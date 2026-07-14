Colombia

Video: investigarán a grupo religioso que habría impedido la entrada de jóvenes a un colegio en Bogotá

El caso se presentó el viernes 10 de julio de 2026 en una de las sedes de un plantel educativo ubicado en la localidad de Kennedy

Guardar
Google icon

El caso se reportó en redes sociales la tarde del viernes 10 de julio de 2026 en el sector de Patio Bonito (localidad de Kennedy), luego de que uno de los profesores ubicado en una de las sedes del colegio Rodrigo de Triana, encaró a la mujer que le hablaba a varios de los estudiantes a través de las rejas - crédito @ColombiaOscura

Luego de que la Secretaría de Educación de Bogotá confirmara que abrió una investigación por la denuncia sobre un grupo religioso que, según se observa en un video difundido por Colombia Oscura, intentó contactar a estudiantes en la entrada de un colegio de la localidad de Kennedy, se conoció una nueva grabación en la que se observa cómo un grupo de personas adscrito a un grupo religioso abordaron a varios de los jóvenes, impidiéndoles la entrada al centro educativo.

Este caso activó los protocolos de protección porque los menores no pueden interactuar dentro de la institución con adultos ajenos a la comunidad educativa. Esto ocurrió después de que, en una primera grabación que se hizo viral la tarde del viernes 10 de julio, uno de los docentes confrontó, a través de una de las rejas del colegio, a una de las integrantes del grupo religioso y le prohibió acercarse a los estudiantes.

PUBLICIDAD

La entidad también informó que programó una visita al plantel y a su entorno escolar para acompañar a la institución y revisar lo ocurrido.

El caso se conoció después de que la comunidad académica denunciara en redes sociales que varias personas repartían folletos en inmediaciones del colegio.

El caso se registró en una de las sedes del colegio Rodrigo de Triana, ubicada en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy - crédito @prensalibre.col/IG

Sin embargo, el fin de semana del 11 y 12 de julio se conoció la segunda grabación en la que se ve como la mujer vestida de ropa militar y con una inscripción en su camiseta que dice “Cristo Vive” llega corriendo sobre varios jóvenes que se disponían a entrar a una de las sedes del colegio Rodrigo de Triana, ubicada en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy.

PUBLICIDAD

Sumado a lo anterior, se conoció uno de los supuestos folletos que estaban repartiendo los miembros del grupo religioso a los menores de edad.

De acuerdo con la respuesta oficial conocida por Infobae Colombia, “un grupo de personas intentó establecer contacto, a través de las rejas del colegio, con estudiantes que se encontraban al interior de la institución educativa”.

Por esta razón, la Secretaría añadió que los docentes intervinieron de inmediato para impedirlo, en cumplimiento de las normas de protección.

crédito Colombia Oscura / X
crédito Colombia Oscura / X

Temas Relacionados

Grupo religioso entrega folletosEstudiantes de colegioBogotáPatio BonitoColegio Rodrigo de TrianaKennedySecretaría de EducaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Políticos de izquierda reaccionaron al anuncio de De la Espriella de eliminar la figura de Comisionado de Paz: “Es impunidad”

Figuras como María José Pizarro, Wilson Arias y Ariel Ávila se pronunciaron en sus cuentas oficiales de X tras el anuncio del presidente electo de Colombia

Políticos de izquierda reaccionaron al anuncio de De la Espriella de eliminar la figura de Comisionado de Paz: “Es impunidad”

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 15 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo la semifinal Inglaterra vs. Argentina

Mientras la selección Argentina busca su segunda final de la Copa del Mundo consecutiva, la selección de Inglaterra va por su segunda conquista en el torneo de selecciones más importante del mundo

Partidos del Mundial 2026, hoy miércoles 15 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo la semifinal Inglaterra vs. Argentina

Caso Odebrecht: Tribunal de Cundinamarca rechazó cerrar el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo

Para el Tribunal persisten incógnitas sobre los hechos, por lo que dictó que la Fiscalía debe abordar nuevas hipótesis derivadas del crimen contra el excontroller de la Ruta del Sol 2

Caso Odebrecht: Tribunal de Cundinamarca rechazó cerrar el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo

Abogada laboralista se refirió a la condena de una mujer en Caldas por alterar una incapacidad médica: “No es un simple papel”

El caso se presentó por parte de una ciudadana que presentó el documento ante la EPS Salud Total en Manizales

Abogada laboralista se refirió a la condena de una mujer en Caldas por alterar una incapacidad médica: “No es un simple papel”

Jessi Uribe respondió a rumores sobre su relación con Paola Jara y aclaró su situación familiar: “Hablamos con Pao”

El cantante se refirió a las críticas y cuestionamientos que enfrenta junto a su pareja, señalando que en ocasiones atraviesan momentos incómodos debido a los comentarios que circulan sobre su relación

Jessi Uribe respondió a rumores sobre su relación con Paola Jara y aclaró su situación familiar: “Hablamos con Pao”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”

Juanda Caribe respondió por qué no ha compartido fotografías con su hija y qué pasará con su casa de Barranquilla tras decidir mudarse a Medellín

Marcela Reyes relató los desafíos que enfrenta en sus visitas a la cárcel para ver a su pareja: “Me hacían la vida imposible”

Este es el exitoso empresario y esposo de Elizabeth Loaiza: mantienen una vida privada junto a su hija

Karina García ‘encendió’ las redes sociales con la confesión de su pareja sobre el momento en que ella quedó embarazada: “Llega este tiro fijo”

Deportes

Egan Bernal se sinceró tras disputar la etapa 10 del Tour de Francia 2026: “Quedé en el limbo”

Egan Bernal se sinceró tras disputar la etapa 10 del Tour de Francia 2026: “Quedé en el limbo”

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La selección Colombia terminará en el top 10 de la Copa Mundial de la FIFA 2026: así va la tabla final del torneo

Argentina vs. Inglaterra: hora y dónde ver en Colombia la semifinal del Mundial 2026

Juan Fernando Quintero tiene nuevo pretendiente europeo tras el Mundial 2026, de quién se trata