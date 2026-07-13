Colombia

Alerta en Cali: incendio forestal desata operativo de emergencia cerca al monumento Cristo Rey

Dos máquinas forestales y un equipo de 12 bomberos especializados fueron enviados al lugar para combatir las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia otras zonas

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Incendio de maleza con llamas y humo en un bosque. Varios bomberos con uniformes amarillos, cascos, herramientas y una manguera en un camino de tierra.
Un incendio forestal se registró durante la tarde de este lunes en la vía que conduce al monumento de Cristo Rey, en el occidente de Cali - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un incendio forestal se registró en la tarde del 13 de julio de 2026 en la vía que conduce al monumento de Cristo Rey, en la zona occidental de Cali (Valle del Cauca).

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad recibió el reporte de la emergencia por parte de la comunidad de los sectores aledaños, lo que generó la activación del protocolo de atención y el despacho de recursos para controlar la situación en la capa vegetal.

De acuerdo con el reporte del centro de operaciones de los organismos de socorro, que fue conocido por los medios locales, indicó que dos máquinas móviles forestales se dirigieron al lugar con un equipo de 12 unidades de la brigada especializada.

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Las labores del personal en el terreno se concentraron en establecer líneas de control para contener el avance del fuego y evitar que las ráfagas de viento propagaran las llamas hacia la vegetación nativa o las viviendas cercanas.

Noticia en desarrollo...

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