Egan Bernal se sinceró tras disputar la etapa 10 del Tour de Francia 2026: “Quedé en el limbo”

Egan Bernal reveló que sufrió en el ataque de Tadej Pogačar durante la etapa 10 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

El 14 de julio de 2026, Egan Bernal salió del top 10 de la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 10 (disputada entre Aurillac y Le Lioran, con un total de 166 kilómetros), y que estuvo marcada por el ataque del ciclista esloveno Tadej Pogačar a falta de 15 kilómetros de la meta.

El corredor del Netcompany Ineos dijo que solo resistió 30 segundos el cambio de ritmo del esloveno y que su objetivo pasó a ser limitar las pérdidas.

Cycling - Tour de France - Stage 6 - Pau to Gavarnie-Gedre - Pau, France - July 9, 2026 Netcompany INEOS Cycling Team's Egan Bernal at the end of stage 6 REUTERS/Gonzalo Fuentes

En declaraciones a la transmisión oficial al término de la jornada, Bernal describió el momento en que se quebró el grupo.

“La verdad que iba aguantando relativamente bien, pero pasó lo mismo que en el Tourmalet, hasta que arranca Pogacar, de ahí me sacan mucho de punta, intento hacer ese cambio de ritmo, aguanto por 30 segundos y luego ya quedo como en mitad del grupo de adelante y de los de atrás. La verdad queda uno ahí en el limbo, encontré dos buenos compañeros y el objetivo al final fue evitar perdidas”, dijo de entrada.

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Bernal también subrayó la intensidad con la que se está corriendo la carrera y sostuvo que, dentro de su nivel, se sintió bien durante el día.

“Los vatios que hacemos son impresionantes para irse en la fuga, la verdad es que íbamos muy rápido, todo el día le estuvimos dando, la verdad me sentí bien e incluso sabía que íbamos bien porque los números que estábamos haciendo son locos. Dentro de mi nivel, me sentí bien y creo que igual lo intentamos, esto es el Tour de Francia y aquí se corre en un ritmo muy fuerte”, afirmó.

Así quedaron los resultados de la etapa 10 del Tour de Francia

Tadej Pogačar ganando la etapa 10 en su llegada a Le Lioran, Francia-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

1.Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 3 horas, 58 minutos y 86 segundos

2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 32 segundos

3. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 34 segundos

4. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora Hansgrohe): m.t.

5. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): a 38 segundos

6. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): m.t.

7. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 44 segundos

8. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): a 1 minuto y 31 segundos

9. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36 Pro Cycling): a 1 minuto y 59 segundos

10. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 2 minutos y 3 segundos

11. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education Easy Post): 2 minutos y 9 segundos

15. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 2 minutos y 53 segundos

26. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 6 minutos y 52 segundos

61. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 25 minutos y 9 segundos

62. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): m.t.

171. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural Seguros RGA): a 41 minutos y 41 segundos

Así va la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 10

Ciclismo - Tour de Francia - Etapa 10 - Aurillac a Le Lioran - Le Lioran, Francia - 14 de julio de 2026. Tadej Pogacar, del equipo UAE Team Emirates - XRG, luce el maillot amarillo tras ganar la etapa 10-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

1.Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 36 horas; 15 minutos y 2 segundos.

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 3 minutos y 36 segundos.

3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 6 segundos

4. Juan Ayuso (España - Lidl-Trek): a 3 minutos y 34 segundos

5. Paul Seixas (Francia - Decathlin CMA): a 4 minutos y 35 segundos

6. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora Hansgrohe): a 4 minutos y 44 segundos

7. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): a 5 minutos y 8 segundos

8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 5 minutos y 45 segundos

9. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 34 segundos

10. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36 Pro): a 11 minutos y 49 segundos

11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 12 minutos y 15 segundos

29. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 48 minutos y 13 segundos

39. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 11 minutos y 3 segundos

40. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 11 minutos y 44 segundos

166. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural Seguros RGA): a 2 horas, 57 minutos y 21 segundos