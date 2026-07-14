Ejército confirmó el secuestro masivo de 39 personas por parte del ELN en Chocó: hombres armados los interceptaron en vía Quibdó–Carmen de Atrato

Los hombres se llevaron a más de 30 personas mientras se movilizaban por la vía Quibdó-Carmen de Atrato - crédito BRASIL DE FATO / FLICKR/Europa Press

Un nuevo hecho de orden público se presentó en el departamento de Chocó, después de que las autoridades confirmaran el secuestro masivo de 39 civiles en una de las vías más concurridas de la región.

Según informó el Ejército Nacional en la mañana del martes 14 de julio de 2026, hombres armados e integrantes del Ejército Liberación Nacional (ELN) los interceptaron en la vía Quibdó-Carmen de Atrato y, mediante intimidaciones, los apartaron de la carretera y fueron movilizados con rumbo desconocido.

“Rechazamos y condenamos el secuestro de 39 personas, entre ellas, un menor de edad, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, Chocó“, señaló la institución en un comunicado.

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Según la información concida hasta el momento, las víctimas se movilizaban en un autobús cuando fueron plagiadas. Entre los secuestrados se encuentran dos conductores de bus, dos auxiliares y 35 pasajeros que se movilizaban en dos vehículos de servicio público.

El Ejército Nacional informó que hombres armados interceptaron dos vehículos de servicio público en el sector de Toldas, intimidaron a los ocupantes y los obligaron a internarse fuera de la carretera hacia un destino desconocido - crédito @utrans_oficial/X

Ante la gravedad de los hechos, el Ejército Nacional informó que desplegó todas sus capacidades operativas y de inteligencia para recobrar la libertad de las víctimas, además de dar con los responsables de los hechos.

“Nuestras tropas, en coordinación con la Policía Nacional de Colombia y las autoridades competentes, adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas”, señaló la institución.

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Asimismo, las autoridades solicitaron al grupo armado respetar la integridad física y mental de los 39 secuestrados en vías del Chocó. “Exigimos al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuetradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional”, concluyó el Ejército.

Operación de rescate dejó un soldado muerto y otros seis heridos: lo que se sabe

Un intenso operativo militar se desplegó en el departamento del Chocó luego de que tropas del Ejército respondieran a la retención de las 39 personas —incluido un menor de edad— atribuida al ELN. En el curso de esta reacción, un soldado profesional perdió la vida y otros seis resultaron heridos durante un enfrentamiento en la carretera Quibdó–Medellín.

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El Ejército exigió al ELN la liberación inmediata e incondicional de las personas secuestradas y pidió respeto por su integridad física y mental - crédito X

Las autoridades informaron que el ataque se produjo alrededor de las 6:30 de la mañana de este martes, cuando uniformados del Batallón de Infantería N.º 12 de la Brigada 15 del Ejército Nacional fue emboscado en el sector La Guachoza.

Los uniformados intentaban responder de forma inmediata al secuestro masivo ocurrido en el tramo conocido como Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato.

Entre los militares heridos se encuentran Jean Carlos Vallejo Vargas, quien permanece en estado grave a causa de lesiones en la cabeza y la nuca. Junto a él, también resultaron afectados Edwin Loaiza Rodríguez, Juan David Gutiérrez Rojas, Feider David Martínez Álvarez, Diego Armando Suárez Álvarez y Duban Snyder Foronda Acevedo.

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Por su parte, las autoridades confirmaron que el soldado fallecido fue identificado como Elibert Ducuara Mosquera.

La gobernadora Nubia Córdoba denunció que el ELN bloqueó la vía Quibdó-Medellín con dos buses de Rápido Ochoa en el sector de Toldas - crédito X

Según información preliminar, los responsables serían miembros del Frente Manuel Hernández “El Boche” del ELN, quienes habrían tendido una emboscada mecánica que desencadenó combates en la zona.

El secuestro colectivo y el posterior ataque a los uniformados han elevado la tensión en la región. El Ejército ha confirmado la continuidad de operaciones para dar con el paradero de los secuestradores y restablecer el control en la vía afectada.

La situación en Chocó presenta un fuerte desafío para las autoridades, que intentan recuperar la seguridad tras este hecho. Las víctimas del ataque reciben atención médica, mientras que las acciones para localizar a los secuestrados y a los agresores se mantienen activas.

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Por su parte, la gobernadora del departamento, Nubia Córdoba, entregó un balance de cómo se mantiene la situación de orden público tras la arremetida del ELN en las carreteras de la región.

“El ELN mantiene su arremetida contra las vías del Chocó. Desde esta mañana ha generado varios ataques contra las tropas del ejército en el corredor vial Quibdó-Medellín. En este momento están generando el bloqueo de la vía atravesando dos buses de transporte público de la empresa Rápido Ochoa a la altura del sector de las Toldas”, señaló la gobernadora.