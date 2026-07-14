Políticos de izquierda reaccionaron a la muerte de colombiano en EE. UU. por parte del ICE: “Se viene una ola de estos escuadrones en Latinoamérica”

Camilo Romero, Mafe Carrascal y Alejandro Ocampo se pronunciaron en X por muerte de joven colombiano en Estados Unidos - crédito @CamiloRomero/X - @MafeCarrascal/X - @alejoocampog/X

La muerte violenta de Joan Sebastián Durán Guerrero, un joven colombiano, durante un operativo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Estado de Maine (EE. UU.), provocó una ola de indignación y cuestionamientos.

Según el exgobernador de Nariño Camilo Romero, el incidente ocurrió frente a la hija de Guerrero, de apenas tres años. Romero afirmó en su cuenta de X: “Este era Joan Sebastián Guerrero, el joven colombiano asesinado en Estados Unidos por ICE, frente a su hija de 3 años”.

El exmandatario local señaló que “esto no solo exige explicaciones sino todo el rechazo, ante los atropellos y violaciones de derechos humanos ya sistemáticos por parte de esta policía criminal de Trump”.

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Exgobernador Camilo Romero denunció asesinato de colombiano por ICE frente a su hija en Estados Unidos - crédito @CamiloRomero/X

Romero también denunció que la situación de violencia e impunidad por parte de organismos de control migratorio en Estados Unidos se ha vuelto recurrente.

Según sus palabras, “cuando no matan, encarcelan injustamente al que piensa distinto, como pasó con Beto Coral. Se viene una ola en Latinoamérica de estos escuadrones de muerte y el pueblo debe estar listo para defender la vida”.

La exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro cuestionó públicamente la postura del Estado colombiano ante el caso.

A través de su cuenta en X, Pizarro se dirigió directamente al vicepresidente electo José Manuel Restrepo: “Ya que está en Washington @jrestrp, ¿cuál será su posición y exigencia al gobierno de los EEUU sobre el colombiano asesinado por ICE?”.

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María José Pizarro exigió postura firme del Estado colombiano por asesinato de Joan Sebastián Guerrero en EE. UU. - crédito @PizarroMariaJo/X

Pizarro reiteró que “Joan Sebastián Guerrero fue asesinado frente a su hija de 3 años, desde Colombia un abrazo solidario a su familia y agradecimiento a todas las organizaciones de derechos humanos que buscan justicia ante los abusos”.

Su mensaje incluyó un reconocimiento a la labor de las organizaciones que acompañan a las víctimas y sus familias en la búsqueda de justicia.

Por su parte, el senador electo por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, expresó su apoyo a los allegados de la víctima y lamentó el impacto que el hecho tendrá sobre la menor.

Ocampo escribió: “Mi solidaridad con la familia de Joan Sebastián Durán, es una tragedia que una niña haya tenido que presenciar la pérdida de su padre, quien no tenía cuentas pendientes con las autoridades de Estados Unidos…”.

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Alejandro Ocampo criticó relación bilateral tras muerte de colombiano en operativo de ICE - crédito @alejoocampog/X

En su declaración, criticó la relación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación internacional. Ocampo recalcó: “Increíble que sigan sucediendo estas tragedias y el gobierno de Abelardo piense en seguir pidiéndole permiso a Estados Unidos para todo, cuando no dudarían en apretar el gatillo contra nosotros”.

La representante electa del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, también se sumó a las voces de rechazo y exigió responsabilidades por la muerte de Guerrero.

Carrascal señaló: “Lo ocurrido con Joan Sebastián Guerrero no puede dejarnos indiferentes. Un colombiano murió por disparos de agentes de ICE durante un operativo en el que, según la información conocida hasta ahora, ni siquiera era el objetivo de las autoridades”.

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En ese sentido, reiteró su solidaridad con la familia del joven y con los millones de colombianos residentes en Estados Unidos. “Ningún connacional debería sentir que su vida vale menos por haber migrado”, puntualizó.

Mafe Carrascal exigió investigación y protección para colombianos tras muerte de Joan Sebastián Guerrero en EE. UU. - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal advirtió sobre el clima de hostilidad y miedo que enfrentan los migrantes en Estados Unidos. Describió una realidad marcada por “redadas masivas, detenciones indiscriminadas, separación de familias, denuncias sobre las condiciones de algunos centros de detención y el clima permanente de miedo con el que viven miles de migrantes”, y sostuvo que estos hechos “no pueden normalizarse”. Para la congresista, “los derechos humanos no terminan en una frontera”.

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En su pronunciamiento, Carrascal exigió que el Estado colombiano asuma un papel más activo en la defensa de sus ciudadanos en el exterior.

Otra imagen del lugar donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron el operativo en el que murió el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito Melquisedec Torres/X

“Colombia tiene el deber de proteger a sus ciudadanos dondequiera que estén. Exigimos una investigación independiente, transparente y rápida sobre la muerte de Joan Sebastián Guerrero, así como un acompañamiento integral a su familia. También exigimos que se fortalezcan las acciones diplomáticas y consulares para garantizar los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos”, manifestó.

La representante insistió que la defensa de la vida y de los derechos humanos debe unir a todos los sectores políticos y sociales del país.

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“Este debería ser un punto de encuentro para todo el país. No importa si se es de izquierda, de centro o de derecha. Espero que todas las fuerzas políticas, incluidas aquellas que han respaldado con entusiasmo las políticas migratorias del actual gobierno estadounidense, alcen su voz. La defensa de la vida y de los derechos humanos no puede depender de afinidades ideológicas ni guardar silencio cuando la víctima es un colombiano”, concluyó Carrascal.