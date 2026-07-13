Colombia

Supersalud les hizo fuerte exigencia a la Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS Sura por demoras en la asignación de citas médicas

El seguimiento oficial de la Superintendencia de Salud busca que los usuarios accedan a atención oportuna sin pasar por trámites adicionales

Guardar
Google icon
Según la Superintendencia Nacional de Salud, la decisión se adoptó tras el incremento de las reclamaciones registradas durante julio de 2026 - crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia ordenó a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS Sura implementar un plan de choque para reducir las demoras en la asignación de citas médicas luego de registrar un aumento considerable en las reclamaciones de los usuarios durante el mes de julio.

De acuerdo con el comunicado, el seguimiento realizado hasta el 10 de julio de 2026 permitió identificar que Nueva EPS acumuló 8.328 PQRD, equivalentes al 14,62% del total de reclamaciones.

Salud Total registró 8.062 casos (14,15%), Sanitas reportó 7.576 (13,30%) y EPS Sura sumó 7.546 (13,25%). En conjunto, estas cuatro aseguradoras concentraron el 55,32% de los casos que dieron lugar a la intervención, proporción que la autoridad tomó en cuenta para dirigir la medida hacia estas entidades.

PUBLICIDAD

Supersalud - crédito Supersalud
El seguimiento realizado hasta el 10 de julio de 2026 permitió identificar que Nueva EPS acumuló 8.328 PQRD, equivalentes al 14,62% del total de reclamaciones - crédito Supersalud

Según el documento emitido por la Superintendencia Nacional de Salud, muchos de los reclamantes buscaron ayuda directamente en la entidad para obtener una cita médica.

“Muchos usuarios siguen teniendo que acudir a la Superintendencia para conseguir una cita médica. Eso no debería ocurrir”, afirmó Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario, en el comunicado oficial.

Duque recalcó que la programación oportuna de consultas constituye una responsabilidad para las entidades promotoras de salud y un derecho fundamental para los pacientes.

La orden establece que Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS Sura deben adoptar medidas inmediatas para disminuir los tiempos de espera, descongestionar la agenda de consultas y resolver los casos represados.

PUBLICIDAD

La Superintendencia Nacional de Salud advirtió que, en caso de incumplimiento, iniciará acciones de inspección, vigilancia y control y aplicará las sanciones administrativas que correspondan.

“El organismo de control exigió a las EPS adoptar medidas inmediatas para disminuir los tiempos de espera, descongestionar la programación de consultas y atender los casos represados. Advirtió que, de no hacerlo, iniciará acciones de inspección, vigilancia y control y aplicará las medidas administrativas a que haya lugar”, se lee en el comunicado.

El organismo informó que mantendrá un control permanente sobre el cumplimiento de las disposiciones impartidas y sobre la evolución de las reclamaciones conocidas como PQRD. El objetivo es que los usuarios accedan a las citas médicas de manera oportuna, sin que resulte necesario presentar una reclamación ante la autoridad sanitaria.

Nueva EPS - crédito Nueva EPS
La orden establece que Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS Sura deben adoptar medidas inmediatas para disminuir los tiempos de espera, descongestionar la agenda de consultas y resolver los casos represados - crédito Nueva EPS

“La Superintendencia hará seguimiento permanente al cumplimiento de estas órdenes y al comportamiento de las PQRD, para que las EPS garanticen la asignación oportuna de citas y los usuarios accedan a este servicio sin necesidad de presentar una reclamación”, precisó la Supersalud.

Recientemente, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que, a lo largo de julio de 2026, llevará a cabo inspecciones exhaustivas en todos los dispensarios de medicamentos de la EPS Compensar en Bogotá.

Esta medida responde a múltiples denuncias sobre extensas esperas, que en algunos casos llegan a siete horas, así como reportes de presuntos malos tratos hacia los usuarios, en particular hacia adultos mayores y personas con necesidades prioritarias de atención. El objetivo fundamental de estas acciones es asegurar que los usuarios accedan a sus medicamentos de manera oportuna y reciban un trato adecuado.

Supersalud - crédito Supersalud
Según la Supersalud, la decisión busca garantizar el acceso oportuno a los medicamentos y mejorar la atención - crédito Supersalud

“El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, señaló que durante el mes de julio la Superintendencia Nacional de Salud inspeccionará todos los dispensarios de medicamentos de la EPS Compensar en Bogotá, luego de recibir denuncias de usuarios que aseguran haber esperado entre seis y siete horas para reclamar sus medicamentos. De acuerdo con los reportes, las demoras afectan principalmente a personas mayores y a pacientes con atención prioritaria”, indicó la entidad en el comunicado.

Esta intervención se enmarca en el Plan 100, una estrategia que ha permitido la realización de más de mil inspecciones a gestores farmacéuticos y dispensarios en diferentes regiones del país. Entre el 1 y el 5 de julio de 2026, la EPS Compensar recibió 1.101 reclamos relacionados con demoras en la entrega de medicamentos, de los cuales 130 seguían sin resolver hasta el último reporte, lo que equivale a un porcentaje de cierre del 88,19%.

Temas Relacionados

Superintendencia Nacional de SaludNueva EPSAcceso a SaludCitas médicasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kevin Castaño no entrenará con River hasta definir su futuro: estos serían los clubes interesados

El volante, que se convirtió en la compra más costosa en la historia de River Plate, no jugó más de 200 minutos en el primer semestre del 2026 y fue notificado que no será tenido en cuenta

Kevin Castaño no entrenará con River hasta definir su futuro: estos serían los clubes interesados

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Atlético Nacional estaría próximo a confirmar su primer refuerzo para el segundo semestre de la temporada, mientras que Santa Fe sigue sin confirmar salidas ni llegadas de jugadores

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Equipo de Abelardo de la Espriella se reunió con altos mandos del Banco Mundial en Washington D.C.: asistió el vicepresidnte y los ministros designados de Hacienda y Comercio

El equipo encabezado por el vicepresidente electo sostuvo un encuentro de alto nivel con directivas del organismo multilateral para coordinar una hoja de ruta 2026-2030 y los próximos pasos durante la administración de Abelardo de la Espriella

Equipo de Abelardo de la Espriella se reunió con altos mandos del Banco Mundial en Washington D.C.: asistió el vicepresidnte y los ministros designados de Hacienda y Comercio

Crisis financiera del Al Nassr afecta el futuro de Jhon Jader Durán: los árabes esperan una venta, reducción salarial o préstamo beneficioso

El delantero ha sido criticado en los clubes por los que ha pasado por sus faltas a la disciplina, las cuales incluso le habrían costado un lugar en la Selección Colombia

Crisis financiera del Al Nassr afecta el futuro de Jhon Jader Durán: los árabes esperan una venta, reducción salarial o préstamo beneficioso

El Papa León XIV nombró nuevo obispo en Colombia: este es el prelado de la diócesis de Jericó, Antioquia, el pueblo de la madre Laura

La Santa Sede informó la designación de Diego Luis Rendón Urrea para conducir la sede episcopal en Antioquia, tras la salida de monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago por el límite de edad canónico

El Papa León XIV nombró nuevo obispo en Colombia: este es el prelado de la diócesis de Jericó, Antioquia, el pueblo de la madre Laura
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

ENTRETENIMIENTO

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Shakira convocó a los líderes mundiales a salvar las escuelas en Venezuela: “Más de 430 fueron destruidas”

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, reveló que tuvo fuertes diferencias con uno de sus colegas: “Nos odíabamos”

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026, contó cómo un colombiano llegó a la exitosa serie ‘Pluribus’ de Apple TV: “Dejar nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad”

Ana Lucía Domínguez reveló el secreto de su relación con Jorge Cárdenas tras 19 años de matrimonio: “Que la distancia nunca gane”

Culotauro se fue de Colombia tras recibir amenazas de muerte y dejó fuerte mensaje: “Fracasé como colombiano”

Deportes

Kevin Castaño no entrenará con River hasta definir su futuro: estos serían los clubes interesados

Kevin Castaño no entrenará con River hasta definir su futuro: estos serían los clubes interesados

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Crisis financiera del Al Nassr afecta el futuro de Jhon Jader Durán: los árabes esperan una venta, reducción salarial o préstamo beneficioso

Este será el nuevo objetivo del colombiano Einer Rubio en el Tour de Francia: director deportivo del Movistar aseguró que el campeón ya está decidido

La selección Colombia Femenina sub-20 consiguió histórico triunfo ante Estados Unidos