Bogotá abrió más de 2.000 vacantes laborales para la semana del 14 al 19 de julio: estos son los perfiles con y sin experiencia

De las vacantes del Servicio Público de Empleo, 1.061 están dirigidas a personas con básica primaria, secundaria y bachillerato que buscan trabajo sin estudios superiores - crédito Secretaría de Desarollo Económico

Más de 2.000 vacantes laborales están disponibles esta semana en Bogotá para personas con o sin experiencia, gracias a la articulación entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Empleo de Bogotá.

La oferta incluye 765 oportunidades en ferias de empleo presenciales en las localidades de Los Mártires, Santa Fe y Fontibón, y 1.261 puestos de trabajo a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo. Estos espacios buscan facilitar el acceso a un empleo digno para quienes desean iniciar o fortalecer su trayectoria laboral, sin importar su nivel de formación.

“En Bogotá seguimos trabajando para que el empleo sea una oportunidad para todas las personas. Esta convocatoria demuestra que cada vez más empresas reconocen el talento y las capacidades de las y los bogotanos, abriendo puestos de trabajo para quienes no cuentan con formación superior y buscan una oportunidad para comenzar o fortalecer su proyecto laboral”, destacó la secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe.

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La oferta de empleo en Bogotá incluye sectores como comercio, logística, industria, manufactura, servicios, salud, transporte y tecnología - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

De las 1.261 vacantes disponibles en el Servicio Público de Empleo, 1.061 están dirigidas a personas con formación entre básica primaria, básica secundaria y bachillerato, ampliando las opciones para quienes buscan su primer empleo o desean ingresar al mercado laboral sin estudios superiores. Esta es una oportunidad para quienes buscan empleos en sectores como comercio, logística, industria, manufactura, servicios, salud, transporte y tecnología.

El enfoque de la convocatoria es incluyente y responde a las necesidades de diversos grupos: 651 vacantes priorizan la vinculación de mujeres, 397 están dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años, 361 son para personas sin experiencia laboral, 192 están disponibles para mayores de 50 años, 36 promueven la inclusión de personas con discapacidad (PcD) y 84 buscan talento profesional especializado. Así, se abren oportunidades para diferentes perfiles y etapas de la vida laboral.

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Entre los perfiles más solicitados se encuentran auxiliares de bodega, auxiliares logísticos, auxiliares administrativos, conductores con licencia C2 y C3, asesores comerciales, representantes de ventas TAT, operarios de producción, auxiliares de farmacia, auxiliares de enfermería, soldadores MIG, pintores industriales, técnicos electromecánicos, auxiliares contables, técnicos automotrices, profesionales de la salud, coordinadores de comercio exterior, analistas de aduanas y contadores.

La convocatoria prioriza la inclusión laboral con 651 vacantes para mujeres, 397 para jóvenes, 361 para personas sin experiencia, 192 para mayores de 50 años y 36 para personas con discapacidad - crédito Alcaldía de Bogotá

Las personas interesadas pueden registrar su hoja de vida y consultar los puestos disponibles en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico. También pueden conocer detalles de las ferias de empleo, nuevas convocatorias laborales y oportunidades de formación, a través del canal oficial de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios.

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La Agencia de Empleo de Bogotá y los quioscos de empleo ubicados en diferentes localidades ofrecen acompañamiento gratuito, orientación ocupacional y apoyo para registrar la hoja de vida. La sede principal está en la carrera 13 No. 27-00, Edificio Bochica, Local 12, y atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En paralelo, para conductores tienda a tienda, la convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ ofrece 20 vacantes para trabajar con Productos Ramo, a través de la empresa aliada Group Staffing S.A.S. Los interesados pueden postularse el miércoles 15 de julio, de 10:30 a. m. a 12:00 m., por la plataforma Microsoft Teams, con mínimo seis meses de experiencia y estudios desde bachillerato.

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Por su parte, la Agencia de Empleo del Sena cuenta con más de 13.000 vacantes activas en Bogotá, especialmente en áreas como finanzas y administración (2.889), ventas y servicios (5.130), operación de equipos, transporte y oficios (2.781), procesamiento y ensamble (1.118) y ciencias naturales (1.100), además de cupos en salud, arte, deporte y ciencias sociales.

La Agencia de Empleo del Sena suma más de 13.000 vacantes activas en Bogotá, mientras Talento Capital abrió 20 puestos virtuales para conductores tienda a tienda con Productos Ramo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los salarios varían dependiendo del cargo y la experiencia: un administrador de bodega puede ganar entre $2.000.001 y $2.500.000, un supervisor de logística entre $1.500.001 y $2.000.000, asistentes administrativos y auxiliares contables entre $1.500.001 y $2.000.000 y cargos gerenciales pueden superar los $12.000.000 mensuales.

El acceso a estas vacantes es sencillo y gratuito, sin intermediarios. El proceso consta de tres pasos:

Registro en el portal de la Agencia Pública de Empleo: cree una cuenta con su documento de identidad y correo electrónico. Recibirá una contraseña temporal para el primer acceso. Actualización del perfil: complete su hoja de vida digital, incluyendo información sobre educación, experiencia, habilidades e idiomas. Validación de la hoja de vida: solicite la validación y, tras aprobarse, su perfil estará activo y disponible para postularse a las vacantes.