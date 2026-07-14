Así subirá el costo de las horas de trabajo en las pequeñas empresas con la reducción de la jornada laboral: el salario mínimo ya genera problemas

María Elena Ospina, presidenta de Acopi Nacional, manifestó que la reducción de la jornada laboral implica reorganizar turnos, asumir mayores costos laborales o incluso contratar personal adicional para mantener su operación - crédito Acopi Nacional

La reducción de la jornada laboral entrará en vigor en Colombia el 15 de julio de 2026, con el paso de 44 a 42 horas semanales, y las micro, pequeñas y medianas empresas advirtieron que la medida elevará el costo de la hora ordinaria de trabajo. Señalaron que ahora pagarán el mismo salario y las mismas prestaciones por una jornada de 42 horas semanales en lugar de 44, lo que elevará en 4,76% el costo de la hora ordinaria de trabajo.

Por eso, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) precisó que ese porcentaje no equivale a un aumento uniforme de toda la nómina, porque el efecto dependerá de la capacidad de cada empresa para reorganizar su operación. Puntualizó que el ajuste no recorta salarios ni prestaciones sociales. El cambio implica que las empresas deberán distribuir el mismo pago mensual sobre un menor número de horas trabajadas.

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La entidad también aclaró que el impacto variará entre unidades productivas. Algunas podrán reorganizar turnos, mejorar productividad o reducir tiempos improductivos, mientras otras tendrán que cubrir las horas faltantes con más personal, redistribución de jornadas o trabajo suplementario.

La reducción de la jornada laboral aplica para los trabajadores formales, que son diez millones en Colombia - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Cómo cambia el costo laboral para las mipymes

La Junta Directiva de Acopi Nacional describió un efecto más fuerte para los negocios con menor margen operativo. Apuntó que para una micro o pequeña empresa, dos horas menos por cada trabajador pueden representar una reducción significativa de su capacidad operativa.

“Si esas horas deben reemplazarse con trabajo extra diurno, el impacto sobre el componente laboral afectado puede acercarse al 6%, y será aún mayor cuando se trate de jornadas nocturnas, dominicales o festivas”, indicó en un comunicado.

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Dicho cálculo no se traslada de manera automática a toda la estructura salarial. La variación depende de si la empresa logra ajustar su operación sin alterar horarios de atención, producción o prestación de servicios.

Efecto acumulado de otros costos laborales

Ante la situación, la presidenta de Acopi Nacional, Maria Elena Ospina, advirtió que la reducción de la jornada no actúa sola sobre los costos empresariales. “El problema no es una sola medida, sino la acumulación de mayores costos laborales en un mismo periodo, especialmente para empresas cuyos ingresos, ventas y productividad no están creciendo al mismo ritmo”, dijo.

Acopi ubicó dentro de ese mismo escenario el aumento del salario mínimo para 2026, la ampliación de la jornada nocturna desde las 7:00 p. m., el incremento progresivo de los recargos por trabajo en domingos y festivos y el mayor valor de las horas extras derivado de la reducción de la jornada ordinaria.

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La reducción de la jornada laboral no implica la reducción del salario de los trabajadores - crédito Luisa González/Reuters

Ospina también habló del arranque de la medida y la posición del gremio. Añadió que “desde Acopi respaldamos todas las medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores”.

Los sectores más expuestos a la reducción de la jornada

La Asociación advirtió que algunas empresas podrían reducir horarios de atención, aplazar nuevas contrataciones, aumentar precios, disminuir inversiones o acudir a esquemas de informalidad para sostener su operación. El gremio vinculó ese riesgo a negocios con menor capacidad para absorber nuevos costos laborales en un mismo periodo.

Dentro de los sectores más expuestos mencionó:

Call centers y BPO.

Comercio.

Industria manufacturera.

Hoteles, restaurantes y turismo.

Vigilancia y seguridad privada.

Transporte, almacenamiento y logística.

Salud y servicios de cuidado.

Aseo y mantenimiento.

Construcción.

Actividades agropecuarias.

La explicación del gremio apunta a la necesidad de continuidad en esas actividades. Son ramas con menos margen para recortar horarios porque deben sostener la atención al público, la producción, la seguridad o la prestación de servicios.

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Medidas de adaptación y llamado al Gobierno

Las mipymes ya aplican medidas para amortiguar el cambio, entre ellas:

Reorganización de turnos.

Distribución de las 42 horas entre cinco o seis días.

Automatización de procesos.

Capacitación del personal.

Uso de herramientas digitales.

Eliminación de tiempos improductivos.

Acopi dice que la hora de trabajo le saldrá más de 4% más costosa a las mipymes con la reducción de la jornada laboral - crédito

Ospina se refirió a la presión sobre la operación diaria: “Para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, trabajar dos horas menos no significa producir menos ni atender menos clientes”. Luego añadió: “Por el contrario, implica reorganizar turnos, asumir mayores costos laborales o incluso contratar personal adicional para mantener su operación”.

La directiva también detalló dónde ve el mayor peso de la medida. Dijo que “esta medida, sumada al aumento del salario mínimo, la ampliación de la jornada nocturna y el incremento de los recargos por trabajo en domingos y festivos, representa una presión importante sobre las finanzas de las mipyme, especialmente en los sectores como el comercio, la industria, el turismo, la salud, el transporte y la construcción”.

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Acopi afirmó que muchas pequeñas empresas no cuentan con recursos para invertir con rapidez en tecnología, vincular nuevos trabajadores o financiar procesos de transformación productiva. Ospina sostuvo que “compartimos el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero estas medidas deben implementarse garantizando también la sostenibilidad de las empresas. Proteger el empleo implica proteger a quienes lo generan”.

El gremio pidió que el cambio llegue acompañado de programas de asistencia técnica, financiación, digitalización, formación del talento humano y fortalecimiento de la productividad para facilitar la adaptación de las empresas más pequeñas.