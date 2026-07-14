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Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

El campeón del mundo se medirá ante los “Tres Leones”, en uno de los clásicos del fútbol mundial que definirá el segundo cupo al partido decisivo que se jugará en Nueva York-Nueva Jersey

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El campeón del mundo se medirá ante el subcampeón de Europa con Harry Kane y Lionel Messi como protagonistas-crédito Denny Medley - IMAGN IMAGES vía Reuters/Dylan Martínez/REUTERS
El campeón del mundo se medirá ante el subcampeón de Europa con Harry Kane y Lionel Messi como protagonistas-crédito Denny Medley - IMAGN IMAGES vía Reuters/Dylan Martínez/REUTERS

La acción de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 está llegando a su final y con el partido número 102 que disputarán por la semifinal Argentina e Inglaterra se vivirá una auténtica batalla de duelos similares en estilo de juego.

El equipo de Lionel Scaloni llega con la confianza en alto al juego para la “Albiceleste”, mientras que por los lados de los “Tres Leones” con el alemán Thomas Tuchel como entrenador, buscan hacer historia al ser el primer técnico en conquistar la Copa del Mundo con otro país.

El duelo entre Julián Álvarez y Jude Bellingham representará otro de los duelos más atractivos que se vivirá en Atlanta-crédito Agustín Marcarían-Paul Chids/REUTERS
El duelo entre Julián Álvarez y Jude Bellingham representará otro de los duelos más atractivos que se vivirá en Atlanta-crédito Agustín Marcarían-Paul Chids/REUTERS

El partido se jugará el 15 de julio de 2026 en el estadio de Atlanta, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Dsports (610-1610), DGO, Paramount Plus, Amazon Prime Video, DAZN, Directv 4K, Disney Plus Premium, Win + Fútbol, Win Sports, Gol Caracol, Fútbol RCN, y en las distintas aplicaciones de dichos canales.

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El juez central del partido será el norteamericano Ismail Elfaht.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Argentina

El momento de euforia tras el golazo de Julián Álvarez ante Suiza-crédito Amanda Perobelli/REUTERS
El momento de euforia tras el golazo de Julián Álvarez ante Suiza-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

La campeona del mundo derrotó el 11 de julio de 2026 a Suiza después de disputar los tiempos extra.

El primer gol durante el juego llegó de cabeza gracias a la anotación del volante Alexis Mac Allister al minuto 10 de partido, luego de un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi.

El empate para el equipo de Murat Yakin llegó al minuto 67 de juego, cuando Dan Ndoye igualó con un tiro cruzado al arco de Emiliano “Dibu” Martínez.

Pero el juego cambiaría cinco minutos después: al 72 de juego, el atacante Breen Embolo vio la segunda amarilla tras simular una falta, lo que provocó su salida del juego, y la ventaja en superioridad numérica para los dirigidos por Lionel Scaloni durante la última parte del juego, y en los tiempos extra.

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Para el segundo tiempo extra, el golazo de Julián Álvarez desde la media luna al 112 de juego, y la anotación de Lautaro Martínez al 120+1, permitieron que el equipo de Lionel Scaloni al menos asegure el octavo juego del torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

A continuación, este fue el camino de Argentina durante el Mundial 2026:

  • 11 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Argentina 3-1 Suiza (tras los tiempos extra)
  • 7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Argentina 3-2 Egipto
  • 3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Argentina 3-2 Cabo Verde (tras los tiempos extra)
  • 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Jordania 1-3 Argentina
  • 22 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Argentina 2-0 Austria
  • 16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Argentina 3-0 Argelia
La "Albiceleste" derrotó en los tiempos extra a Suiza en Kansas-crédito TyC Sports

Inglaterra

Jude Bellingham y Harry Kane llevan seis goles con la selección inglesa-crédito Mike Segar/REUTERS
Jude Bellingham y Harry Kane llevan seis goles con la selección inglesa-crédito Mike Segar/REUTERS

El equipo dirigido por Thomas Tuchel venció el 11 de julio de 2026, a la selección de Noruega en el estadio de Miami.

El primer gol fue para los nórdicos que a través de Andreas Schjelderup se fueron en ventaja al 36 de partido, pero al 45+2, el volante Jude Bellingham empató las acciones para los ingleses.

Con la paridad durante los 90 minutos, los tiempos extras definieron al clasificado a las semifinales, cuando al minuto 93, otra vez el volante del Real Madrid anotó el 2-1, permitiendo la clasificación de los “Tres Leones” a las semifinales.

A continuación, así fue el camino de los británicos para llegar a estas semifinales:

  • 11 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Noruega 1-2 Inglaterra (tras los tiempos extra)
  • 5 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: México 2-3 Inglaterra
  • 1 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Inglaterra 2-1 República Democrática del Congo
  • 27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Panamá 0-2 Inglaterra
  • 23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Inglaterra 0-0 Ghana
  • 16 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: Inglaterra 4-2 Croacia
Los "Tres Leones" vencieron con gol de Jude Bellingham a los "Vikingos" de Noruega-crédito TyC Sports

En lo que se refiere a antecedentes de duelos directos, será la primera vez que juegan desde 2005, y el más reciente juego desde 2002 por la Copa del Mundo.

El último amistoso que jugaron fue el 12 de noviembre de 2005, cuando los “Tres Leones” (apodo de la selección inglesa) derrotó por 3-2 a la “Albiceleste”.

Y para hablar del último partido que disputaron por Copas del Mundo, hay que ir al 7 de junio de 2002, cuando en el estadio de Sapporo (Japón), con gol de tiro penal al minuto 44, David Beckham le dio la victoria a los europeos.

Además dentro de los duelos más destacados en Mundiales a lo largo de la historia, están el juego por los cuartos de final de México 1986, en el cual Diego Armando Maradona realizó la famosa “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en el estadio Azteca, cuatro años después de la Guerra de las Malvinas entre ambas naciones.

Otro hecho que marcó la rivalidad de estos dos países, se presentó en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando Antonio Rattin fue expulsado en Wembley, al no entender inglés, el capitán argentino pidió un traductor, demoró su salida y terminó estrujando un banderín inglés, un hecho que provocó la creación de las tarjeta.

Así va el historial de juegos entre argentinos e ingleses:

  • 12 de noviembre de 2005 - Amistoso internacional: Inglaterra 3-2 Argentina
  • 7 de junio de 2002 - Mundial de la FIFA de Corea y Japón: Argentina 0-1 Inglaterra
  • 22 de febrero de 2000 - Amistoso internacional: Inglaterra 0-0 Argentina
  • 30 de junio de 1998 - Mundial de la FIFA de Francia: Argentina 2-2 Inglaterra (pasó Inglaterra desde los tiros del punto penal)
  • 25 de mayo de 1991 - Amistoso internacional: Inglaterra 2-2 Argentina
  • 22 de junio de 1986 - Mundial de la FIFA de México: Argentina 2-1 Inglaterra
  • 23 de junio de 1966 - Mundial de la FIFA de Inglaterra: Inglaterra 1-0 Argentina
  • 2 de junio de 1962 - Mundial de la FIFA de Chile: Inglaterra 3-1 Argentina

Así va el cuadro del Mundial 2026

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