Marcela Reyes relató los desafíos que enfrenta en sus visitas a la cárcel para ver a su pareja: “Me hacían la vida imposible”

La DJ paisa respondió a sus seguidores aspectos reveladores de su vida privada y de su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @marcelareyes/Instagram

La DJ y empresaria Marcela Reyes reveló la experiencia que marcó sus primeras visitas al centro penitenciario donde se encuentra su pareja sentimental.

En una reciente entrevista para el programa Íntimo Show, Reyes detalló aspectos de su vida privada que han generado atención pública, especialmente desde que se confirmó su relación con un hombre privado de la libertad, cuya identidad ha sido objeto de especulación, aunque se le relaciona con Alias Pichi.

El romance de Marcela Reyes con un recluso ha suscitado curiosidad y debate en redes sociales y medios. Aunque la artista ha preferido no confirmar en forma directa el nombre del hombre que le robó el corazón, ha compartido abiertamente los desafíos que enfrenta por esa relación.

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Marcela Reyes compartió cómo vivió sus primeras visitas a la cárcel para ver a su pareja, marcadas por el impacto emocional y la incertidumbre - crédito @marcelareyes/Instagram

En palabras de la propia DJ: “Al inicio había un grupito de tres o cuatro que me hacían la vida imposible, eran odiosas, me hacían sentir mal, me decían cosas y yo no entendía. Pero bueno, un día por allá me tocó templarme un poquito y también como que pararme enfrente de ellas y decirles”. Con ese testimonio, la artista dejó claro que las primeras visitas estuvieron marcadas por el rechazo y comentarios negativos de otras mujeres presentes en el lugar.

La DJ confesó que esas mujeres la criticaban, especialmente por sus cirugías y su aspecto físico.

“En mis primeras visitas conyugales, algunas mujeres me hicieron la vida imposible con comentarios sobre mis cirugías y otras cosas más”, contó Reyes. Sin embargo, relató que la situación cambió después de enfrentar la situación directamente. “Una vez que hablé con ellas y solucioné las diferencias, no volvió a pasar. Ahora la relación es cordial, incluso se toman fotos conmigo y el trato es de mucho cariño”, explicó Reyes, quien considera que la cordialidad y el respeto hacen más llevaderas esas visitas.

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El romance de Marcela Reyes con un recluso despertó debates en redes, y la artista decidió hablar abiertamente sobre los retos de esa relación - crédito @marcelareyes/Instagram

El caso ha generado debate porque la DJ no solo decidió mantener la relación pese a la condena de su pareja, sino que ha hecho de su experiencia un tema público. A través de sus redes sociales, ha compartido detalles del vínculo y de su día a día, mostrando que la privación de la libertad no ha sido un impedimento para que ambos intenten sostener una relación estable. “Demuestro que la privación de la libertad no ha sido un impedimento para vivir nuestro amor”, mencionó en sus redes.

Hace unas semanas, Marcela Reyes profundizó sobre este tema en un mensaje difundido en plataformas digitales, donde expresó su deseo de que le pregunten abiertamente sobre cómo son sus visitas a la cárcel y las condiciones que enfrenta.

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“Quiero que una persona se siente y me pregunte delante de ustedes: Marcela, ¿tus visitas a la cárcel cómo son? ¿Por qué te enamoraste de una persona que está privada de la libertad? ¿Cómo te tratan en la fila? ¿Haces fila? ¿Cómo tienes que entrar vestida? Todo, absolutamente todo quiero”, declaró la DJ, mostrando su disposición a hablar sin rodeos sobre su experiencia.

Las críticas y comentarios sobre su aspecto físico marcaron el inicio de las visitas, pero la situación cambió hacia el respeto y la cordialidad tras enfrentar el problema - crédito @marcelareyes/ Instagram

En ese mismo mensaje, la artista enfatizó que nunca ha ocultado su situación. “Yo desde el primer momento que empecé a ir a la cárcel, a los ocho días estaban haciendo pública una foto mía entrando a la cárcel y yo nunca me he escondido”, afirmó Reyes, insistiendo en que su relación es transparente y no obedece a intereses económicos ni a acuerdos ajenos a sus sentimientos. “Yo dije: sí, voy a la cárcel, mi pareja está privada de la libertad, yo no soy morronga, no tengo por qué negarlo. Es mi pareja, no es una pareja ajena, ni me está pagando por ir a visitar, es la persona de la que yo me enamoré”, subrayó.

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La DJ también manifestó su interés en que, en algún momento, su pareja pueda compartir su propia versión y ser entrevistado públicamente. “Algún día me encantaría, más adelante, que un día puedan hacerle una entrevista a mi pareja, que pueda hablar, que ustedes lo puedan conocer realmente, porque ustedes conocen una parte de una cosa”, sostuvo, destacando que las personas pueden cambiar y que sería positivo ofrecer una visión menos fragmentada del hombre con quien mantiene el vínculo.

Marcela Reyes manifestó que le gustaría que su pareja algún día pueda contar su propia versión y que el público tenga acceso a una imagen menos fragmentada de él - crédito @marcelareyes/Instagram

Según relató, las visitas al penal han estado marcadas por condiciones exigentes y situaciones incómodas. Reyes negó recibir tratos preferenciales debido a su fama y aclaró que debe cumplir con los mismos protocolos que cualquier visitante.

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“No crean que por ser Marcela Reyes a mí me pasan por un lado, a mí me toca hacer la fila, a mí me toca aguantar condiciones”, afirmó. Sobre su experiencia en las filas de ingreso, añadió: “En la fila me ha pasado esto, porque me han pasado cosas fuertes. De verdad que me han sucedido cosas”, dejando entrever que las dificultades han sido constantes.