Colombia

La ausencia de Iván Cepeda en la entrega de credenciales al Senado desató una tormenta política: “Solemne golpista”

Aunque el excandidato presidencial no asistió al acto oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), delegó el procedimiento en la activista Erika Isabel Prieto, que también representó a Aida Quilcué

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Iván Cepeda y Aida Quilcué enviaron a una delegada para recibir sus credenciales al Senado por el Consejo Nacional Electoral - crédito Consejo Nacional Electoral/YouTube

El senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda desató una fuerte tormenta política tras no asistir al acto oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) para recibir su credencial de senador, en un acto realizado el martes 14 de julio.

El líder progresista, que se declaró en ‘desobediencia civil’ tras la victoria de Abelardo de la Espriella, que con 12.960.166 votos ganó la Presidencia de la República, envió a una delegada a reclamar el documento en su nombre.

La polémica decisión de enviar a la activista Erika Isabel Prieto para hacer el trámite por él y por la excandidata vicepresidencial Aída Quilcué encendió de inmediato los reclamos del Centro Democrático.

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Los líderes de la oposición acusaron al congresista de mantener un discurso contradictorio al rechazar la legitimidad del nuevo mandatario mientras asegura su curul y su sueldo en el Capitolio para el periodo 2026-2030.

La ausencia de Iván Cepeda en la entrega de credenciales abrió un nuevo episodio de confrontación política - crédito Sergio Acero/Reuters
La ausencia de Iván Cepeda en la entrega de credenciales abrió un nuevo episodio de confrontación política - crédito Sergio Acero/Reuters

Acusan a Iván Cepeda de evadir el costo de la derrota en las urnas

El desplante en la ceremonia, donde se formalizó la elección de los 103 senadores de la República, fue interpretado por sus contradictores como un acto de cobardía política.

Uno de los primeros en reaccionar con dureza fue el representante a la Cámara y senador electo Andrés Forero, del Centro Democrático, que calificó la estrategia de resistencia como un montaje mediático.

“Iván Cepeda no fue capaz de presentarse a recibir la credencial como senador de la oposición y delegó a otra persona para hacerlo. Esa “desobediencia civil” del solemne golpista es una farsa”, posteó el congresista a través de su cuenta en la red social X.

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Andrés Forero aseguró que la ausencia de Iván Cepeda contradice el mensaje de desobediencia civil - crédito @AForeroM/X
Andrés Forero aseguró que la ausencia de Iván Cepeda contradice el mensaje de desobediencia civil - crédito @AForeroM/X

Para la bancada de la derecha, el hecho de mandar a un tercero a firmar y retirar el documento legal desarma por completo la narrativa de rebeldía del Pacto Histórico.

El representante a la Cámara Juan Espinal, también perteneciente al Centro Democrático —partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe—, argumentó que el retiro de las credenciales es, en la práctica, un sometimiento total a las reglas de la democracia colombiana y al resultado electoral que favoreció al nuevo jefe de Estado.

“Delegada para recibir las credenciales como senador de @IvanCepedaCast y representante de @aida_quilcue. Con ese acto, queda claro que reconocen la elección de Abelardo de La Espriella como Presidente de todos los colombianos”, señaló el legislador antioqueño en la red social X.

Juan Espinal afirmó que el retiro de la credencial por parte de Iván Cepeda constituye un acto de reconocimiento del proceso electoral - crédito @Juan_EspinalR/X
Juan Espinal afirmó que el retiro de la credencial por parte de Iván Cepeda constituye un acto de reconocimiento del proceso electoral - crédito @Juan_EspinalR/X

Por su parte, la senadora María Clara Posada se unió a los duros reproches y acusó a Iván Cepeda de aplicar métodos de desestabilización social mientras se beneficia directamente del presupuesto nacional.

Para la congresista del Centro Democrático, resulta muy peligroso que el progresismo invite a la ciudadanía al desorden bajo la figura de la desobediencia civil al mismo tiempo que sus cabezas visibles se amparan en los privilegios parlamentarios.

“Ivan Cepeda emplea la combinación de las formas de lucha del marxismo. Mientras tilda de ilegitimo al gobierno electo e invitan al “pueblo” a “movilizarse” y a la “desobediencia civil” (un eufemismo para volver a incendiar el país como en 2021)”, se lee en su post.

María Clara Posada cuestionó el llamado a la desobediencia civil realizado por Iván Cepeda - crédito @MaclaPosada/X
María Clara Posada cuestionó el llamado a la desobediencia civil realizado por Iván Cepeda - crédito @MaclaPosada/X

Además, escribió en su publicación: “Se vale de las garantías y las oportunidades que la democracia le otorga para hacer oposición, aceptando su credencial como senador.

Aunque Iván Cepeda reconoció los resultados de la contienda electoral, posteriormente anunció que él se encontraba en ‘desobediencia civil’, una forma de protesta que consiste en negarse de manera pública y pacífica a acatar una ley o una decisión del Gobierno.

Sin embargo, esa postura es objeto de críticas, pues aceptó la curul en el Senado que, de acuerdo con las reglas electorales, le corresponde al candidato que ocupa el segundo lugar en la elección presidencial.

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