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El Manchester United tendrá un futbolista colombiano en sus filas: tiene proceso en Selección Colombia

El equipo de la Premier League adquirió los derechos deportivos del mediocampista por un millón de dólares, y no se había podido unir al club porque no había cumplido la mayoría de edad

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Cristián Orozco, futbolista colombiano que jugará en el Manchester United, hizo énfasis en la importancia de aprender inglés, de cara a su llegada a la Premier League - crédito ESPN

Ahora sí, Cristián Orozco se unirá al Manchester United de Inglaterra y se convertirá en el segundo futbolista colombiano en los Red Devils. El mediocampista colombiano había sido adquirido por ese club en octubre de 2025 a cambio de un millón de dólares para Fortaleza, equipo en el cual debutó Orozco como profesional y donde se formó como futbolista.

Orozco no había podido unirse de forma definitiva al United porque era menor de edad, requisito que cumplió el pasado 13 de julio. Ahora, será la directiva del club la que determine si Orozco se une a la división sub-18, sub-21 o directamente al equipo profesional.

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Manchester United es uno de los clubes más laureados de Inglaterra con 68 títulos importantes en su historia, destacando sus 20 campeonatos de la máxima categoría inglesa - crédito Reuters
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Declaración de Cristián Orozco como nuevo jugador del Manchester United

A pesar de no haber podido unirse desde un inicio a las filas del Manchester United, Orozco ya estuvo en la ciudad del equipo para presentar exámenes médicos y formalizar su contratación.

Tras su regreso a Colombia, el futbolista declaró: “Ahora la expectativa es poder demostrar de lo que soy capaz y poder adaptarme lo más rápido posible a todo lo que se me presente, con mis cualidades principales que son la técnica y la fuerza. Necesito aprender inglés, porque ahorita que estuve allá, me di cuenta lo importante que es”, fue todo lo que dijo en diálogo con ESPN Colombia.

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El periodista especializado en fichajes habló sobre el arribo del volante colombiano para fichar con el Manchester United - crédito @FabrizioRomano / X
El periodista especializado en fichajes habló sobre el arribo del volante colombiano para fichar con el Manchester United - crédito @FabrizioRomano / X

¿Quién es Cristián Orozco, el nuevo jugador del Manchester United?

Nacido en Valledupar en 2008, Cristián Orozco fue el capitán de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de la categoría, que se jugó en noviembre de 2025 en Qatar.

Con una estatura de 1,78 metros, se destaca por su buen trato del balón, su capacidad para recuperar la posesión y su inteligencia táctica. Hace parte de los procesos de la selección nacional desde la categoría Sub-15, mientras que quienes lo formaron resaltan su carácter, liderazgo y personalidad dentro del terreno de juego.

Integró la plantilla de Fortaleza, equipo de la primera división del fútbol colombiano.

La promesa del fútbol colombiano recalaría en uno de los equipos más grandes de Inglaterra - crédito Jesús Aviles / Infobae
Cristián Orozco llega al fútbol inglés, después de haber debutado como profesional en Fortaleza - crédito Jesús Aviles / Infobae

El otro colombiano que ya pasó por Manchester United: Falcao García

El paso de Radamel Falcao García por el Manchester United durante la temporada 2014-15 estuvo muy lejos del nivel que había mostrado en Porto y Atlético de Madrid. El delantero colombiano llegó cedido desde Mónaco, apenas unos meses después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que también lo dejó por fuera del Mundial de Brasil 2014. Su fichaje despertó una enorme expectativa, pero nunca logró recuperar plenamente su mejor versión.

En términos estadísticos, Falcao disputó 29 partidos con los Red Devils en todas las competiciones, marcó apenas cuatro goles y dio cinco asistencias. En la Premier League jugó 26 encuentros y convirtió cuatro tantos, cifras muy inferiores a las que acostumbraba en temporadas anteriores. Tras el final de la campaña, Manchester United decidió no ejecutar la opción de compra y el colombiano regresó al Mónaco.

Además de las dificultades físicas, Falcao tuvo que adaptarse a un fútbol mucho más intenso y veloz. Llegó sin realizar la pretemporada con el equipo y perdió terreno frente a atacantes como Robin van Persie y Wayne Rooney. El técnico Louis van Gaal también cuestionó públicamente su rendimiento y le exigió demostrar que merecía continuar en el club.

Las principales dificultades estuvieron relacionadas con su recuperación física, la adaptación al ritmo de la Premier League, la presión por su elevado salario y la enorme expectativa que generaba su condición de una de las máximas figuras del fútbol colombiano. Incluso, varios exjugadores y analistas atribuyeron su bajo rendimiento a la falta de continuidad tras la grave lesión de rodilla y al poco tiempo de adaptación al fútbol inglés.

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