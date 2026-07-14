Así funciona la estrategia que mantiene a Sincelejo como la ciudad más segura de Colombia

La estrategia de seguridad de Sincelejo articula a la Alcaldía, el Ejército, la Armada y la Policía bajo la coordinación de Yahir Acuña - crédito Alcaldía de Sincelejo

La seguridad en Sincelejo se convirtió en un punto de encuentro inusual para el presidente saliente Gustavo Petro y el mandatario electo Abelardo de la Espriella, que expresaron públicamente su intención de replicar este modelo en otros centros urbanos.

De acuerdo con el presidente Petro, el esquema que ha permitido la integración de los Jóvenes de Paz —antiguos actores al margen de la ley— al proceso de fortalecimiento de la seguridad, ha sido esencial para la contención de la criminalidad.

En la misma línea, el presidente electo De la Espriella afirmó: “A uno le puede gustar o no el alcalde de Sincelejo, pero ha dado resultados en materia de seguridad, estamos de acuerdo, a pesar de que no tiene el apoyo del Gobierno nacional y el programa que ha implementado la Alcaldía de Sincelejo ha resultado muy exitoso”, declaración recogida por El Tiempo.

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Sincelejo redujo 60% el hurto a personas, 86% el hurto a entidades bancarias y 67% el hurto de automóviles en el primer semestre de 2026 - crédito Colprensa

Además, anunció que firmará un decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, con el objetivo de enfrentar delitos como la extorsión y el homicidio en todo el país.

Estrategia Bloque de Búsqueda: un enfoque integral

El éxito de Sincelejo se explica por la articulación entre la Alcaldía, el Ejército, la Armada y la Policía, bajo la coordinación del alcalde Yahir Acuña. El Bloque de búsqueda contra el multicrimen patrulla, realiza operativos de prevención, captura y labores de inteligencia en las zonas con mayor presencia de delincuencia. Esta ofensiva permanente ha permitido la desarticulación de bandas dedicadas a diferentes modalidades delictivas.

Con base en datos de la administración municipal, la ciudad cerró el primer semestre de 2026 con una reducción del 60% en el hurto a personas y del 86% en el hurto a entidades bancarias.

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El Bloque de búsqueda contra el multicrimen realiza patrullajes, operativos e inteligencia en zonas con mayor presencia de delincuencia en Sincelejo - crédito Alcaldía de Sincelejo

El hurto a residencias bajó un 19% y el cometido contra comercios disminuyó un 15%. El informe oficial detalla que el hurto de automóviles cayó un 67% y el de motocicletas un 21%. Los casos de lesiones personales descendieron un 19%. En cuanto al hurto de celulares, la reducción alcanzó el 33%. Los delitos sexuales bajaron un 18%, mientras que los casos de violencia intrafamiliar y lesiones personales también mostraron una tendencia a la baja.

De igual modo, Sincelejo reportó la captura de 1.378 delincuentes y la incautación de 99 armas de fuego. Las autoridades lograron retirar de circulación más de 960 kilogramos de estupefacientes, un incremento del 714% respecto a 2025, con un valor estimado de $10.000 millones. El Gaula de la Policía capturó a 19 personas por extorsión, mientras que 21 presuntos responsables de homicidio fueron detenidos en operativos urbanos.

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Impacto social y prevención: la clave del modelo

El componente social del modelo Sincelejo tiene un papel decisivo. La integración de los Jóvenes de Paz no solo busca prevenir el delito, sino ofrecer alternativas de inserción social y laboral para quienes antes integraban estructuras criminales.

Las autoridades de Sincelejo capturaron a 1.378 delincuentes, incautaron 99 armas y retiraron más de 960 kilos de estupefacientes- crédito Yahir Acuña/Facebook

Esta dimensión social fue resaltada por el propio presidente electo De La Espriella, que declaró: “Todo lo que genere seguridad, todo lo que reporte tranquilidad, debe ser replicado; ahora bien, se ha hecho un trabajo social, porque no es solamente combatir el crimen, sino dar opciones para que no ingresen o se salgan del mundo criminal. Esos son programas que hay que implementar, porque le convienen al país”.

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Las acciones de prevención también incluyen la instalación de cámaras de seguridad en diferentes áreas estratégicas y el monitoreo constante desde la central de comando de la Policía, recursos que facilitan la reacción rápida ante emergencias y la captura de responsables.

El futuro: respaldo nacional y replicabilidad

Sincelejo fue considerada una de las 50 ciudades más inseguras del mundo hasta 2024. Desde la adopción de la estrategia Bloque de búsqueda, la reducción de homicidios ha alcanzado el 80% y la ciudad se posiciona como la más segura de Colombia, según la Dirección Nacional de la Policía. La Administración local reconoce que aún existen retos, especialmente en el fortalecimiento del trabajo social con jóvenes y la consolidación de la cooperación interinstitucional.

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