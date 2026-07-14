Colombia

Ejército confirmó el secuestro masivo de 39 personas por parte del ELN en Chocó: hombres armados los interceptaron en vía Quibdó–Carmen de Atrato

Según la institución, desde que se conoció el plagio, se desplegaron todas las unidades de inteligencia para dar con los responsables del hecho y lograr su pronta liberación

Guardar
Google icon
Los hombres se llevaron a más de 30 personas mientras se movilizaban por la vía Quibdó-Carmen de Atrato - crédito BRASIL DE FATO / FLICKR/Europa Press
Los hombres se llevaron a más de 30 personas mientras se movilizaban por la vía Quibdó-Carmen de Atrato - crédito BRASIL DE FATO / FLICKR/Europa Press

Un nuevo hecho de orden público se presentó en el departamento de Chocó, después de que las autoridades confirmaran el secuestro masivo de 39 civiles en una de las vías más concurridas de la región.

Según informó el Ejército Nacional en la mañana del martes 14 de julio de 2026, hombres armados e integrantes del Ejército Liberación Nacional (ELN) los interceptaron en la vía Quibdó-Carmen de Atrato y, mediante intimidaciones, los apartaron de la carretera y fueron movilizados con rumbo desconocido.

“Rechazamos y condenamos el secuestro de 39 personas, entre ellas, un menor de edad, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, Chocó“, señaló la institución en un comunicado.

PUBLICIDAD

Según la información concida hasta el momento, las víctimas se movilizaban en un autobús cuando fueron plagiadas. Entre los secuestrados se encuentran dos conductores de bus, dos auxiliares y 35 pasajeros que se movilizaban en dos vehículos de servicio público.

El Ejército Nacional informó que hombres armados interceptaron dos vehículos de servicio público en el sector de Toldas, intimidaron a los ocupantes y los obligaron a internarse fuera de la carretera hacia un destino desconocido - crédito @utrans_oficial/X

Ante la gravedad de los hechos, el Ejército Nacional informó que desplegó todas sus capacidades operativas y de inteligencia para recobrar la libertad de las víctimas, además de dar con los responsables de los hechos.

Nuestras tropas, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y las autoridades competentes, adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas”, señaló la institución.

PUBLICIDAD

Asimismo, las autoridades solicitaron al grupo armado respetar la integridad física y mental de los 39 secuestrados en vías del Chocó. “Exigimos al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuetradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional”, concluyó el Ejército.

Operación de rescate dejó un soldado muerto y otros seis heridos: lo que se sabe

Un intenso operativo militar se desplegó en el departamento del Chocó luego de que tropas del Ejército respondieran a la retención de las 39 personas —incluido un menor de edad— atribuida al ELN. En el curso de esta reacción, un soldado profesional perdió la vida y otros seis resultaron heridos durante un enfrentamiento en la carretera Quibdó–Medellín.

El Ejército exigió al ELN la liberación inmediata e incondicional de las personas secuestradas y pidió respeto por su integridad física y mental - crédito X
El Ejército exigió al ELN la liberación inmediata e incondicional de las personas secuestradas y pidió respeto por su integridad física y mental - crédito X

Las autoridades informaron que el ataque se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana de este martes, cuando uniformados del Batallón de Infantería N.º 12 de la Brigada 15 del Ejército Nacional fue emboscado en el sector La Guachoza.

Los uniformados intentaban responder de forma inmediata al secuestro masivo ocurrido en el tramo conocido como Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato.

Entre los militares heridos se encuentran Jean Carlos Vallejo Vargas, quien permanece en estado grave a causa de lesiones en la cabeza y la nuca. Junto a él, también resultaron afectados Edwin Loaiza Rodríguez, Juan David Gutiérrez Rojas, Feider David Martínez Álvarez, Diego Armando Suárez Álvarez y Duban Snyder Foronda Acevedo.

Por su parte, las autoridades confirmaron que el soldado fallecido fue identificado como Elibert Ducuara Mosquera.

La gobernadora Nubia Córdoba denunció que el ELN bloqueó la vía Quibdó-Medellín con dos buses de Rápido Ochoa en el sector de Toldas - crédito X
La gobernadora Nubia Córdoba denunció que el ELN bloqueó la vía Quibdó-Medellín con dos buses de Rápido Ochoa en el sector de Toldas - crédito X

Según información preliminar, los responsables serían miembros del Frente Manuel Hernández “El Boche” del ELN, quienes habrían tendido una emboscada mecánica que desencadenó combates en la zona.

El secuestro colectivo y el posterior ataque a los uniformados han elevado la tensión en la región. El Ejército ha confirmado la continuidad de operaciones para dar con el paradero de los secuestradores y restablecer el control en la vía afectada.

La situación en Chocó presenta un fuerte desafío para las autoridades, que intentan recuperar la seguridad tras este hecho. Las víctimas del ataque reciben atención médica, mientras que las acciones para localizar a los secuestrados y a los agresores se mantienen activas.

Por su parte, la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, entregó un balance de cómo se mantiene la situación de orden público tras la arremetida del ELN en las carreteras de la región.

“El ELN mantiene su arremetida contra las vías del Chocó. Desde esta mañana ha generado varios ataques contra las tropas del ejército en el corredor vial Quibdó-Medellín. En este momento están generando el bloqueo de la vía atravesando dos buses de transporte público de la empresa Rápido Ochoa a la altura del sector de las Toldas”, señaló la gobernadora.

Temas Relacionados

ELNSecuestro ChocóQuibdóEjército NacionalColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esto es lo que un banco le prestaría para comprar vivienda usada si gana el salario mínimo: así quedarían las cuotas

Los bancos evalúan la capacidad de pago, la edad, el tipo de inmueble y el porcentaje financiable, y fijan cuotas que no superen entre el 30% y el 40% del ingreso mensual

Esto es lo que un banco le prestaría para comprar vivienda usada si gana el salario mínimo: así quedarían las cuotas

‘Timochenko’ ya está en Colombia: se conoció el documento que firmó tras presentarse en la JEP luego de estar una semana fuera del país

Una constancia oficial fechada el 14 de julio de 2026 dejó registro de la comparecencia de Rodrigo Londoño en la sede principal de Bogotá, luego de un desplazamiento a Madrid avalado por la Sección de Reconocimiento

‘Timochenko’ ya está en Colombia: se conoció el documento que firmó tras presentarse en la JEP luego de estar una semana fuera del país

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se ausentó del inicio de los entrenamientos del Real Betis: este es el motivo

El delantero tiene contrato hasta 2030 con los verdiblancos de España, en donde ha marcado 20 goles en 55 partidos jugados

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se ausentó del inicio de los entrenamientos del Real Betis: este es el motivo

Centro Democrático buscaría el apoyo del Pacto Histórico para quedarse con la presidencia del Senado en contra del candidato de Abelardo de la Espriella

La elección del 20 de julio definirá el primer pulso de fuerzas en el nuevo Congreso, con Honorio Henríquez y Alfredo Deluque como principales aspirantes a dirigir la corporación

Centro Democrático buscaría el apoyo del Pacto Histórico para quedarse con la presidencia del Senado en contra del candidato de Abelardo de la Espriella

Así va el pulso de los partidos políticos para declararse como de Gobierno o de oposición al presidente Abelardo de la Espriella

El presidente electo llega al Capitolio con apoyos de cinco colectividades, pese a haber hecho campaña como ‘outsider’, mientras varias bancadas aún deciden si se alinean con la Casa de Nariño

Así va el pulso de los partidos políticos para declararse como de Gobierno o de oposición al presidente Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre en Bogotá

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre en Bogotá

Yina Rose habló del duelo tras su ruptura con Toby Tobón y reveló que “al mes de separado él ya tenía otra”

Yina Calderón reveló su método para enterarse de los embarazos de celebridades: “No ando de clínica en clínica”

Diana Ángel piropeó el polémico atuendo del presidente Gustavo Petro en sus recientes publicaciones: “Aquí sí hay estilo”

Karol G compartió el primer avance de su gira: así se ve la producción del ‘Viajando por el mundo, Tropitour’

Deportes

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se ausentó del inicio de los entrenamientos del Real Betis: este es el motivo

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se ausentó del inicio de los entrenamientos del Real Betis: este es el motivo

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Tadej Pogacar reafirmó su liderato al ganar la etapa 10 del Tour de Francia: Egan Bernal salió del Top 10

Colombia fue el último equipo que le ganó a España, semifinalista del Mundial 2026: así fue el juego en el que la Tricolor se impuso

Con la llegada de Franco Armani a Atlético Nacional, estos son los campeones del mundo que han jugado en el Fútbol Profesional Colombiano