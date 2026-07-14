Cambio Radical recusó a la magistrada Alba Lucía Velásquez para que se aparte del proceso que definirá la última curul a la Cámara por Cundinamarca

La colectividad argumentó que la magistrada fue secretaria General y de Gobierno del municipio de Cota durante la administración de Campo Alexander Prieto García - crédito Colprensa - @@luchitavher/X

El Partido Cambio Radical informó el martes 14 de julio de 2026 que presentó una recusación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández, con el propósito de que se aparte del conocimiento, discusión y votación del proceso mediante el cual se definirá la adjudicación de la última curul a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con el comunicado emitido por la colectividad, la solicitud busca que la magistrada no participe en ninguna de las actuaciones relacionadas con el expediente y que, en su lugar, sea designado el funcionario que corresponda para continuar con el trámite.

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El partido sostiene que la recusación se fundamenta en una circunstancia objetiva que, en su criterio, compromete la garantía de imparcialidad dentro de la actuación administrativa.

Los argumentos de Cambio Radical

Cambio Radical sustentó la recusación en el artículo 29 de la Constitución Política y en los artículos 11 y 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - crédito Colprensa y X

Según un comunicado de prensa, Cambio Radical argumenta que la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández se desempeñó anteriormente en un cargo que era de libre nombramiento y remoción y que implicaba una relación de confianza, subordinación jerárquica y estrecha colaboración con un exalcalde de Cota.

“La recusación se fundamenta en la existencia de una circunstancia objetiva que compromete la garantía de imparcialidad en esta actuación administrativa, debido a que la magistrada Velásquez Hernández se desempeñó como Secretaria General y de Gobierno del municipio de Cota durante la administración de Campo Alexander Prieto García, hoy parte de la controversia electoral que deberá resolver el Consejo Nacional Electoral”, indicó el partido en su comunicado.

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En ese sentido, Cambio Radical afirmó que dicha situación hace necesario preservar la transparencia, la independencia y la credibilidad de la decisión que finalmente adopte el CNE sobre la credencial correspondiente a la Cámara de Representantes por Cundinamarca.

Cambio Radical presentó una recusación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar que la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández - crédito @PCambioRadical/X

El documento también expone que la recusación está sustentada en disposiciones constitucionales y legales. En particular, recuerda que el artículo 29 de la Constitución Política establece la imparcialidad como una garantía esencial del debido proceso y menciona que los artículos 11 y 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regulan el régimen de impedimentos y recusaciones con el propósito de proteger la objetividad de las actuaciones administrativas.

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Asimismo, el partido aclaró que la solicitud no constituye un cuestionamiento sobre la conducta personal de la magistrada, "sino una medida encaminada a garantizar que la decisión sobre la credencial sea adoptada por un funcionario respecto del cual no exista ninguna circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre su independencia e imparcialidad”, señaló la colectividad.

Las solicitudes elevadas ante el CNE

La colectividad aclaró que la recusación no constituye un cuestionamiento a la integridad personal de la magistrada - crédito Colprensa

Dentro de la recusación presentada, Cambio Radical solicitó a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral que declare fundada la recusación formulada contra la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández. Igualmente, pidió que se ordene que la funcionaria se aparte del conocimiento del proceso, así como de la discusión, la elaboración de ponencias y la votación relacionadas con la controversia por la última curul a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca.

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La colectividad también solicitó la designación del magistrado o conjuez que corresponda para garantizar que la decisión sea adoptada dentro del trámite administrativo. De acuerdo con el comunicado, esa designación tendría como finalidad asegurar una decisión que, según el partido, reúna condiciones de transparencia, objetividad e imparcialidad.

El partido recordó además que con anterioridad presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández por el presunto delito de prevaricato.

Según el comunicado, “Esta circunstancia también refuerza la necesidad de preservar todas las garantías de imparcialidad y transparencia en el trámite de la controversia relacionada con la adjudicación de la curul a la Cámara de Representantes por Cundinamarca”. En la parte final del pronunciamiento, la colectividad manifestó que espera que el CNE adopte una decisión conforme a las normas constitucionales y legales aplicables al caso.

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