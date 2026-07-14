Estados Unidos solicitó la extradición de ‘El Menor’, cabecilla de Los Chivos, peligrosa banda ligada al narcotráfico y así se pronunció ‘Fico’ Gutiérrez: “En Medellín no hay intocables”

Pedro Arnulfo Sánchez anunció golpe a redes transnacionales con detención de dos presuntos narcos en Medellín - crédito @PedroSanchezCol/X

La captura de Daniel Suaza Ochoa, alias El Menor, jefe de Los Chivos, y la posterior notificación de un pedido de extradición de Estados Unidos marcaron el 26 de mayo de 2026 uno de los golpes más fuertes de la actual administración de Medellín contra las estructuras criminales del territorio, en una causa que lo vincula con narcotráfico, extorsión y presuntos enlaces internacionales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutierrez afirmó en su cuenta de X que “Alias “El Menor” se convierte en el primer integrante de una estructura criminal de Medellín requerido en extradición por narcotráfico internacional. Es un mensaje claro para quienes creen que pueden seguir delinquiendo sin consecuencias”.

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Federico Gutiérrez confirmó la extradición del criminal ligado a Los Chivos - crédito @FicoGuiterrez/X

Las autoridades también le atribuyen a la organización capacidad financiera y logística para procesar y traficar clorhidrato de cocaína, incluida la operación de laboratorios urbanos en inmediaciones de Medellín.

Durante un operativo reciente, articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), fue capturado otro integrante del grupo y a Suaza Ochoa se le notificó formalmente la solicitud de extradición por concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.

El procedimiento que terminó con la detención de alias El Menor fue liderado por el Gaula Metropolitana en el corregimiento de Altavista. El hombre, de 27 años, integraba el cartel de los más buscados del Área Metropolitana y las autoridades ofrecían hasta $50.000.000 por información que permitiera ubicarlo.

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El operativo se enfrentó a una estructura fortificada con seis casas y tres puertas blindadas

La diligencia de registro y allanamiento se desarrolló en un complejo fortificado compuesto por seis casas y un edificio de cuatro pisos. El inmueble tenía tres puertas blindadas instaladas para impedir la acción de la fuerza pública.

Daniel Suaza Ochoa, de 27 años, fue procesado por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes - crédito @PedroSanchezCol/X

Los uniformados también debieron superar el ataque de caninos adiestrados para frustrar intervenciones contra la organización. Durante el procedimiento fue capturado en flagrancia alias El Cerrajero, de 34 años, después de agredir a los funcionarios en un intento por evitar la detención de su jefe, por lo que enfrentará cargos por violencia contra servidor público.

En el lugar, la Policía incautó una pistola Glock 9 mm con 14 cartuchos, cuatro teléfonos celulares y $210.000.000 en efectivo. Según las autoridades, ese dinero provenía de las rentas criminales del grupo.

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A Suaza Ochoa lo procesaron por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes. Los investigadores recopilaron denuncias de más de 20 víctimas de distintos sectores económicos, a quienes la estructura les exigía pagos extorsivos de hasta $200.000 por semana.

Estados Unidos pidió la extradición y las autoridades vinculan al grupo con rutas hacia Centroamérica

Capturaron en Medellín a dos enlaces de carteles internacionales tras operativo de la Policía y la DEA - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro de Defensa Pedro, Arnulfo Sánchez, informó que Estados Unidos solicitó la extradición de alias El Menor. Lo hizo en el marco del operativo en el que fue capturado Fabio Alberto Moreno Rendón, alias Mono, a quien señaló como administrador de las finanzas y coordinador de las operaciones de narcotráfico de la banda Los Chivos.

Sánchez agregó que, al igual que El Menor, Mono actuaba como enlace con organizaciones criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos. Esa hipótesis se conecta con la investigación sobre la estructura y su presunta inserción en una red transnacional de tráfico.

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‘Los Chivos’, que opera principalmente en la comuna 16 (Belén) y Altavista en el suroccidente de la capital antioqueña, tendrían nexos con el clan del Golfo y con otros grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá. De acuerdo con el diario, los estupefacientes saldrían desde Antioquia hacia La Guajira para su posterior envío a Estados Unidos y Centroamérica, según informó El Tiempo.

La respuesta directa a la situación judicial de alias El Menor es esta: ya fue capturado en Medellín, enfrenta cargos en Colombia por extorsión, narcotráfico y concierto para delinquir, y además recibió la notificación de un requerimiento de extradición de Estados Unidos por delitos ligados con el tráfico internacional de cocaína.

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En la mañana de este martes 14 de julio de 2026, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, se pronunció sobre las capturas y la solicitud de extradición. “Aspiro, como ya lo ha anunciado el presidente electo Abelardo de la Espriella, a que eso sea un combate contra todas estas estructuras criminales. Cuando se habla de operaciones urbanas, comandos o estrategias urbanas, es muy importante entender la lucha en contra de estas estructuras criminales”, expresó Gutiérrez en rueda de prensa.