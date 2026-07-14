Colombia

Con cuchillo en mano: así son los robos a los habitantes del sur de Bogotá que se movilizan en buses del Sitp

El incremento de asaltos violentos tiene en alerta a las autoridades, teniendo en cuenta que los vecinos guardan silencio por el temor a represalias

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Conductor de SITP (Imagen de referencia) | Colprensa
Los ciudadanos denuncian constantes robos de celulares a mano armada dentro de buses y estaciones - crédito Colprensa

Los robos a los pasajeros del Sistema Integrado de Transporte (Sitp) tienen preocupados a los habitantes de los barrios La Aurora y Santa Librada, ubicados en Usme, pues los pasajeros denuncian ataques con cuchillo por parte de criminales que pretenden quitarles sus celulares en buses y paraderos.

La alerta se dio a conocer el 13 de julio de 2026, en medio del temor de los usuarios a denunciar porque dicen reconocer a los agresores y aseguran que se podrían desquitar.

De acuerdo con un reportaje de Noticias RCN, los casos ocurrieron en los dos concurridos barrios. Los usuarios del sistema señalan a una banda de jóvenes de entre 17 y 18 años que los ataca con cuchillo para robarles el celular. Del mismo modo, indicaron que los presuntos responsables son conocidos en la zona, pero el miedo ha frenado las denuncias ante las autoridades.

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Según los relatos de la comunidad, los asaltos ocurren a plena luz del día en estaciones de Transmilenio y buses y paraderos del Sitp y se han convertido en una secuencia de robos que se repite constantemente.

La denuncia pública encendió la preocupación por la seguridad cotidiana de quienes usan el transporte público en esa zona de Usme para transportarse a sus trabajos, hogares o realizar diligencias.

Policía hace requisas en estaciones de Transmilenio - crédito TransMilenio
La ciudadanía teme a una denuncia formal bajo el miedo a represalias y las autoridades intentan controlar a los usuarios del sistema - crédito TransMilenio / X

Temor a denunciar en Usme

Uno de los afectados relató al noticiero nacional la violencia con la que fue atacado por los delincuentes, asegurando que intentó resistirse al robo por lo que recibió dos puñaladas durante el asalto.

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Otro caso reciente dejó herida a una joven en la pierna. Además, habitantes de la zona aseguraron que al menos cinco personas fueron atacadas con cuchillos en el mismo sector por la misma banda.

La Policía pidió a los ciudadanos denunciar para evitar que estos hechos queden sin castigo. Aun así, en La Aurora y Santa Librada persiste la desconfianza en las autoridades y los atracos continúan, según los testimonios de la comunidad demostrando que el miedo a represalias se ha convertido en un obstáculo para que los casos lleguen a una denuncia formal.

Bus del SITP
La soledad de estos buses incrementa la probabilidad de los robos - crédito Camila Díaz/Colprensa

Mientras las autoridades insisten en la necesidad de acudir a los canales formales, en Usme pesa más el temor de aquellos que conviven cerca de los señalados de los ataques. Así, el silencio de las víctimas mantiene abierta la crisis de seguridad en el transporte del sector.

Otra denuncia demuestra la preocupación por la seguridad en el transporte público

La noche del sábado 23 de mayo, una joven resultó herida en la cabeza durante un asalto en un bus de la ruta G147, en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 80. El caso denunciado por la plataforma Pasa en Bogotá reavivó la preocupación por la seguridad en el transporte público de Bogotá.

Un testigo de ese caso contó que tres delincuentes amenazaron al conductor y a los pasajeros: “Se subieron tres personas, uno con arma y otro con cuchillo, amenazaron al conductor. La muchacha entregó el celular y aun así le pegaron dos veces con la cacha del arma”.

Cabe mencionar que ese mismo fin de semana, dos pasajeros, un hombre de 54 años y una mujer de 28, fueron atacados con armas blancas durante un hurto en un bus del Sitp que transitaba por Puente Aranda.

La víctima entregó su celular, pero fue agredida brutalmente con la cacha de un arma de fuego, ampliando la alarma entre los usuarios del Sitp en Bogotá - crédito @PasaenBogota / X
La víctima entregó su celular, pero fue agredida brutalmente con la cacha de un arma de fuego, ampliando la alarma entre los usuarios del Sitp en Bogotá - crédito @PasaenBogota / X

Las cifras de 2025 demuestran el tamaño del problema: los hurtos dentro de buses de Transmilenio y Sitp subieron 45% frente a 2024, al pasar de 5.950 a 8.623 casos.

En febrero de 2026, la concejal Diana Diago habló sobre esa situación y afirmó: “Vengo denunciando desde hace años la inseguridad en Transmilenio: ya denuncié las estaciones más inseguras, nada pasó, ahora denuncio la situación que se vive al interior de los buses, que es lamentable. El sistema de transporte de los bogotanos está en manos de los delincuentes”.

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