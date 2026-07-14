Colombia

Posesión de Abelardo de la Espriella: Rodrigo Lara confirmó que se mantiene el ‘plan A’ de cara a la ceremonia del 7 de agosto

Mientras el actual presidente, Gustavo Petro, ha expresado sus reparos por la intención de que la ceremonia se adelante en una guarnición militar, el equipo del mandatario entrante insistió en que la ceremonia representa la voluntad de millones de colombianos que apoyaron su elección en las urnas

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El presidente electo Abelardo de la Espriella dejó en claro que solo se posesionará en una guarnición militar - crédito Luisa González/REUTERS
El presidente electo Abelardo de la Espriella dejó en claro que solo se posesionará en una guarnición militar - crédito Luisa González/REUTERS

La polémica por el lugar de la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, continúa causando fuertes reacciones en la escena política nacional. Y todo tras las afirmaciones del mandatario saliente, Gustavo Petro, que le prohibió a las Fuerzas Militares facilitar su infraestructura para tal fin, y la dura respuesta del jefe de Estado entrante, que insistió en su deseo de que se haga en una guarnición en Cauca.

En este asunto, uno de los que se pronunció en favor del mandatario electo fue el designado ministro de Justicia, Rodrigo Lara, que respaldó la decisión de De la Espriella de continuar con su idea de homenajear a la fuerza pública. Según el futuro titular de la cartera, esta elección busca enviar un mensaje de austeridad, compromiso con los problemas de los colombianos y determinación para recuperar la seguridad nacional.

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El plan A es posesionarse en una guarnición militar. El presidente lo dijo en campaña. Él quiere una posesión que marque un símbolo de austeridad y un símbolo, al mismo tiempo, de comprensión total con los problemas de los colombianos; y un símbolo básicamente que muestre su determinación y su voluntad de recuperar la seguridad de los colombianos”, remarcó Lara, encargado de las relaciones con el Congreso.

El Consejo de Estado admitió una tutela con la que Rodrigo Lara Restrepo busca recuperar la personería jurídica de Dignidad Liberal - crédito Diego Pineda/Colprensa
Rodrigo Lara, designado ministro del Interior, respaldó la iniciativa de Abelardo de la Espriella de asumir el mando en una guarnición militar, aunque es consciente que la decisión la tomará el Congreso el 20 de julio - crédito Diego Pineda/Colprensa

Tal y como lo ha expresado el presidente entrante, lo que busca es diferenciarse de sus antecesores y reforzar, con esta ceremonia, la conexión con la ciudadanía y con los uniformados. En ese sentido, Popayán se perfila como la región elegida para tal fin, al ser una zona especialmente afectada por la violencia de estructuras criminales como las disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.

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“Por donde debe empezar esto, que es en el suroccidente del país, que es donde operan todas estas estructuras delincuenciales con más fuerza, en donde más hay que combatirlas y en donde más sufre la población de los embates de estas organizaciones. Es en donde ese falso marco de paz, que es la llamada paz total, hizo más daño, porque es allí donde más se afianzaron esas organizaciones”, puntualizó Lara.

Rodrigo Lara calificó como “mezquina” la actitud de Gustavo Petro frente a la posesión

De esta forma, para el designado ministro resulta “francamente mezquino por parte del presidente intentar entorpecer esto”. Lo anterior, tras los recientes pronunciamientos del mandatario electo, que expresó sus reparos frente a la posibilidad de que la ceremonia rompa con la tradición de que se lleve a cabo en la Plaza de Bolívar, en Bogotá; como fue su posesión en 2022 e, incluso, la de su antecesor, Iván Duque, en 2018.

Gustavo Petro prohibió que se usen instalaciones militares para posesión de Abelardo de la Espriella
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro prohibió que se usen instalaciones militares para posesión del mandatario electo Abelardo de la Espriella - crédto @petrogustavo/X

“El Congreso es soberano, el Congreso es autónomo del presidente de la República, el Congreso no recibe órdenes del presidente de la República. Y si el Congreso así lo quiere, de acuerdo con el anhelo que tiene el presidente y los 13 millones de colombianos que lo acompañaron, pues el presidente se posesionará en esa guarnición militar", expresó Lara, que está seguro de que “así también lo querrá” el órgano legislativo.

En ese orden de ideas, el entrante ministro del Interior confirmó que la propuesta será presentada el próximo 20 de julio en el Capitolio, durante el acto de instalación, en el que se espera la discusión y votación sobre el lugar de la investidura. Lara anticipó un escenario de debate, en el que las consideraciones se inclinarán hacia la aprobación de la voluntad del gobernante, pese a la fuerte oposición de los movimientos progresistas.

Abelardo de la Espriella confirma su promesa de posesionarse en el sur del país como homenaje a los héroes de la patria. Además, hace un llamado patriótico al nuevo Congreso de la República para trabajar en armonía, de cara al pueblo y sin corrupción, por una 'Patria Milagro'. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Aquí va a haber un esquema gobierno-oposición, en mi opinión, muy claro y bienvenidos los partidos que crean básicamente en ese principio nuestro de resistencia constitucional, de defensa de la separación de poderes, de defensa del Estado de derecho, de defensa de la democracia y, por consiguiente, de la Constitución”, sostuvo Lara, conocedor de las dinámicas del legislativo al haber sido congresista.

Por último, el ministro designado advirtió sobre intentos de sectores aliados al Gobierno saliente para que las discusiones políticas se tengan fuera de los canales institucionales. “En contra de los intentos del actual gobierno, de Iván Cepeda, de trasladar el debate democrático a la calle con esas famosas primeras líneas, de intentar, básicamente, desconocer y revocar a nuestra Constitución mediante una constituyente".

Y fue preciso en lo que se viene a la administración de la que hará parte. “Aquí tenemos que resistir todos los que creemos en la democracia a esos intentos, no de la izquierda, sino de la izquierda más radical, por básicamente afectar y menoscabar a nuestra democracia”, concluyó el ministro, que agregó cómo la política de la Paz Total promovida por Petro “hizo más daño” en la situación de seguridad.

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