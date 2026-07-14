Colombia

La CAR interviene el embalse Neusa para aumentar almacenamiento: así están los niveles de embalses en Cundinamarca frente al fenómeno de El Niño

La autoridad ambiental está ejecutando obras y restauración ecológica en el reservorio del río Bogotá, con una inversión superior a 180.000 millones de pesos para sumar hasta 104,3 millones de metros cúbicos

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El embalse de Chuza preocupa con un 33% de su nivel - crédito Alcaldía de Bogotá
La CAR y la Eaab intensifican acciones en los embalses de Bogotá y la Sabana ante la posible llegada de El Niño - crédito Alcaldía de Bogotá

Ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) intensifican sus acciones para fortalecer la capacidad de almacenamiento y regulación hídrica en los embalses que abastecen a la capital y a municipios estratégicos de la Sabana.

Actualmente, la CAR avanza en la recuperación de la capacidad de volumen útil del embalse El Neusa, ubicado en la cuenca alta del río Bogotá, uno de los principales reservorios de la región. Este embalse, que cubre más de 970 hectáreas y tiene una capacidad de 102,7 millones de metros cúbicos, ya está siendo intervenido para aumentar su almacenamiento hasta 104,3 millones de metros cúbicos. La inversión supera los 180.000 millones de pesos y busca compensar el volumen útil en 1,6 millones de metros cúbicos en la primera fase y 2,3 millones al finalizar la segunda.

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El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que estas acciones mejoran la capacidad de respuesta ante los volúmenes de escorrentía esperados en escenarios de cambio climático y preparan el territorio para épocas de sequía.

El embalse del Neusa tiene una extensión de 3.700 hectáreas de bosque - crédito Organización Colparques
El embalse El Neusa aumentará su capacidad de almacenamiento de 102,7 a 104,3 millones de metros cúbicos con una inversión superior a 180.000 millones de pesos - crédito Organización Colparques

“Esta no es una intervención tradicional, estamos combinando infraestructura con Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para enfrentar los desafíos del cambio climático. Avanzamos en la restauración ecológica y recuperación hídrica, la optimización de la capacidad de regulación y la sostenibilidad del embalse del Neusa”, subrayó Ballesteros.

Las acciones de restauración ecológica ya han impactado 78 hectáreas, en las que se sustituirán especies exóticas como el pino por vegetación nativa. Se plantarán 100.000 árboles de especies como mano de oso, tachuelo, salvio negro, chucua, raque, tuno, laurel hoji pequeño, arrayán, tintillo, corono y garrocho, priorizando aquellas que atraen polinizadores. Además, se eliminarán 5 hectáreas de retamo espinoso y se recuperarán 1,7 hectáreas de borde ripario en la quebrada Guanquica, junto a la implementación de 2.000 metros cuadrados de vegetación acuática en seis hectáreas de zona ribereña.

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La CAR instalará 1.000 estructuras para fauna silvestre, como nidos, perchas y refugios para reptiles y mamíferos, con el fin de mantener condiciones ecosistémicas y proteger la biodiversidad. El proyecto fue socializado con la comunidad y contempla un monitoreo ambiental integral antes, durante y después de la obra, verificando la calidad del agua, suelos y sedimentos para prevenir impactos negativos.

Alfred Ignacio Ballesteros subraya que, tras meses de sequía, la falta de lluvias en áreas montañosas amenaza el suministro hídrico de Bogotá - crédito CAR
La restauración ecológica en El Neusa abarcará 78 hectáreas e incluirá la siembra de 100.000 árboles nativos y la sustitución de pino por vegetación local - crédito CAR

Estado actual de los embalses

Al 14 de julio de 2026, los embalses que abastecen a Bogotá y la Sabana presentan un panorama alentador:

  • Neusa: 84,81% (estable)
  • Sisga: 82,31% (ascendente)
  • Tominé: 56,75% (ascendente)
  • Total Agregado Norte: 62,62% (ascendente)
  • Chisacá: 100,46% (estable)
  • Regadera: 118,34% (estable)
  • Total Agregado Sur: 106,24% (estable)
  • Chuza: 64,58% (ascendente)
  • San Rafael: 86,58% (ascendente)
  • Total Sistema Chingaza: 69,55% (ascendente)
  • El Hato: 77,00% (ascendente)

Estos niveles reflejan una mejor preparación frente a escenarios de sequía, en contraste con la situación crítica que llevó al racionamiento en abril de 2024.

La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, aseguró que la ciudad está mejor preparada para enfrentar un periodo prolongado de sequía. “Bogotá está mucho mejor preparada”, afirmó en entrevista con Blu Radio, al destacar que el fortalecimiento de la planta de tratamiento de Tibitoc permite aprovechar más agua del agregado norte y reducir la extracción desde Chingaza, conservando reservas para meses de menor lluvia.

Los embalses que abastecen a Bogotá mostraron niveles estables o ascendentes al 14 de julio de 2026, con el sistema Chingaza en 69,55% y el agregado sur en 106,24% - crédito CAR
Los embalses que abastecen a Bogotá mostraron niveles estables o ascendentes al 14 de julio de 2026, con el sistema Chingaza en 69,55% y el agregado sur en 106,24% - crédito CAR

La operación del sistema fue ajustada varios meses atrás para anticipar la llegada de El Niño. El abastecimiento genera tranquilidad, pero los usuarios notarán un incremento en la tarifa de agua desde finales de julio, cercano al 6,7% en promedio. Este ajuste responde a la nueva metodología tarifaria de la CRA, que actualiza los costos de referencia y financia inversiones en infraestructura y calidad del servicio.

En términos prácticos, el alza representará unos 4.900 pesos mensuales adicionales para un hogar promedio, aunque el impacto final dependerá del consumo registrado.

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