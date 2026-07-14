Colombia Mayor 2026: cientos de adultos podrán acceder al programa, consulta de inscritos en julio y nuevas inscripciones desde agosto

La Secretaría de Bienestar Social de Cali informó que Colombia Mayor solo permitirá durante las próximas semanas la consulta de inscripción y la actualización de datos de contacto - crédito Alcaldía de Cali

Cientos de ciudadanos mayores podrán consultar el estado de su inscripción y actualizar sus datos de contacto en el programa Colombia Mayor durante las últimas semanas de julio, pero deberán esperar hasta agosto para realizar otros trámites, según informó la Secretaría de Bienestar Social Distrital.

Esta medida temporal, que concentra la atención presencial y virtual exclusivamente en la verificación del estado de inscripción y la actualización de datos, busca optimizar los sistemas de información y agilizar la atención prioritaria de los beneficiarios de Santiago de Cali.

La decisión implica la suspensión temporal de otros procesos operativos del programa, como nuevas inscripciones, novedades de retiro, levantamiento de suspensiones, traslados de municipio y reactivaciones. Estos trámites se reanudarán oficialmente a partir de agosto de 2026, fecha en la que el Gobierno nacional habilitará y comunicará de manera oportuna los canales y puntos específicos para la recepción de la documentación necesaria.

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A partir de eso, las autoridades locales invitaron a los adultos mayores y sus familias a no realizar desplazamientos innecesarios a los puntos de atención antes de la fecha indicada, para evitar congestiones y garantizar una atención más eficiente. Durante ese periodo, los canales institucionales permanecen abiertos para orientar a los ciudadanos en los procesos de consulta vigentes, tanto de manera presencial como virtual.

La medida temporal en Colombia Mayor suspende nuevas inscripciones, retiros, levantamiento de suspensiones, traslados de municipio y reactivaciones hasta agosto de 2026 - crédito Alcaldía de Cali

Igualmente, las personas interesadas pueden verificar su estado de inscripción y actualizar sus datos de contacto a través de la oficina de atención al adulto mayor de la Alcaldía de Cali y mediante los canales digitales habilitados por la Administración distrital.

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¿Cómo inscribirse a Colombia Mayor y quiénes pueden hacerlo?

A nivel nacional, el programa Colombia Mayor está dirigido a adultos mayores colombianos que cumplan los siguientes requisitos:

Ser colombiano.

Haber residido durante los últimos diez años en el territorio nacional.

Tener al menos tres años menos de la edad mínima para pensionarse por vejez (es decir, 54 años para mujeres y 59 para hombres).

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir (según Sisbén IV, grupos A y B y C hasta el subgrupo C1).

El proceso de inscripción se realiza de manera presencial en la alcaldía del municipio de residencia, presentando la cédula de ciudadanía en físico. En la mayoría de los municipios, el trámite se efectúa en la Oficina de Atención al Adulto Mayor, donde un funcionario verifica el cumplimiento de los requisitos y realiza la inscripción en el sistema de información del programa.

El programa Colombia Mayor está dirigido a adultos mayores colombianos que hayan vivido diez años en el país, no tengan ingresos suficientes y cumplan la edad exigida - crédito Alcaldía de Cali

En Cali, por ejemplo, los mayores interesados deben tener presente la siguiente documentación:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía original, ampliada al 150%. Información de contacto: proporcionar dos números de teléfono (fijo o celular) y un correo electrónico activo. Residencia: dirección exacta de su domicilio actual en Cali. Clasificación Sisbén IV: es indispensable estar categorizado en los grupos de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad (Niveles A1 hasta C1). Edad mínima: mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59 años podrán iniciar el proceso de inscripción. Haber vivido en Colombia durante los últimos diez años.

Posteriormente, se valida que el inscrito no reciba pensión ni perciba renta, y se aplica un proceso de priorización de acuerdo con la vulnerabilidad y las condiciones socioeconómicas del solicitante.

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¿Cuál es el monto del subsidio y cómo se asignan los cupos?

El subsidio económico que otorga Colombia Mayor es de 80.000 pesos mensuales para personas menores de 80 años y 225.000 pesos para mayores de 80 años. En Bogotá, por convenio con la Alcaldía Mayor, los adultos mayores menores de 80 años reciben 130.000 pesos. La asignación de cupos depende del presupuesto disponible y se realiza de manera escalonada, priorizando a los adultos mayores con mayor vulnerabilidad, edad, discapacidad, o quienes vivan solos y no tengan personas a cargo.

El subsidio de Colombia Mayor entrega 80.000 pesos mensuales a menores de 80 años y 225.000 pesos a mayores de 80 - crédito Alcaldía de Cali

Al ingresar al programa, el beneficiario pierde el subsidio si deja de cumplir los requisitos, recibe una pensión, renta superior a lo permitido, otro subsidio de vejez que supere medio salario mínimo mensual, se traslada de municipio, incurre en mendicidad comprobada como actividad productiva, o no cobra cuatro giros consecutivos.

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Proceso de consulta y actualización de datos

Para verificar si eres beneficiario, puedes consultar el estado de tu inscripción ingresando tu número de cédula en la Consulta de Beneficiarios de Prosperidad Social o acercarte a la Oficina del Adulto Mayor de su alcaldía. La entidad territorial deberá informar por los medios registrados cada vez que se asigne un cupo. En Cali, la Secretaría de Bienestar Social recuerda que sólo se atenderán solicitudes de consulta y actualización de datos en lo que resta de julio.

Para el Estado, la priorización en Colombia Mayor es clave debido a los recursos limitados: se valora la edad, el puntaje en Sisbén, la discapacidad, las personas a cargo, la soledad y la pérdida de subsidio por traslado, entre otros factores. Los adultos mayores de 90 años registrados como potenciales beneficiarios entran de manera automática cuando hay cupos disponibles.

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