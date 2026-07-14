Colombia

Abelardo de la Espriella exigió la desmovilización de estos dos cabecillas del ELN: “Bandido que no se someta será dado de baja”

Desde Bucaramanga, el mandatario electo presentó las primeras directrices de su estrategia de orden público y anunció modificaciones en la política de negociación con organizaciones armadas

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Abelardo de la Espriella y ELN - crédito Luisa González/REUTERS/AFP
: El presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó desde Bucaramanga un ultimátum a dos presuntos cabecillas del ELN que operan en los Santanderes - crédito Luisa González/REUTERS/AFP

El presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó un nuevo ultimátum contra integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Desde Bucaramanga, exigió la desmovilización de dos presuntos cabecillas del frente de guerra nororiental que operan en los Santanderes y advirtió que, si no se someten a la justicia en menos de un mes, serán perseguidos por las autoridades.

Durante un encuentro con el gobernador de Santander y alcaldes de la región, De la Espriella dirigió un mensaje a alias Zorrito, señalado como integrante del frente Camilo Torres Restrepo, y a alias Volkswagen, del frente Efraín Pabón, ambos identificados por el presidente electo como miembros del ELN que delinquen en esa zona del país.

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“Tienen pocos días, menos de un mes ya, para desmovilizarse. Bandido que no se someta a la ley será perseguido y dado de baja como el derecho corresponde”, afirmó el mandatario electo al cierre de la reunión, en la que también reiteró que su administración priorizará la recuperación de la seguridad en los departamentos de Santander y Norte de Santander.

El presidente electo dio menos de un mes a dos presuntos integrantes del ELN para desmovilizarse y someterse a la justicia - crédito Jair Coll/Reuters
El presidente electo dio menos de un mes a dos presuntos integrantes del ELN para desmovilizarse y someterse a la justicia - crédito Jair Coll/Reuters

En el mismo pronunciamiento aseguró que su propósito será restablecer el control del Estado en la región. “Vamos a liberar a Santander por la razón o por la fuerza. Este departamento de patriotas, de gente maravillosa, trabajadora, de artesanos y de libertarios merece tener tranquilidad, progreso y desarrollo”, manifestó.

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Tras la intervención en Bucaramanga, la oficina de prensa del presidente electo de la República de Colombia divulgó un comunicado en el que anunció las primeras directrices que, según indicó, comenzarán a ejecutarse a partir del 7 de agosto, cuando De la Espriella asuma oficialmente la Presidencia.

En el documento se señala que el nuevo Gobierno dejará atrás el modelo de “Paz Total”, al considerar que permitió otorgar beneficios a organizaciones armadas ilegales mientras se debilitó la seguridad de los ciudadanos.

Según el comunicado, el eje de la administración será el fortalecimiento de la seguridad, el restablecimiento del orden y el desmonte, dentro de la Constitución y la ley, de cualquier mecanismo que, a juicio del Gobierno entrante, haya favorecido la impunidad.

Como parte de esa estrategia, la administración entrante anunció que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final trasladará sus funciones al Comisionado Nacional de Seguridad.

Asimismo, indicó que no impulsará nuevos procesos de negociación bajo el esquema de la Paz Total ni mantendrá instituciones que, según el comunicado, hayan servido a organizaciones armadas dedicadas a la violencia, el narcotráfico y el terrorismo.

La oficina de prensa del presidente electo difundió el comunicado en el que anunció que el nuevo Gobierno pondrá fin al modelo de "Paz Total" a partir del 7 de agosto - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
La oficina de prensa del presidente electo difundió el comunicado en el que anunció que el nuevo Gobierno pondrá fin al modelo de "Paz Total" a partir del 7 de agosto - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

La oficina de prensa también informó que De la Espriella impartió instrucciones al Comisionado Nacional de Seguridad y a los ministros designados de Justicia e Interior para revisar la estructura institucional relacionada con la política de paz y seguridad.

El objetivo, según el documento, será desmontar entidades o mecanismos que hayan generado duplicidad de funciones, permitido impunidad o debilitado la autoridad del Estado.

Las declaraciones en Bucaramanga se suman a otros ultimátums que el presidente electo ha lanzado en las últimas semanas durante sus recorridos regionales previos a la posesión presidencial.

En Yopal, durante un encuentro de empalme territorial en Casanare, De la Espriella dio un plazo de un mes a presuntos cabecillas del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo para entregarse a la justicia antes del inicio de su mandato. En esa ocasión advirtió que, de no hacerlo, ordenará que sean perseguidos por la Fuerza Pública.

En ese evento mencionó a alias Saúl o Manuel, alias Malverde o Jesús, alias Antonio Medina, alias el Ruso o Alemán, y alias Mauricio o Chepe, señalados como integrantes o cabecillas de estructuras armadas ilegales con presencia en los Llanos Orientales y otras regiones del país.

l ultimátum está dirigido a alias Zorrito y alias Volkswagen, señalados por De la Espriella como integrantes del frente de guerra nororiental del ELN - crédito Jair Coll/Reuters
l ultimátum está dirigido a alias Zorrito y alias Volkswagen, señalados por De la Espriella como integrantes del frente de guerra nororiental del ELN - crédito Jair Coll/Reuters

El presidente electo también ha formulado advertencias similares contra alias Alfred y alias Andrey, señalados integrantes del ELN y de las disidencias de las Farc en el Catatumbo.

Durante una visita a Cúcuta reiteró que quienes no se sometan a la justicia antes del 7 de agosto serán considerados objetivos de las operaciones de la Fuerza Pública.

A esas declaraciones se suma la instrucción pública que dirigió recientemente al ministro de Defensa designado, general (r) Jorge Eduardo Mora, para preparar una ofensiva contra alias Naín o Bendito Menor, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

En un mensaje publicado en su cuenta de X pidió adelantar las acciones necesarias para capturarlo o darlo de baja si opone resistencia durante un eventual operativo.

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