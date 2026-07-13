Colombia

Daniel Briceño criticó a los ambientalistas petristas por su “silencio” ante la minería ilegal en el páramo de Santurbán: “Hipócritas”

El representante electo a la Cámara denunció que esta reserva natural se ha visto afectada por la inacción del actual Gobierno frente a la presencia de estructuras al margen de la ley y denunció cómo sectores pro defensa de los recursos hídricos seguirían sin pronunciarse

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El representante a la Cámara electo del Centro Democrático lanzó duros señalamientos contra los activistas cercanos al Gobierno entrante, por la omisión frente a los episodios de minería ilegal registrados en esta zona - crédito @danielbricen/X

El representante electo a la Cámara Daniel Briceño lanzó duras críticas en la jornada de lunes 13 de julio contra sectores ambientalistas que, según él, no han reaccionado ante el avance de la minería ilegal en el páramo de Santurbán durante el Gobierno de Gustavo Petro. Y afirmó que “los falsos ambientalistas guardan silencio” mientras la explotación clandestina deteriora uno de los ecosistemas más importantes de Colombia.

“Durante el Gobierno Petro, ‘defensor del medio ambiente’, la minería ilegal está destruyendo el páramo de Santurbán. Los falsos ambientalistas que se oponen a toda la minería formal y a los proyectos de infraestructura guardan silencio”, expresó Briceño en un video en X. Y agregó que “la hipocresía ambiental se opone a las empresas formales y mira para otro lado cuando los criminales destruyen el medio ambiente”.

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Daniel Briceño - Páramo de Santurbán
El representante electo a la Cámara Daniel Briceño se refirió a la controversia por los casos de minería ilegal en el páramo de Santurbán - crédito Colprensa - @Danielbricen/X

El páramo de Santurbán, ubicado en el departamento de Santander, es fuente de agua para más de dos millones de personas. Por ello, Briceño puso la lupa a los socavones que existen a más de 3.000 metros de altura, de acuerdo con el reciente reportaje del medio Vanguardia, y las 300 hectáreas de montaña que habrian sido deforestadas en el municipio de California, contiguo a esta reserva natural en el oriente.

El impacto ambiental que, según Daniel Briceño, habría “acolitado” el Gobierno Petro

Entes de control como la Procuraduría General de la Nación han alertado que, tras más de nueve años de retrasos en la delimitación oficial del páramo, ordenada por la Corte Constitucional, la ausencia de regulación ha facilitado el aumento de la minería ilícita. En ese sentido, el parlamentario del Centro Democrático aprovechó para enfilar baterías contra los que, según él, dicen ser defensores del medio ambiente.

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Yo no creo que haya un ser más hipócrita en la vida que ese que se hace llamar ambientalista, que pone el grito en el cielo cada vez que se tiene que talar un árbol para hacer una carretera, o cuando una empresa minera formal, legal, regulada y con licencias, quiere explotar los recursos naturales, pero que se queda absolutamente en silencio cuando son los grupos armados los que destruyen el medio ambiente”, expresó.

Los páramos son fuentes de agua que se deben cuidar de la mejor forma, y con estas acciones lo que se hace es debilitarlos - crédito Colprensa
Con una extensión aproximada de 142.000 hectáreas y alturas que alcanzan los 4.300 m.s.n.m., el páramo de Santurbán es una de las "fábricas de agua" más importantes del país - crédito Colprensa

Y lamentó, basado en el reporte del citado medio, en el que se precisan múltiples casos de excavación al interior del páramo, cómo la destrucción avanza sin freno. “Es en el gobierno Petro en donde se está acabando el páramo de Santurbán. Son estas imágenes, durante el gobierno del medio ambiente, de la vida, en donde se está explotando oro de forma ilegal, pero sobre todo desordenada al interior del páramo”, dijo.

Según datos oficiales citados por el representante electo, la minería ilegal afecta a unos 323 municipios, algunos de ellos en áreas protegidas y reservas forestales. “Hoy en Colombia casi 100.000 hectáreas del país, muchas de ellas dentro de zonas protegidas de reserva forestal, se esté haciendo minería por parte de los grupos armados ilegales que están sentados hoy en las mesas de negociación de la Paz Total”, afirmó.

De acuedo con Briceño, el área total dedicada a la minería ilegal equivale a “una dimensión de casi dos Medellín”, lo que agravaría la situación. “Ese es el territorio que hoy está dedicado a la minería ilegal en donde se está dañando el medio ambiente”, puntualizó el congresista del Centro Democrático, que también se refirió a la inacción de partidos y sectores políticos regionales; en especial de colectividades afines al petrismo.

Daniel Briceño es defensor del nuevo Gobierno, que ha dejado en claro que no intervendrá los territorios declarados como reservas naturales para la extracción de hidrocarburos - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia
Daniel Briceño es defensor del nuevo Gobierno, que ha dejado en claro que no intervendrá los territorios declarados como reservas naturales para la extracción de hidrocarburos - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

¿Dónde están las protestas de los señores del Partido Verde en Santander? ¿Dónde están las protestas de los señores del pacto histórico en Santander? La minería ilegal y la destrucción de Santurbán está pasando en el gobierno de la vida”, precisó el representante a la Cámara, que con ello se refirió a la selectividad en la protesta ambiental frente a los casos reportados por sectores políticos y los medios.

“Hay que decirle a esos ambientalistas del petrismo que dicen: ‘Oh, no, en Jericó no, qué grave que una minera formal con licencia regulada, vigilante quiera hacer un proyecto minero’... pero qué bien que hayan 200 entradas y salidas de minería ilegal en Santurbán”, señaló Briceño, que claro en señalar que “la diatriba no es si estamos en una pelea entre oro y agua”, sino en si se hará minería legal o ilegal en Colombia.

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