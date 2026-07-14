Juan Fernando Quintero tiene nuevo pretendiente europeo tras el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero tiene contrato por año y medio más en River Plate de Argentina - crédito JUAN MABROMATA / AFP

Juan Fernando Quintero tiene contrato vigente con River Plate, hasta diciembre de 2027, pero no está confirmada la continuidad del volante colombiano en el equipo argentino después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque River llegó hasta la final del primer semestre del fútbol argentino con “Juanfer” Quintero como suplente estrella del equipo del “Chacho” Coudet, no estaría conforme con la cantidad de minutos de juego y esto lo haría repensar seguir en el cuadro en el que fue campeón de la Copa Libertadores 2018.

El periodista Sebastián Srur, que sigue el día a día de River Plate en Argentina, informó que uno de los clubes interesados en Juan Fernando Quintero es el Cagliari de Italia, donde actualmente juega el también jugador de la selección Colombia, Yerri Mina. Aunque por ahora solo está confirmado el interés en el colombiano, el cuadro europeo estaría por enviar una oferta formal en los próximos días.

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Post de Sebastián Srur sobre el posible futuro de Juan Fernando Quintero en el fútbol de Europa - crédito X

Quintero, luego de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Colombia, regresó a la ciudad de Medellín, en donde se ha reunido con familiares y amigos. Quintero, luego de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia, regresó a la ciudad de Medellín, en donde se ha reunido con familiares y amigos.

Juan Fernando Quintero habría jugado su última Copa Mundial de la FIFA 2026

La participación de James Rodríguez, Juanfer Quintero y otros referentes en el Mundial 2026 habría marcado el cierre de una generación de la Selección Colombia, que llegó a la cita como el cuarto equipo con mayor promedio de edad del torneo y dejó abiertas dudas sobre la continuidad de varios de sus nombres más reconocidos.

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Juan Fernando Quintero fue el sustituto natural de James Rodríguez durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito AP Foto/Lynne Sladky

Ese dato sobre la edad del plantel reforzó una lectura que atravesó todo el recorrido de la Tricolor: el ciclo que devolvió al país a la Copa del Mundo, firmó la mejor actuación histórica en Brasil 2014 y volvió a poner a Colombia en una final de Copa América, en Estados Unidos 2024, entró en su etapa final.

Entre los símbolos de ese grupo aparecen cuatro futbolistas cuya trayectoria se sostiene por partidos disputados y por el uso reiterado de la cinta de capitán. El caso más visible es el de James Rodríguez, número 10 del equipo y jugador con más presencias en la historia de la selección, con 131 juegos con la camiseta amarilla.

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Juan Fernando Quintero alcanzó los 11 partidos en la Copa del Mundo con la Selección Colombia y se convirtió en el segundo futbolista colombiano con más presencias en Mundiales, una marca que lo deja solo por detrás de James Rodríguez y que consolidó tras ingresar en el segundo tiempo ante Suiza, en los octavos de final de la FIFA 2026 en Vancouver.

Quintero superó así a Carlos Valderrama y Freddy Rincón, ambos con 10 encuentros mundialistas. También igualó, junto con James Rodríguez y David Ospina, la marca de tres participaciones en Copas del Mundo.

Quintero quedó detrás de James Rodríguez en la tabla histórica de Colombia en los Mundiales

Una declaración de Juan Fernando Quintero dejó entrever su retiro de la Selección Colombia - crédito Lee Smith/REUTERS

El mediocampista creativo disputó tres Copas del Mundo, pero solo fue titular en cinco partidos. En el resto de sus apariciones ocupó un rol secundario detrás de James, capitán y figura de la selección durante ese ciclo.

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Su primer partido mundialista fue ante Costa de Marfil en la fase de grupos de Brasil 2014. Desde entonces acumuló más de 500 minutos en cancha, marcó dos goles y dio tres asistencias; el único encuentro en el que completó los 90 minutos fue contra Senegal en Rusia.

El líder de esa clasificación sigue siendo James Rodríguez, que llegó a 13 partidos en Mundiales. Cinco de esos encuentros correspondieron a la edición de 2026, en la que fue titular siempre, aunque no registró goles ni asistencias.