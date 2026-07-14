Colombia

Estados Unidos solicitó la extradición de ‘El Menor’, cabecilla de Los Chivos, peligrosa banda ligada al narcotráfico y así se pronunció ‘Fico’ Gutiérrez: “En Medellín no hay intocables”

Daniel Suaza Ochoa, de 27 años, fue procesado por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes

Guardar
Google icon
Pedro Arnulfo Sánchez anunció golpe a redes transnacionales con detención de dos presuntos narcos en Medellín - crédito @PedroSanchezCol/X

La captura de Daniel Suaza Ochoa, alias El Menor, jefe de Los Chivos, y la posterior notificación de un pedido de extradición de Estados Unidos marcaron el 26 de mayo de 2026 uno de los golpes más fuertes de la actual administración de Medellín contra las estructuras criminales del territorio, en una causa que lo vincula con narcotráfico, extorsión y presuntos enlaces internacionales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutierrez afirmó en su cuenta de X que “Alias “El Menor” se convierte en el primer integrante de una estructura criminal de Medellín requerido en extradición por narcotráfico internacional. Es un mensaje claro para quienes creen que pueden seguir delinquiendo sin consecuencias”.

PUBLICIDAD

Federico Gutiérrez confirmó la extradición del criminal ligado a Los Chivos - crédito @FicoGuiterrez/X
Federico Gutiérrez confirmó la extradición del criminal ligado a Los Chivos - crédito @FicoGuiterrez/X

Las autoridades también le atribuyen a la organización capacidad financiera y logística para procesar y traficar clorhidrato de cocaína, incluida la operación de laboratorios urbanos en inmediaciones de Medellín.

Durante un operativo reciente, articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), fue capturado otro integrante del grupo y a Suaza Ochoa se le notificó formalmente la solicitud de extradición por concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.

El procedimiento que terminó con la detención de alias El Menor fue liderado por el Gaula Metropolitana en el corregimiento de Altavista. El hombre, de 27 años, integraba el cartel de los más buscados del Área Metropolitana y las autoridades ofrecían hasta $50.000.000 por información que permitiera ubicarlo.

PUBLICIDAD

El operativo se enfrentó a una estructura fortificada con seis casas y tres puertas blindadas

La diligencia de registro y allanamiento se desarrolló en un complejo fortificado compuesto por seis casas y un edificio de cuatro pisos. El inmueble tenía tres puertas blindadas instaladas para impedir la acción de la fuerza pública.

Daniel Suaza Ochoa, de 27 años, fue procesado por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes - crédito @PedroSanchezCol/X
Daniel Suaza Ochoa, de 27 años, fue procesado por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes - crédito @PedroSanchezCol/X

Los uniformados también debieron superar el ataque de caninos adiestrados para frustrar intervenciones contra la organización. Durante el procedimiento fue capturado en flagrancia alias El Cerrajero, de 34 años, después de agredir a los funcionarios en un intento por evitar la detención de su jefe, por lo que enfrentará cargos por violencia contra servidor público.

En el lugar, la Policía incautó una pistola Glock 9 mm con 14 cartuchos, cuatro teléfonos celulares y $210.000.000 en efectivo. Según las autoridades, ese dinero provenía de las rentas criminales del grupo.

A Suaza Ochoa lo procesaron por concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes. Los investigadores recopilaron denuncias de más de 20 víctimas de distintos sectores económicos, a quienes la estructura les exigía pagos extorsivos de hasta $200.000 por semana.

Estados Unidos pidió la extradición y las autoridades vinculan al grupo con rutas hacia Centroamérica

Capturaron en Medellín a dos enlaces de carteles internacionales tras operativo de la Policía y la DEA - crédito @PedroSanchezCol/X
Capturaron en Medellín a dos enlaces de carteles internacionales tras operativo de la Policía y la DEA - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro de Defensa Pedro, Arnulfo Sánchez, informó que Estados Unidos solicitó la extradición de alias El Menor. Lo hizo en el marco del operativo en el que fue capturado Fabio Alberto Moreno Rendón, alias Mono, a quien señaló como administrador de las finanzas y coordinador de las operaciones de narcotráfico de la banda Los Chivos.

Sánchez agregó que, al igual que El Menor, Mono actuaba como enlace con organizaciones criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos. Esa hipótesis se conecta con la investigación sobre la estructura y su presunta inserción en una red transnacional de tráfico.

‘Los Chivos’, que opera principalmente en la comuna 16 (Belén) y Altavista en el suroccidente de la capital antioqueña, tendrían nexos con el clan del Golfo y con otros grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá. De acuerdo con el diario, los estupefacientes saldrían desde Antioquia hacia La Guajira para su posterior envío a Estados Unidos y Centroamérica, según informó El Tiempo.

La respuesta directa a la situación judicial de alias El Menor es esta: ya fue capturado en Medellín, enfrenta cargos en Colombia por extorsión, narcotráfico y concierto para delinquir, y además recibió la notificación de un requerimiento de extradición de Estados Unidos por delitos ligados con el tráfico internacional de cocaína.

En la mañana de este martes 14 de julio de 2026, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, se pronunció sobre las capturas y la solicitud de extradición. “Aspiro, como ya lo ha anunciado el presidente electo Abelardo de la Espriella, a que eso sea un combate contra todas estas estructuras criminales. Cuando se habla de operaciones urbanas, comandos o estrategias urbanas, es muy importante entender la lucha en contra de estas estructuras criminales”, expresó Gutiérrez en rueda de prensa.

Temas Relacionados

ExtradicciónEstados UnidosAlias El MenorLos Chivos narcotráficoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella exigió la desmovilización de dos cabecillas del ELN: “Bandido que no se someta será dado de baja”

Desde Bucaramanga, el mandatario electo presentó las primeras directrices de su estrategia de orden público y anunció modificaciones en la política de negociación con organizaciones armadas

Abelardo de la Espriella exigió la desmovilización de dos cabecillas del ELN: “Bandido que no se someta será dado de baja”

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

El inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 está programado para el 24 de julio, por lo que los clubes de la primera división cuentan con poco tiempo para terminar de diseñar sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Gustavo Bolívar le contestó a cuenta de seguidores de Petro por publicar lista de artistas que apoyaron a De la Espriella: “No se puede discriminar”

El exsenador sugirió escuchar a quienes tienen posturas opuestas y propuso el diálogo como vía para superar la polarización

Gustavo Bolívar le contestó a cuenta de seguidores de Petro por publicar lista de artistas que apoyaron a De la Espriella: “No se puede discriminar”

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este martes 14 de julio

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Banco de la República: Precio del oro en Colombia este martes 14 de julio

Abelardo de la Espriella reiteró al Congreso su intención de posesionarse como presidente en una guarnición militar en el sur de Colombia

El presidente electo señaló que su interés es dar cumplimiento a una promesa que le hizo a los votantes, por lo que hizo un llamado al Legislativo sobre este tema

Abelardo de la Espriella reiteró al Congreso su intención de posesionarse como presidente en una guarnición militar en el sur de Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes relató los desafíos que enfrenta en sus visitas a la cárcel para ver a su pareja: “Me hacían la vida imposible”

Marcela Reyes relató los desafíos que enfrenta en sus visitas a la cárcel para ver a su pareja: “Me hacían la vida imposible”

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Karina García ‘encendió’ las redes sociales con la confesión de su pareja sobre el momento en que ella quedó embarazada: “Llega este tiro fijo”

Festival Cordillera 2026: este es el cartel por días para el evento musical programado para septiembre en Bogotá

Yina Rose habló del duelo tras su ruptura con Toby Tobón y reveló que “al mes de separado él ya tenía otra”

Deportes

La selección Colombia terminará en el top 10 de la Copa Mundial de la FIFA 2026: así va la tabla final del torneo

La selección Colombia terminará en el top 10 de la Copa Mundial de la FIFA 2026: así va la tabla final del torneo

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Juan Fernando Quintero tiene nuevo pretendiente europeo tras el Mundial 2026

Grupo extranjero IDC Network, dueño del Deportivo Cali, adquirió a equipo histórico del fútbol español: los detalles del negocio