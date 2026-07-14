Millonarios también se frota las manos por la venta de Álvaro Montero a Boca: esto ganaría por el fichaje

Álvaro Montero fue portero de Millonarios entre noviembre de 2021 y junio de 2025, antes de ser cedido a Vélez Sarsfield - crédito Colprensa

Millonarios está terminando de cubrir las posiciones más críticas en su plantilla para el segundo semestre, porque le costaron la eliminación en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, y una de ellas fue la portería, para la que contrató a Javier Burrai y James Aguirre.

El conjunto azul aún no encuentra a nadie que esté al nivel de Álvaro Montero, arquero que fue parte de la nómina campeona de tres títulos entre 2022 y 2024, fue cedido a Vélez Sarsfield y, a falta de confirmación, será presentado en Boca Juniors para el Torneo Clausura y los playoffs de la Copa Sudamericana.

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De hecho, los embajadores también harían parte de esa negociación por el guajiro, recién llegado del Mundial 2026, pues se aseguró un dinero por la compra de los derechos del portero en el futuro y ese dinero le servirá para continuar el trabajo de refuerzos para lo que queda de la temporada.

¿Cuánto ganaría Millonarios por Montero?

En junio de 2025, los azules le cumplieron el deseo al guajiro de partir al exterior, luego de cuatro temporadas defendiendo el arco de los bogotanos, y aceptaron una oferta de préstamo hasta diciembre de 2026 de Vélez Sarsfield, el cual solo necesitó un año para hacer negocio con el colombiano.

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Millonarios recibiría 1,8 millones de dólares por la venta de Álvaro Montero, gracias a la que la institución aseguró una parte de la millonaria venta del cuadro de Liniers a Boca Juniors, el cual espera por los exámenes médicos y la firma de contrato para hacer el anuncio.

El anuncio oficial de Álvaro Montero como nuevo fichaje de Boca Juniors, si supera los exámenes médicos - crédito Boca Juniors

La información fue entregada por el periodista Alexis Rodríguez, del canal deportivo Win Sports, al indicar los detalles del contrato y cómo se repartirán los cuatro millones de dólares por la compra del guardameta de 31 años y mundialista con la Selección Colombia en 2026.

“Mañana (14 de julio) presenta exámenes médicos para llegar a Boca Juniors, entre miércoles (15 de julio) y jueves (16 de julio) firma contrato (4 años) y Millonarios se verá beneficiado con algo más de US$ 1.8 M (préstamo-venta de Vélez y porcentaje pequeño de venta de Vélez a Boca)“, escribió.

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Álvaro Montero le dejaría una buena cantidad de dinero a Millonarios por el porcentaje acordado con Vélez Sarsfield - crédito @alexisnoticias/X

Se trata de la tercera ocasión en la que los azules reciben dinero por uno de sus jugadores en lo que va de 2026, pues en mayo obtuvo 850.000 euros por la venta de Beckham Castro al Lugano de Suiza, y en enero consiguió 1,7 millones de euros por la transferencia de Nicolás Arévalo al Metalist de Ucrania.

A probar dos nuevos porteros

Pocas semanas después de la salida de Álvaro Montero, se esperaba que su reemplazo en ese entonces, Guillermo de Amores, fuera igual o mejor que el guajiro, al igual que Diego Novoa e Iván Arboleda, pero un año después no dio resultados ninguno de los tres, por lo que el club los desvinculó en 2026.

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Es por eso que Millonarios renovó el arco con Javier Burrai y James Aguirre, dos guardametas con experiencia y los cuales pasaron por un proceso de análisis del cuerpo técnico y la dirección deportiva, ya que llegaron a la posición más complicada para el entrenador Fabián Bustos.

Javier Burrai es el llamado a ser titular en Millonarios durante el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 - crédito Millonarios FC

Burrai se perfila para ser el titular del equipo azul, pues el timonel lo conoce desde su paso por Barcelona de Guayaquil y tuvo ritmo en Sarmiento de Argentina, mientras que Aguirre no suma minutos, de manera oficial, desde noviembre de 2025 con el Once Caldas.

De otro lado, a Millonarios aún le faltaría por traer un volante de primera línea y no descarta un defensor central, aunque deberá despejar un cupo porque actualmente tiene 24 de 25 inscritos con la Dimayor, junto con las caras nuevas de los dos porteros, el volante Daniel Ruiz, los atacantes Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán, y el lateral derecho Jhomier Guerrero.

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