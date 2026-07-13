Estos son los nuevos contenidos que los colegios tendrán que impartir por obligación en Colombia: Gobierno Petro expidió el decreto

Los colegios deberán fortalecer sus Planes de Movilidad Escolar con acciones enfocadas en la prevención y el cuidado de la comunidad educativa - crédito Montaje Johan Largo

La educación vial está cerca de convertirse en un componente permanente de la formación escolar en Colombia. Un nuevo decreto impulsado por el Ministerio de Transporte plantea que los colegios del país incorporen contenidos relacionados con movilidad segura, sostenibilidad y el uso responsable de la bicicleta y otros medios de transporte desde las primeras etapas de aprendizaje.

La iniciativa busca que niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollen hábitos que les permitan desplazarse de forma segura, reconocer los riesgos presentes en las vías y comprender la importancia de respetar las normas de tránsito. La apuesta del Gobierno es que la prevención de los siniestros viales empiece mucho antes de que una persona tenga la edad para conducir.

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El nuevo decreto busca que la educación vial haga parte de la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el país-crédito REUTERS/Eliana Aponte

Aunque el documento ya surtió el proceso técnico y jurídico correspondiente, aún está pendiente de la firma del presidente de la República para que entre oficialmente en vigencia. Una vez ocurra ese paso, las instituciones educativas deberán ajustar parte de sus procesos pedagógicos para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones.

El decreto modifica la reglamentación vigente de los sectores Transporte y Educación con el propósito de incorporar de manera formal la educación en seguridad vial dentro de los establecimientos educativos. La intención es fortalecer una cultura de movilidad responsable desde las aulas y promover una convivencia más segura en calles, carreteras y espacios públicos. La propuesta parte de una premisa clara: aprender a cuidar la vida en las vías no comienza cuando una persona obtiene una licencia de conducción. Por el contrario, ese proceso debe iniciar durante la infancia, cuando se forman los hábitos y comportamientos que acompañarán a los ciudadanos durante toda su vida.

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Por esa razón, el documento asigna responsabilidades específicas a diferentes entidades. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), las secretarías de Educación certificadas y los establecimientos educativos tendrán que trabajar de manera articulada para implementar las nuevas estrategias.

La estrategia contempla el trabajo conjunto entre los ministerios de Transporte y Educación, además de la Agencia Nacional de Seguridad Vial- crédito comercial_de_envigado / Instagram

Dentro de las obligaciones para los colegios aparece la necesidad de analizar cómo se movilizan diariamente sus estudiantes. Cada institución deberá identificar las condiciones de acceso a sus sedes, reconocer los riesgos existentes en el entorno escolar y fortalecer sus Planes de Movilidad Escolar mediante acciones preventivas y pedagógicas orientadas a proteger a toda la comunidad educativa.

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Ese diagnóstico permitirá diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de cada territorio. No enfrentan los mismos desafíos un colegio ubicado en una gran ciudad con alto flujo vehicular que una institución rural donde predominan otros medios de transporte. La intención es que las medidas respondan a las realidades de cada contexto.

Para facilitar la implementación de estos cambios, las entidades nacionales y territoriales brindarán acompañamiento técnico, materiales pedagógicos, procesos de capacitación y herramientas que permitan incorporar los nuevos contenidos sin afectar el desarrollo de los programas académicos.

El uso seguro de la bicicleta y otros medios de transporte sostenibles será uno de los temas incluidos en las instituciones educativas - crédito Captura de video

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, resaltó el alcance de la iniciativa y aseguró que representa un cambio en la manera de entender la educación vial en Colombia. “La seguridad vial no empieza cuando una persona aprende a conducir; empieza desde la escuela. Con este decreto damos un paso histórico para formar generaciones que entiendan que movilizarse también es cuidar la vida propia y la de los demás. Educar para una movilidad segura es una de las herramientas más poderosas para prevenir la siniestralidad y construir un país más seguro.”

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Además de fortalecer la prevención de accidentes, el decreto promueve una visión más amplia sobre la movilidad. Entre sus objetivos está incentivar el uso seguro de la bicicleta y de otros medios de transporte alternativos como opciones sostenibles que contribuyan a disminuir los riesgos en las vías, mejorar la calidad de vida y favorecer ciudades con desplazamientos más seguros.

La reglamentación igualmente consolida el trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para desarrollar lineamientos, contenidos pedagógicos, programas de formación, asistencia técnica y mecanismos de seguimiento que permitan mantener la educación vial como un componente permanente del sistema educativo.

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