Alfredo Saade rechazó veto de profesor petrista a vendedor de panela: “Se perdió una elección, no el amor entre colombianos”

El episodio se habría registrado en Florencia, Caquetá - crédito Captura de Video Facebook

El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, expresó su preocupación ante la circulación del video en el que el vendedor de panela, don Felipe, fue discriminado por su preferencia política por parte de un profesor petrista en Florencia, Caquetá.

En la grabación se escuchó a un comprador rechazar el producto con el argumento de que el comerciante votó por Abelardo de la Espriella, hecho que Saade calificó como “inhumano” y señaló que “no es de una persona estable emocionalmente”.

A través de su cuenta en la red social X, el diplomático hizo un llamado a la solidaridad, especialmente dirigido a los sectores progresistas y seguidores del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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“Pido a todos los progresistas y abelardistas buscarlo y comprarle toda la panela que sea posible”, publicó Saade, instando a la ciudadanía a respaldar al trabajador afectado por el episodio de exclusión.

En su pronunciamiento, el embajador enfatizó que “se perdió una elección, NO EL AMOR ENTRE COLOMBIANOS”, resaltando la importancia de mantener la unidad nacional por encima de las diferencias políticas.

Alfredo Saade llamó a la solidaridad tras rechazo a comerciante por su voto en Colombia - crédito @alfredosaadev/X

Saade aseguró que “nuestro país jamás le dará la espalda al que piensa diferente”, e invitó a una reflexión colectiva sobre la necesidad de construir una sociedad incluyente.

El funcionario planteó preguntas sobre el futuro de la convivencia en Colombia: “Si no somos amorosos con el contrario, ¿cómo vamos a edificar nación? Y si nos matamos unos a otros, ¿quién queda vivo para edificar y cuántos quedarían presos?”. Además, recordó el mandato cristiano de “amaos unos a los otros” como principio fundamental para la reconciliación social.

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Finalmente, Saade solicitó al presidente Gustavo Petro que se pronuncie sobre el caso y envíe un mensaje a la nación que reafirme el compromiso con el respeto y la paz.

“Lo invito a pronunciarse y a enviarle un mensaje a la nación donde no se pierda el discurso de amor y paz. Levántate Colombia”, concluyó el embajador, instando a la sociedad y a sus líderes a rechazar cualquier acto de intolerancia.

“Se perdió una elección, no el amor entre colombianos”: Alfredo Saade sobre video de discriminación política - crédito @alfredosaadev/X

Luis Felipe Yagüé recibe apoyo masivo en Caquetá luego de ser increpado por profesor petrista

El caso de Luis Felipe Yagüé Cotazo, vendedor ambulante de 74 años en Florencia, Caquetá, cobró notoriedad tras la difusión de un video donde un profesor universitario lo increpó por su voto en las elecciones recientes. Lejos de marginarlo, el episodio generó una oleada de solidaridad que agotó su inventario en pocas horas y visibilizó su historia de vida.

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Don Luis Felipe, como es conocido, creció en una familia campesina y aprendió desde niño el valor del trabajo y el respeto por la tierra.

Actualmente, recorre las calles de la ciudad ofreciendo panela, huevos, miel de abeja, plátano campesino, cuajada, quesillo, tajadas, aguacates y envueltos de choclo. Los productos provienen de campesinos y familiares con parcelas propias, lo que refuerza su vínculo con el campo.

En declaraciones a la revista Semana, el vendedor relató: “Tengo un carrito donde llevo todos mis productos. La mora, la cuajada y el quesillo los transporto en termos para conservarlos fríos. Comienzo la ruta a las 8 a. m. y termino entre las 3:30 p. m. y 4:00 p . m . Recorro los barrios de Florencia visitando a la gente que apoya mi emprendimiento, que para mí es muy sagrado. Yo no ando quitándole nada a nadie; simplemente promociono mis ventas. En eso he estado. Llevo más de dos años haciendo este trabajo”, explicó.

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El episodio se habría registrado en Florencia, Caquetá - crédito Captura de Video Facebook

La relación que ha construido con sus clientes es cercana. “Vendo a domicilio; voy hasta las puertas de las casas de mis clientes, los saludo con un ‘buenos días’ o ‘buenas tardes’ y les pregunto qué les voy a dejar ese día. Ellos me dicen si quieren una panela, un panelón, huevos o lo que necesiten”, detalló el comerciante.

Además de su trabajo en las calles, realiza actividades de carpintería y pintura para complementar sus ingresos.

“Siempre me he dedicado a hacer oficios varios. Tengo un compresor, pinto puertas y ventanas y hago diferentes trabajos. Toda la vida me la he rebuscado y todavía me la sigo rebuscando”, comentó.

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El video que buscaba desacreditarlo provocó el efecto contrario: la comunidad respondió con apoyo y agotó su mercancía. Para Don Felipe, el respeto y la honestidad son valores esenciales. “No hay razón para discriminar a nadie por sus creencias”, afirmó, convencido de que la dignidad y la solidaridad son el mayor respaldo.

“Ese personaje quiso hacerme daño, pero, para gloria del Señor, se me abrieron las puertas”, concluyó Don Luis Felipe, agradecido por la respuesta de Florencia y el sector campesino.