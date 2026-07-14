Colombia

Gustavo Bolívar se despachó contra Nayib Bukele por buscar reelegirse como presidente y lo comparó con Álvaro Uribe: “La derecha le llama a eso democracia”

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social defendió al gobierno saliente y aseguró que nunca intentaron perpetuarse en el poder, como se cuestionó en varias ocasiones al presidente Gustavo Petro

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Gustavo Bolívar comparó la reelección de Nayib Bukele en El Salvador con Gustavo Petro y Álvaro Uribe
El también exsenador colombiano comparó el caso de Nayib Bukele con el de Álvaro Uribe Vélez por las modificaciones legales para extender su permanencia en el poder y defendió a Gustavo Petro - crédito Colprensa

El exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar apareció en la mañana del martes 14 de julio de 2026 para despacharse contra la reciente decisión del partido Nuevas Ideas, de El Salvador, de otorgar la candidatura al hoy presidente Nayib Bukele para lanzarse a la reelección tras vencer en las consultas internas.

A través de su cuenta de X, el también exsenador colombiano cuestionó fuertemente el modelo de gobierno que ha implementado el salvadoreño, especialmente por las reformas a la Constitución de ese país que le habrían dado la ventaja de presentarse por tercera vez a las elecciones.

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Incluso, Bolívar comparó al mandatario extranjero con el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que logró lanzarse a un segundo periodo tras varios cambios en las leyes colombianas.

“Uribe 2.Bukele modificó la Constitución para ampliar el periodo de su mandato, para acabar con la segunda vuelta y para perpetuarse en el poder. Ya va por su 3er mandato”, señaló el exdirector del DPS.

El también exsenador colombiano comparó el caso de Nayib Bukele con el de Álvaro Uribe Vélez por las modificaciones legales para extender su permanencia en el poder - crédito X
El también exsenador colombiano comparó el caso de Nayib Bukele con el de Álvaro Uribe Vélez por las modificaciones legales para extender su permanencia en el poder - crédito X

En su mensaje, Bolívar también cuestionó las estrategias de la derecha latinoamericana para, según él, perpetuarse en el poder y seguir al frente de las naciones.

Además, defendió al presidente saliente Gustavo Petro de las críticas tras su posición frente a las elecciones en Colombia que dejaron a Abelardo de la Espriella como sucesor. Incluso, desde distintos sectores políticos se habla de una posible plan para “boicotear” al nuevo mandatario nacional liderado por Petro.

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“La derecha le llama a eso democracia.En cambio a Petro que entrega el cargo en los 4 años que dicta la Constitución le dicen dictador. Dan asco”, concluyó Bolívar en su cuenta de X.

El Gustavo Bolívar pide no discriminar a los artistas y deportistas señalados como “abelardistas”

Gustavo Bolívar pidió no discriminar a quienes apoyan a Abelardo de la Espriella después de que una cuenta afín al petrismo difundiera en X una lista de artistas, deportistas y celebridades identificados como “Abelardistas”, y planteó que la salida de Gustavo Petro en 2026 puede abrir un escenario de disputa sobre derechos sociales, programas públicos y políticas ambientales.

Gustavo Bolívar llamó a la tolerancia y rechaza discriminación por diferencias políticas - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar llamó a la tolerancia y rechaza discriminación por diferencias políticas - crédito @GustavoBolivar/X

La publicación que detonó la discusión superó las 690.000 visualizaciones y ubicó en el centro del debate el peso político de las figuras públicas. El mensaje fue compartido por la usuaria @PaulaOro3107 e incluyó nombres como Nicky Jam, Maluma, Carlos Vives, Sofía Vergara, Egan Bernal, Nairo Quintana, Tino Asprilla, Silvestre Dangond, Juanes, Pipe Bueno, James Rodríguez y Lucho Díaz.

El listado también mencionó a Catalina Aristizábal, Andrea Serna, Greicy Rendón, Cristina Hurtado y Mabel Cartagena. En el post, la usuaria escribió: “Acá están los Abelardistas!”, junto con una enumeración de celebridades que, según la publicación, simpatizan o se han mostrado cercanas al presidente electo.

Bolívar intervino después con un mensaje de tono conciliador. “Estamos actuando igual a ellos. No se puede discriminar a la gente por pensar diferente”, dijo el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social.

Añadió que, en lugar de desconocer el libre albedrío de quienes piensan distinto, hay que mostrarles “el avance social que han tenido sus pueblos de origen en estos 4 años”. También propuso abrir conversaciones directas entre sectores enfrentados: “Invitémoslos a escuchar nuestros argumentos. Tomemos café con los que piensan distinto. Escuchemos sus puntos de vista también”.

Bolívar propuso persuadir en lugar de excluir a quienes respaldan otras posturas

El exfuncionario diferenció entre personas manipuladas y ciudadanos que sostienen sus posiciones por convicción. “Quitémosles la venda a los que están manipulados pero respetemos a los que creen firmemente en esas posturas”, afirmó.

Su cierre condensó la idea central de su intervención: “Mejor seducir que cancelar”. La respuesta de Bolívar apareció en medio de una conversación pública sobre si la exposición de afinidades políticas de artistas y deportistas deriva en estigmatización.

Bolívar también anticipó incertidumbre ante la salida de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2026. En otro mensaje en X, sostuvo que la actual administración será recordada por la defensa de derechos y beneficios sociales, y que su ausencia puede dejar vacíos en la protección de sectores vulnerables.

“¿Quién va a defender los páramos? ¿Quién va a defender estos árboles? ¿Quién va a defender a la gente más pobre?”, preguntó. En esa misma línea, mencionó a adultos mayores, campesinos, madres comunitarias y estudiantes del Sena entre los grupos que, a su juicio, podrían verse afectados por un cambio de orientación en las políticas públicas.

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