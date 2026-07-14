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La Lazio descartaría el fichaje de James Rodríguez por culpa del director deportivo: reviven críticas contra el colombiano

Pese a que suena con fuerza el interés del conjunto italiano, salieron a la luz una serie de declaraciones del dirigente Angelo Fabiani por el nivel del volante

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James Rodríguez viene de hacer una discreta presentación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, en la que llegó hasta octavos de final - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters
James Rodríguez viene de hacer una discreta presentación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, en la que llegó hasta octavos de final - crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía Reuters

James Rodríguez terminó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se encontró con la realidad de no tener equipo para el segundo semestre de 2026, debido a que Minnesota United no renovó el vínculo que terminó el 30 de junio, producto del bajo nivel con el club en la temporada de la MLS.

Uno de los clubes que se habría interesado en James fue la Lazio, uno de los conjuntos más populares de Italia, pero que no figuró en la pasada campaña de la Serie y, al parecer, buscaba al cafetero por su experiencia y talento que lo convirtió en estrella en Real Madrid en 2015.

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Sin embargo, esos posibles acercamientos entre las partes terminarían en nada por culpa del director deportivo del conjunto capitalino, ya que hace años demostró que no tenía ninguna intención en contratar al colombiano y dejaría al jugador, una vez más, con la puerta cerrada para su regreso a Europa.

“Nunca lo ficharemos”

El supuesto interés de las águilas sobre el mediocampista de 35 años no es nuevo, ya que lleva un tiempo en la carpeta de posibilidades para disputar la Serie A, pero el jugador nunca ha pasado de allí por diferentes factores, uno de ellos es la condición física y el ritmo de juego.

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Angelo Fabiani, director deportivo de la Lazio, había descartado a James Rodríguez desde 2024, apenas unas semanas después de la Copa América en Estados Unidos, porque ya lo consideraba un deportista mayor y la irregularidad a nivel de clubes, por los constantes cambios de equipo.

James Rodríguez ha entrado en el radar de Lazio de la Serie A de Italia crédito - Jesús Aviles / Infobae
La Lazio tendría en el radar a James Rodríguez, pese a declaraciones previas de su director deportivo - crédito Jesús Aviles / Infobae

“Nunca lo ficharemos. Tiene 33 años y en los últimos años nunca ha jugado más de 12 o 13 partidos por temporada. Es cierto que hizo una muy buena Copa América, pero no entra en nuestro proyecto”, fueron las palabras del dirigente deportivo el 1 de agosto de 2024, en una charla con Lazio Style Radio.

Según Fabiani, la Lazio debía mirar mejores jugadores que James Rodríguez: “Ficharlo para uno o dos años iría contra toda lógica. Con todo respeto al jugador, pero hay que hacer valoraciones de 360 grados tanto a nivel personal como de minutos jugados. Preferimos otras elecciones y acudir a otros perfiles”.

La Lazio terminó la pasada Serie A en la novena posición con 54 puntos, lo que la dejó afuera de cualquier competencia europea - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS
La Lazio terminó la pasada Serie A en la novena posición con 54 puntos, lo que la dejó afuera de cualquier competencia europea - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Queda por saber si el directivo cambió de opinión dos años después, luego de verlo en el Mundial 2026 y su actuación en clubes como Rayo Vallecano, León de México y Minnesota United, los conjuntos por los que pasó justo después de esas declaraciones de Fabiani al medio italiano.

¿El final en la Selección Colombia?

Al terminar el encuentro contra Suiza en octavos de final, con derrota en penales por 4-3, la Tricolor volvió a Bogotá en medio de preocupación por el futuro no solo del técnico Néstor Lorenzo, al que se le acaba el contrato el 31 de julio, sino por algunos jugadores de la plantilla convocada a Norteamérica 2026.

James Rodríguez es uno de los futbolistas que terminaría ciclo con la Selección Colombia, pues se presentaron muchos factores que, según un sector de los hinchas y algunos medios, darían a entender que el Mundial 2026 fue el inicio del final para el volante en la escuadra nacional.

Al parecer, James Rodríguez habría jugado su última Copa del Mundo con la Selección Colombia en 2026 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS
Al parecer, James Rodríguez habría jugado su última Copa del Mundo con la Selección Colombia en 2026 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Para empezar, el volante ya cuenta con 35 años y no le alcanzaría la edad para 2030, la próxima Copa de la FIFA, a la que llegaría con 39 años y, tanto su condición física como la irregularidad en clubes, harían muy difícil que se encuentre en buen nivel para una convocatoria.

El otro punto es la parte física, la cual no pudo recuperar antes de la Copa del Mundo en Norteamérica y, pese a la confianza del técnico Néstor Lorenzo, terminó su participación en medio de críticas por su pobre aporte, sin goles ni asistencias, y ser titular en los cinco partidos disputados.

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