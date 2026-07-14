Rescataron a los 39 secuestrados por el ELN en la vía Quibdó–Medellín, así lo confirmó la Gobernación de Chocó

El ataque del ELN ocurrió en un corredor vial estratégico entre Quibdó y Medellín, donde la seguridad genera preocupación recurrente - EuropaPress

El Ejército Nacional de Colombia rescató a las 39 personas secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vía que conecta Quibdó con Medellín.

De acuerdo con información difundida por la Gobernación del Chocó, los pasajeros, que viajaban en buses de servicio intermunicipal, se encuentran en buen estado de salud tras ser interceptados y retenidos durante un bloqueo armado.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó a través de X: “El ejército nacional ha extraído con éxito a las 39 personas que se encontraban retenidas en la vía Quibdó-Medellín por el bloqueo impetrado por parte del ELN en donde se instrumentalizó los buses en que se transportaban como parte del ataque que sostienen sobre nuestro territorio. Todos los pasajeros se encuentran bien.”

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La Gobernación del Chocó reportó que los pasajeros rescatados en la vía Quibdó-Medellín se encuentran en buen estado de salud - crédito @NubiaCarolinaCC / X

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