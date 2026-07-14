Mujer dio tremenda cachetada a policía durante procedimiento en las corralejas de Las Llanadas, Sucre: “Tiene que respetar la autoridad”

La agresión de una mujer a un policía durante una emergencia en las corralejas de Las Llanadas, Sucre, quedó grabada y se viralizó en redes sociales, luego de que la ciudadana abofeteara a un uniformado tras ser impedida de acercarse al área donde se atendía a un joven herido por un toro - crédito Juan Gabriel Torres Mosquera / Facebook

El ambiente en las corralejas del corregimiento de Las Llanadas, municipio de Corozal, Sucre, se tornó tenso cuando una emergencia médica provocó una agresión contra un policía.

El incidente se volvió viral después de que varias personas grabaron el momento en el que una mujer golpeó a un uniformado durante la atención a un joven herido por un toro.

Todo comenzó cuando el personal de la Cruz Roja intentaba brindar primeros auxilios a la persona herida. La mujer intentó acceder al área restringida, pero los policías le impidieron el paso. Según las imágenes compartidas en redes sociales, la negativa generó una fuerte discusión que culminó cuando la ciudadana abofeteó al agente, que sacó su teléfono, presuntamente para pedir refuerzos.

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Testigos en el lugar gritaron que la agresora debía ser detenida. Las grabaciones también mostraron a la mujer lanzando amenazas contra los bomberos presentes, advirtiendo con prenderles fuego.

La reacción de la multitud no se hizo esperar y surgieron comentarios como: “Esa ‘señora’ no debe tener vecinos” y “Se defiende el policía lo acaban empezando por los medios”.

Algunas opiniones en redes sociales atribuyeron la conducta de la mujer a problemas psiquiátricos. Una usuaria afirmó: “La señora tiene problemas mentales y está bajo tratamiento... ella muchas veces reacciona así cuando no se médica a tiempo”. Otros, en cambio, cuestionaron su actitud y la falta de límites hacia su familia.

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Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos, aunque en los comentarios se insiste en que “actos como esos no pueden pasar desapercibidos”.