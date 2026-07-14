Video: investigarán a grupo religioso que habría impedido la entrada de jóvenes a un colegio en Bogotá

El caso se reportó en redes sociales la tarde del viernes 10 de julio de 2026 en el sector de Patio Bonito (localidad de Kennedy), luego de que uno de los profesores ubicado en una de las sedes del colegio Rodrigo de Triana, encaró a la mujer que le hablaba a varios de los estudiantes a través de las rejas - crédito @ColombiaOscura

Luego de que la Secretaría de Educación de Bogotá confirmara que abrió una investigación por la denuncia sobre un grupo religioso que, según se observa en un video difundido por Colombia Oscura, intentó contactar a estudiantes en la entrada de un colegio de la localidad de Kennedy, se conoció una nueva grabación en la que se observa cómo un grupo de personas adscrito a un grupo religioso abordaron a varios de los jóvenes, impidiéndoles la entrada al centro educativo.

Este caso activó los protocolos de protección porque los menores no pueden interactuar dentro de la institución con adultos ajenos a la comunidad educativa. Esto ocurrió después de que, en una primera grabación que se hizo viral la tarde del viernes 10 de julio, uno de los docentes confrontó, a través de una de las rejas del colegio, a una de las integrantes del grupo religioso y le prohibió acercarse a los estudiantes.

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La entidad también informó que programó una visita al plantel y a su entorno escolar para acompañar a la institución y revisar lo ocurrido.

El caso se conoció después de que la comunidad académica denunciara en redes sociales que varias personas repartían folletos en inmediaciones del colegio.

El caso se registró en una de las sedes del colegio Rodrigo de Triana, ubicada en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy - crédito @prensalibre.col/IG

Sin embargo, el fin de semana del 11 y 12 de julio se conoció la segunda grabación en la que se ve como la mujer vestida de ropa militar y con una inscripción en su camiseta que dice “Cristo Vive” llega corriendo sobre varios jóvenes que se disponían a entrar a una de las sedes del colegio Rodrigo de Triana, ubicada en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy.

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Sumado a lo anterior, se conoció uno de los supuestos folletos que estaban repartiendo los miembros del grupo religioso a los menores de edad.

De acuerdo con la respuesta oficial conocida por Infobae Colombia, “un grupo de personas intentó establecer contacto, a través de las rejas del colegio, con estudiantes que se encontraban al interior de la institución educativa”.

Por esta razón, la Secretaría añadió que los docentes intervinieron de inmediato para impedirlo, en cumplimiento de las normas de protección.

crédito Colombia Oscura / X