Colombia

Gobierno Petro emitió resolución que incorpora el enfoque de género en los planes de estudio de los colegios

La política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035 cobija a colegios públicos y privados de todo el país

Guardar
Google icon
Una profesora señala una pizarra con el título Educación Sexual Integral Enfoque de Género a varios estudiantes uniformados sentados en pupitres en un aula.
La política nacional establece contenidos con enfoque de derechos humanos, género y diversidad en todos los niveles escolares - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la expedición de la Resolución 1350, Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, por parte del Gobierno nacional, las instituciones educativas, desde preescolar hasta media, deberán rediseñar sus contenidos y estrategias pedagógicas para incorporar la sexualidad como un ámbito de derechos y de ciudadanía.

La normativa exige a los colegios, tanto oficiales como privados, incluir de manera transversal y obligatoria los lineamientos de la política en sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de estudio y prácticas pedagógicas. Esta directriz implica que la educación sexual será un componente obligatorio y articulado en toda la vida escolar, no una materia aislada ni una serie de talleres esporádicos.

PUBLICIDAD

La nueva política destaca la necesidad de una mirada integral: el enfoque de derechos humanos, de género, étnico-cultural, discapacidad e interseccionalidad debe permear cada propuesta educativa.

Salón de clase con un profesor de pie frente a alumnos sentados en pupitres, algunos con mochilas. Una estudiante levanta la mano.
Un profesor dirige la clase mientras un alumno levanta la mano para participar en el aula universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta forma, los contenidos tendrán que adaptarse a las realidades de estudiantes indígenas, afrocolombianos, población Rrom, personas con discapacidad, jóvenes con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, migrantes y víctimas del conflicto armado.

El Ministerio de Educación asume el compromiso de definir y actualizar los lineamientos técnicos y pedagógicos, garantizando que la educación sexual no solo se imparta, sino que también respete la autonomía y diversidad de los estudiantes. Además, se establece una obligación de participación activa de la comunidad educativa en la construcción y revisión de estos contenidos, lo que incluye a estudiantes, familias, docentes y directivos.

PUBLICIDAD

La resolución aclara que la política no se limita a la transmisión de información sobre anatomía o prevención de enfermedades, sino que busca formar capacidades para la toma de decisiones autónomas y responsables sobre el propio cuerpo y la vida sexual y reproductiva. Así, se prioriza el desarrollo de habilidades para identificar y prevenir situaciones de violencia, discriminación o coerción, así como la promoción del respeto a la diferencia y la equidad de género.

Adultos sentados en mesas redondas en un salón. Usan computadoras portátiles y cuadernos. Una mujer habla frente a pantallas de proyección y un cartel.
El Ministerio de Educación deberá garantizar capacitación continua para docentes en temas de sexualidad, equidad y prevención de violencias - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones para colegios y docentes

La implementación de esta política transforma el rol del profesorado. Los docentes deberán recibir capacitación específica y continua para abordar la sexualidad desde una perspectiva científica, ética y libre de prejuicios. La formación docente también deberá incluir herramientas para reconocer y atender situaciones de vulnerabilidad, discriminación o violencia que puedan afectar a los estudiantes.

De acuerdo con la resolución, los colegios estarán obligados a adoptar mecanismos de seguimiento y evaluación interna sobre la inclusión efectiva de la educación sexual en su propuesta institucional. Estos controles deben ser periódicos y permitir la participación de la comunidad educativa en el ajuste de los contenidos y métodos.

La resolución prioriza la confidencialidad y el respeto por la privacidad de los estudiantes. Las instituciones deberán garantizar espacios seguros y confidenciales para que los jóvenes puedan expresar inquietudes o buscar orientación, sin temor a represalias o discriminación.

La nueva política educativa impulsa la adaptación de los programas a las realidades culturales y territoriales de cada región - crédito Ministerio de Salud
La nueva política educativa impulsa la adaptación de los programas a las realidades culturales y territoriales de cada región - crédito Ministerio de Salud

Lineamientos y contenido curricular

El documento oficial establece que la educación sexual debe contemplar no solo la prevención de embarazos o infecciones de transmisión sexual, sino también el reconocimiento del placer, la afectividad, la diversidad y la autonomía personal. Los contenidos deben estar respaldados en evidencia científica y ajustarse al desarrollo evolutivo de cada grupo de edad.

En este sentido, la política exige que los colegios incluyan en sus planes de estudio temas como identidad y orientación sexual, derechos reproductivos, relaciones afectivas sanas, consentimiento, prevención de violencias y discriminación, y acceso a servicios de salud. Estos temas, lejos de ser optativos o marginales, deberán constituir parte central de la formación ciudadana.

Seguimiento, participación y retos de implementación

Para verificar el cumplimiento de la política, el Ministerio de Educación y las autoridades territoriales deberán desarrollar mecanismos de monitoreo, evaluación y ajuste periódicos. Estos procesos incluirán indicadores claros, recursos asignados y la participación activa de estudiantes, docentes, familias y organizaciones sociales.

La resolución exige que la política educativa se mantenga vigente tanto en situaciones ordinarias como en contextos de emergencia, desastre o crisis humanitaria, asegurando la continuidad de los servicios y contenidos en todo momento.

Temas Relacionados

política Nacional Intersectorial de SexualidadDerechos Sexuales y Derechos ReproductivosColegios privadosPlan de estudiosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video: investigarán a grupo religioso que habría impedido la entrada de jóvenes a un colegio en Bogotá

El caso se presentó el viernes 10 de julio de 2026 en una de las sedes de un plantel educativo ubicado en la localidad de Kennedy

Video: investigarán a grupo religioso que habría impedido la entrada de jóvenes a un colegio en Bogotá

Políticos de izquierda reaccionaron al anuncio de Abelardo de la Espriella de eliminar la figura de Comisionado de Paz: “Es impunidad”

Figuras como María José Pizarro, Wilson Arias y Ariel Ávila se pronunciaron en sus cuentas oficiales de X tras el anuncio del presidente electo de Colombia

Políticos de izquierda reaccionaron al anuncio de Abelardo de la Espriella de eliminar la figura de Comisionado de Paz: “Es impunidad”

Caso Odebrecht: Tribunal de Cundinamarca rechazó cerrar el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo

Para el Tribunal persisten incógnitas sobre los hechos, por lo que dictó que la Fiscalía debe abordar nuevas hipótesis derivadas del crimen contra el excontroller de la Ruta del Sol 2

Caso Odebrecht: Tribunal de Cundinamarca rechazó cerrar el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo

Abogada laboralista se refirió a mujer condenada por alterar una incapacidad médica: “No es un simple papel”

El caso se presentó por parte de una ciudadana que presentó el documento ante la EPS Salud Total en Manizales

Abogada laboralista se refirió a mujer condenada por alterar una incapacidad médica: “No es un simple papel”

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”

El cantante se refirió a las críticas y cuestionamientos que enfrenta junto a su pareja, señalando que en ocasiones atraviesan momentos incómodos debido a los comentarios que circulan sobre su relación

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”

Juanda Caribe respondió por qué no ha compartido fotografías con su hija y qué pasará con su casa de Barranquilla tras decidir mudarse a Medellín

Marcela Reyes relató los desafíos que enfrenta en sus visitas a la cárcel para ver a su pareja: “Me hacían la vida imposible”

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Karina García ‘encendió’ las redes sociales con la confesión de su pareja sobre el momento en que ella quedó embarazada: “Llega este tiro fijo”

Deportes

Egan Bernal se sinceró tras disputar la etapa 10 del Tour de Francia 2026: “Quedé en el limbo”

Egan Bernal se sinceró tras disputar la etapa 10 del Tour de Francia 2026: “Quedé en el limbo”

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La selección Colombia terminará en el top 10 de la Copa Mundial de la FIFA 2026: así va la tabla final del torneo

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

Juan Fernando Quintero tiene nuevo pretendiente europeo tras el Mundial 2026, de quién se trata