Gustavo Bolívar llamó al Pacto Histórico a ser una bancada “seria e ilustrada” en el Congreso: ahora será partido de oposición

Gustavo Bolívar fue senador de la República desde julio de 2018 hasta diciembre de 2022, cuando renunció para aspirar a la Alcaldía de Bogotá - crédito Carlos Ortega/EFE

La reconfiguración política en Colombia tras los resultados electorales de 2026 llevó al Pacto Histórico a convertirse en la primera fuerza del Congreso de la República, aunque ahora desde la oposición. En este nuevo escenario, el exsenador y exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar instó públicamente a los 69 congresistas electos del movimiento a ejercer un papel “responsable y riguroso” en el próximo cuatrienio.

A través de sus redes sociales, el también exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) expresó que el rol que tendrá que cumplir la colectividad será mayúsculo, ante el anuncio de otras vertientes políticas de respaldar al mandatario electo Abelardo de la Espriella: del que se prevé que comenzará su gestión con mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, producto de una serie de alianzas.

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En sus redes sociales, el exsenador Gustavo Bolívar hizo una invitación al Pacto Histórico con miras a la próxima legslatura - crédito @GustavoBolivar/X

“Ojalá nuestra numerosa bancada de 69 congresistas se animen a estudiar y a hacer debates serios. Una oposición ilustrada enriquece la democracia. Una oposición caricaturezca, incoherente y llena de mentiras, como la que nos hizo la derecha, la envilece”, expresó Bolívar a través de la red social X, con un comentario en el que alimentó la necesidad de presentar proyectos de ley que representen los intereses de los colombianos.

El mensaje de Bolívar está dirigido a los 25 congresistas que tendrán en la cámara alta y los 44 en la baja, consolidándose como la bancada más grande para el periodo 2026-2030. A ellos se sumará el excandidato presidencial Iván Cepeda, que ocupará un escaño en el Senado gracias al Estatuto de Oposición, que le ofrece al perdedor de la contienda la posibilidad de liderar los movimientos contrarios al jefe de Estado.

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Esta cifra representa, por lo menos, un aumento de 19 escaños con respecto al ciclo legislativo anterior, con avances notables en distritos como Bogotá y Antioquia. En su mensaje a su partido, Bolívar recordó el debate de la reforma tributaria aprobada en 2022, defendida por el Gobierno de Gustavo Petro y posteriormente modificada por la Corte Constitucional, y ‘reencauchó’ sus posturas sobre el particular.

Tras su derrota en la contienda presidencial, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico y cercano al presidente Gustavo Petro, asumirá la curul como líder de la oposición - crédito Presidencia

La petición de Gustavo Bolívar a la bancada del Pacto Histórico: recordar los argumentos de 2022

En la intervención que adjuntó a su mensaje, el excongresista recogió la preocupación que existía en 2022 por el manejo de las finanzas públicas y la herencia fiscal del gobierno anterior. “El Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo están esperando conocer el monto de lo que vamos a recaudar en los próximos cuatro años para saber si Colombia está manejando responsablemente la regla fiscal”, dijo.

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Y recordó cómo, en ese entonces, el manejo de la administración entrante causaba sorpresa. “Este Gobierno, distinto a lo que pensaban y distinto a lo que decían en campaña, no llegó con 100 talibanes a tomarse el poder, a expropiar a todo el mundo y acabar con la economía. Todo lo contrario. La responsabilidad fiscal comienza con esta reforma tributaria”, agregó Bolívar, aunque las cifras actuales lo desacrediten.

En noviembre de 2022, el Congreso aprobó la reforma tributaria al Gobierno Petro por $20 billones, pero la Corte Constitucional declaró inexequibles varios artículos - crédito Luisa González/REUTERS

En aquella ocasión también puntualizó sobre la necesidad de adoptar políticas fiscales progresivas que garanticen recursos para atender necesidades sociales urgentes. “De cada peso que hoy obtiene Colombia en la venta de TES o en préstamos, solamente estamos absorbiendo 60 centavos, porque los otros 40 se van en unos intereses muy altos y también en seguros”, indicó el que era congresista del Pacto Histórico.

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“Hay 352 municipios hoy sin agua potable, sin acueducto. Ese es el país que recibimos. Hay 45.000 kilómetros de vías terciarias en pésimas condiciones o no existentes, por donde nuestros campesinos poder sacar sus productos para que no sigan yéndose al mercado ilegal. Solo en la costa hay dos millones de personas en pleno siglo veintiuno sin saneamiento básico, sin alcantarillado", remarcó aquella vez.

En consecuencia, defendió la proposición como un avance hacia una tributación más justa. “Por fin hicimos una reforma tributaria progresiva en Colombia, como nunca ha existido, donde quienes tenemos más, los que tenemos los más altos patrimonios, los que tenemos los más altos ingresos, somos los que vamos a pagar en su mayoría esta reforma", destacó el entonces senador Bolívar, que renunció el 31 de diciembre de 2022.

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