalina Aristizábal, Andrea Serna, Greicy Rendón, Cristina Hurtado y Mabel Cartagena.

Lista viral en X señaló a celebridades como “Abelardistas” y desató debate en redes - crédito @PaulaOro3107/X

La publicación circuló ampliamente, superando las 690.000 visualizaciones, y rápidamente se posicionó en el centro de la conversación pública sobre el papel de los famosos y su influencia en la opinión política.

Tras lo anterior, el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, intervino en la discusión con un mensaje de tono conciliador.

“Estamos actuando igual a ellos. No se puede discriminar a la gente por pensar diferente”, expresó Bolívar, llamando a la tolerancia y al respeto por la diversidad de opiniones. El exfuncionario agregó: “En vez de desconocer su libre albedrío mostrémosles el avance social que han tenido sus pueblos de origen en estos 4 años”.

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Bolívar propuso abrir espacios para el diálogo y la escucha activa entre sectores opuestos. “Invitémoslos a escuchar nuestros argumentos. Tomemos café con los que piensan distinto. Escuchemos sus puntos de vista también”, sugirió.

Gustavo Bolívar llamó a la tolerancia y rechaza discriminación por diferencias políticas - crédito @GustavoBolivar/X

Además, remarcó la importancia de distinguir entre quienes han sido manipulados y quienes sostienen sus posturas de manera firme, enfatizando: “Quitémosles la venda a los que están manipulados pero respetemos a los que creen firmemente en esas posturas”.

El exsenador concluyó su intervención con un llamado a la persuasión y no a la exclusión: “Mejor seducir que cancelar”, señaló.

Gustavo Bolívar advirtió sobre un futuro incierto tras la salida de Gustavo Petro

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, anticipó un escenario de incertidumbre para diversos sectores sociales ante la inminente salida del presidente Gustavo Petro el 7 de agosto de 2026.

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En un mensaje publicado en X, Bolívar aseguró que la gestión del actual mandatario será recordada por la defensa de derechos y beneficios sociales, y que su ausencia generará vacíos en la protección de los más vulnerables.

Durante su declaración, Bolívar cuestionó quién asumirá la defensa de los recursos naturales, los programas sociales y a las poblaciones históricamente excluidas.

“¿Quién va a defender los páramos? ¿Quién va a defender estos árboles? ¿Quién va a defender a la gente más pobre?”, expresó el exfuncionario, subrayando la preocupación por el futuro de los programas que benefician a adultos mayores, campesinos, madres comunitarias y estudiantes del Sena.

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El exdirector del DPS también mencionó el riesgo de que se reviertan avances alcanzados en derechos laborales y protección social. Advirtió sobre el posible desmontaje del salario mínimo vital y la privatización de la educación superior.

Gustavo Bolívar sostuvo que muchos colombianos extrañarán a Petro por su defensa de los páramos, los árboles y las nuevas generaciones - crédito @GustavoBolivar/X

“Volvemos al pilo paga y ya no van a ser un millón de estudiantes, van a ser los diez mil más pilos”, señaló. Bolívar afirmó que estas medidas afectarían especialmente a quienes viven lejos de los centros universitarios y carecen de recursos suficientes.

En su intervención, Bolívar destacó logros en materia de salud, bienestar animal y defensa del medio ambiente.

“¿Quién va a defender a los usuarios de los servicios públicos cuando Petro se vaya y ya no tenga quién les ayude a bajar las tarifas?”, cuestionó, poniendo énfasis en la importancia de las tarifas reguladas durante el actual gobierno. Además, alertó sobre el regreso de prácticas como las corridas de toros y el porte legal de armas, y advirtió sobre el impacto negativo en la seguridad y la convivencia ciudadana.

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Al referirse a la situación de los trabajadores estatales, Bolívar criticó los anuncios de despidos masivos y recortes presupuestales por parte del próximo gobierno. “Echar a la calle 700 mil trabajadores, me río”, expresó.

Finalmente, vaticinó que la gestión de Petro será valorada con el paso del tiempo y que “muchos lo van a extrañar”. Según el exsenador, cada promesa del presidente entrante resulta “incumplible” y la sociedad advertirá rápidamente las diferencias en la orientación de las políticas públicas.