Supersalud les hizo fuerte exigencia a la Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS Sura por demoras en la asignación de citas médicas

Según la Superintendencia Nacional de Salud, la decisión se adoptó tras el incremento de las reclamaciones registradas durante julio de 2026 - crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia ordenó a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS Sura implementar un plan de choque para reducir las demoras en la asignación de citas médicas luego de registrar un aumento considerable en las reclamaciones de los usuarios durante el mes de julio.

De acuerdo con el comunicado, el seguimiento realizado hasta el 10 de julio de 2026 permitió identificar que Nueva EPS acumuló 8.328 PQRD, equivalentes al 14,62% del total de reclamaciones.

Salud Total registró 8.062 casos (14,15%), Sanitas reportó 7.576 (13,30%) y EPS Sura sumó 7.546 (13,25%). En conjunto, estas cuatro aseguradoras concentraron el 55,32% de los casos que dieron lugar a la intervención, proporción que la autoridad tomó en cuenta para dirigir la medida hacia estas entidades.

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El seguimiento realizado hasta el 10 de julio de 2026 permitió identificar que Nueva EPS acumuló 8.328 PQRD, equivalentes al 14,62% del total de reclamaciones - crédito Supersalud

Según el documento emitido por la Superintendencia Nacional de Salud, muchos de los reclamantes buscaron ayuda directamente en la entidad para obtener una cita médica.

“Muchos usuarios siguen teniendo que acudir a la Superintendencia para conseguir una cita médica. Eso no debería ocurrir”, afirmó Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario, en el comunicado oficial.

Duque recalcó que la programación oportuna de consultas constituye una responsabilidad para las entidades promotoras de salud y un derecho fundamental para los pacientes.

La orden establece que Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS Sura deben adoptar medidas inmediatas para disminuir los tiempos de espera, descongestionar la agenda de consultas y resolver los casos represados.

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La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que, en caso de incumplimiento, iniciará acciones de inspección, vigilancia y control y aplicará las sanciones administrativas que correspondan.

“El organismo de control exigió a las EPS adoptar medidas inmediatas para disminuir los tiempos de espera, descongestionar la programación de consultas y atender los casos represados. Advirtió que, de no hacerlo, iniciará acciones de inspección, vigilancia y control y aplicará las medidas administrativas a que haya lugar”, se lee en el comunicado.

El organismo informó que mantendrá un control permanente sobre el cumplimiento de las disposiciones impartidas y sobre la evolución de las reclamaciones conocidas como PQRD. El objetivo es que los usuarios accedan a las citas médicas de manera oportuna, sin que resulte necesario presentar una reclamación ante la autoridad sanitaria.

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La orden establece que Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS Sura deben adoptar medidas inmediatas para disminuir los tiempos de espera, descongestionar la agenda de consultas y resolver los casos represados - crédito Nueva EPS

“La Superintendencia hará seguimiento permanente al cumplimiento de estas órdenes y al comportamiento de las PQRD, para que las EPS garanticen la asignación oportuna de citas y los usuarios accedan a este servicio sin necesidad de presentar una reclamación”, precisó la Supersalud.

Recientemente, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que, a lo largo de julio de 2026, llevará a cabo inspecciones exhaustivas en todos los dispensarios de medicamentos de la EPS Compensar en Bogotá.

Esta medida responde a múltiples denuncias sobre extensas esperas, que en algunos casos llegan a siete horas, así como reportes de presuntos malos tratos hacia los usuarios, en particular hacia adultos mayores y personas con necesidades prioritarias de atención. El objetivo fundamental de estas acciones es asegurar que los usuarios accedan a sus medicamentos de manera oportuna y reciban un trato adecuado.

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Según la Supersalud, la decisión busca garantizar el acceso oportuno a los medicamentos y mejorar la atención - crédito Supersalud

“El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, señaló que durante el mes de julio la Superintendencia Nacional de Salud inspeccionará todos los dispensarios de medicamentos de la EPS Compensar en Bogotá, luego de recibir denuncias de usuarios que aseguran haber esperado entre seis y siete horas para reclamar sus medicamentos. De acuerdo con los reportes, las demoras afectan principalmente a personas mayores y a pacientes con atención prioritaria”, indicó la entidad en el comunicado.

Esta intervención se enmarca en el Plan 100, una estrategia que ha permitido la realización de más de mil inspecciones a gestores farmacéuticos y dispensarios en diferentes regiones del país. Entre el 1 y el 5 de julio de 2026, la EPS Compensar recibió 1.101 reclamos relacionados con demoras en la entrega de medicamentos, de los cuales 130 seguían sin resolver hasta el último reporte, lo que equivale a un porcentaje de cierre del 88,19%.

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