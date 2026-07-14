Colombia

Gobierno Petro lanzó nueva alerta de desabastecimiento eléctrico en la región Caribe ante deuda de Air-e y llegada del fenómeno de El Niño

La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar podrían ver afectada la estabilidad de su red a causa de retrasos en obligaciones financieras y el inminente mantenimiento de la terminal clave de Cartagena

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Actualmente, la empresa, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta cerca de 700 procesos penales relacionados con casos de hurto de energía y defraudación de fluidos - crédito Air-E
Air-e se encuentra bajo un proceso de intervención y liquidación por parte del Gobierno Nacional debido a graves problemas financieros y de insolvencia - crédito Air-e

El Ministerio de Minas y Energía advirtió sobre riesgos en el suministro eléctrico en el Caribe colombiano y pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos y a Air-e priorizar el pago de la energía generada por plantas térmicas del área Caribe 2, ante el mantenimiento programado de la terminal de regasificación SPEC en Cartagena para finales de julio e inicio de agosto.

El Gobierno lanzó la alerta porque esa infraestructura abastece con gas natural importado a plantas térmicas clave de Caribe 2 y, según el Ministerio, la falta de certeza sobre el pago de Air-e limita la capacidad de esas generadoras para negociar el combustible que necesitan para atender la demanda. Así las cosas, la coincidencia entre la parada programada y el fenómeno de El Niño elevó la preocupación oficial por el abastecimiento en la región.

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Por eso, en un oficio dirigido al superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carron, el ministro Edwin Palma Egea pidió que “prioricen el pago de la generación de las plantas térmicas Termocandelaria S.A.S. E.S.P., Enfragen Termoflores S.A.S. E.S.P. y Termobarranquilla S.A. E.S.P., así como de toda aquella planta que aporte energía para mantener un abastecimiento seguro y confiable del servicio de energía eléctrica en el área Caribe 2”.

Edwin Palma es el ministro de Minas y Energía - crédito Justin Tallis/Reuters
Edwin Palma es el ministro de Minas y Energía - crédito Justin Tallis/Reuters

Dicho documento, radicado el 11 de julio, señala que persisten limitaciones en las cantidades de gas que esas plantas están en capacidad de negociar debido a la falta de certeza sobre el pago de la energía que generan para atender la demanda. El Ministerio agregó que Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no efectuó en su totalidad los pagos a las plantas mencionadas.

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Dependencia del Caribe de las plantas térmicas

La alerta cobija a La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar, que conforman el área Caribe 2. Según el oficio, la infraestructura de SPEC abastece con gas natural importado a Termocandelaria, Enfragen Termoflores y Termobarranquilla, además de un segmento de la Demanda Esencial en esa zona.

La solicitud firmada por Edwin Palma Egea y radicada el 11 de julio también menciona a Enfragent, Termoflores y Termobarranquilla como parte del grupo de compañías alcanzadas por la medida. Esas empresas cubren cerca del 75% de la demanda eléctrica de la región Caribe y dependen del gas importado que entrega la terminal.

La planta de regasificación SPEC LNG (ubicada en Cartagena) realiza su mantenimiento preventivo una vez al año - crédito Fredy Builes/Reuters
La planta de regasificación SPEC LNG (ubicada en Cartagena) realiza su mantenimiento preventivo una vez al año - crédito Fredy Builes/Reuters

Mantenimiento de SPEC y riesgo para el sistema

La intervención de la terminal en Cartagena está programada entre el 30 de julio y el 3 de agosto. La planta aporta cerca del 40% del gas importado del país. El Ministerio indicó que el calendario coincide con el fenómeno de El Niño previsto para el segundo semestre. También explicó que las propias generadoras pidieron adelantar la intervención para no quedar desabastecidas durante ese periodo.

El Gobierno de Gustavo Petro ya había expedido la Resolución 40267 de 2026 para proteger el sistema durante la parada técnica. Aun así, el Ministerio sostiene que persisten vacíos financieros por resolver antes de esa fecha.

La deuda de Air-e e impacto sobre la compra de gas

El frente financiero aparece como uno de los ejes de la advertencia oficial. El Ministerio explicó que, mientras no exista certeza sobre el pago, los generadores no están en condiciones de asumir el compromiso financiero que implica comprar el gas natural requerido.

Asimismo, el oficio precisa que el saldo acumulado de obligaciones pendientes “supera los $1,7 billones de pesos y que se incrementa cada mes en más de $100.000 millones”. Esa deuda corresponde a compromisos de Air-e con las plantas mencionadas.

Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, instó a priorizar, dentro de la intervención a Air-e, el pago de las obligaciones a las generadoras térmicas - crédito Minsiterio de Minas y Energía
Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, instó a priorizar, dentro de la intervención a Air-e, el pago de las obligaciones a las generadoras térmicas - crédito Minsiterio de Minas y Energía

Medidas del Gobierno ante una posible restricción

Además de pedir la priorización de pagos, el Ministerio solicitó a la Superintendencia que, dentro de sus facultades de inspección, vigilancia y control, reporte de manera oportuna las indisponibilidades del parque térmico durante el mantenimiento. También pidió verificar la disponibilidad de las plantas y de los demás elementos del Sistema Interconectado Nacional para atender la demanda del área Caribe 2.

El oficio fue enviado con copia al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Dicha entidad convocó la reunión del 9 de julio en la Presidencia de la República en la que se evaluaron acciones frente a el fenómeno de El Niño.

Si ese lineamiento no se atiende, el Ministerio advirtió que sería necesario coordinar una priorización de las cantidades de gas natural para las plantas térmicas. Ese escenario podría derivar en limitaciones en el suministro de energía eléctrica en los cinco departamentos del Caribe 2.

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