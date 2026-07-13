Colombia

La Cnsc abrirá nuevo proceso de selección para más de 3.000 vacantes de carrera pública en Bogotá y 8 departamentos en entidades clave

La Comisión Nacional del Servicio Civil habilitó los acuerdos y el anexo técnico del proceso Distrito Capital 7 y Territorial 14, con cargos para ascenso o ingreso y rutas para población con discapacidad

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La Comisión Nacional del Servicio Civil anunció una nueva convocatoria con más de 1.000 vacantes en entidades territoriales y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- crédito VisualesIA/CNSC
La CNSC publicó los acuerdos y el anexo técnico del proceso de selección Distrito Capital 7 y Territorial 14 para más de 3.000 vacantes de empleo público - crédito VisualesIA/CNSC

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció la publicación de los Acuerdos y el Anexo Técnico que regirán el proceso de selección Distrito Capital 7 y Territorial 14, uno de los concursos de méritos más esperados y de mayor impacto en el empleo público del país.

Los documentos, disponibles en la página oficial www.cnsc.gov.co y en el enlace directo Distrito Capital 7 y Territorial 14, detallan las reglas, requisitos y condiciones de participación tanto en las modalidades de ascenso como de ingreso general y discapacidad, abriendo el camino para la postulación a más de 3.000 vacantes en entidades del Distrito Capital y ocho departamentos.

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Este proceso de selección es clave para la carrera administrativa en Colombia y contempla oportunidades para ciudadanos de Sucre, Putumayo, Magdalena, Guaviare, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Arauca, Antioquia y Bogotá, entre otros territorios.

Más de 18.000 vacantes estarán disponibles en los 12 concursos programados por la Cnsc - crédito Cnsc
En Bogotá, la Secretaría de Integración Social concentra 834 vacantes, de las cuales 55 están reservadas para personas con discapacidad - crédito Cnsc

En el Distrito Capital destaca la oferta de 834 vacantes en la Secretaría de Integración Social (55 reservadas para personas con discapacidad), 659 en la Secretaría de Hacienda, 33 en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y 10 en el FONCEP (Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones).

En los departamentos, participan entidades como:

  • Sucre: Gobernación, Alcaldía de Coveñas, Asamblea Departamental, Casa de la Cultura Humberto Hernández Sánchez, Imdercov y Alcaldía de Sincelejo.
  • Putumayo: Gobernación, Indercultura, Institución Universitaria del Putumayo.
  • Magdalena: Institución Universitaria del Caribe.
  • Guaviare: Gobernación, Asamblea Departamental, Instituto de Fomento y Desarrollo Económico, Inder.
  • Guainía: Gobernación y Alcaldía de Inírida.
  • Córdoba: Imder, Montería.
  • Chocó: Gobernación y Concejo Municipal de Quibdó.
  • Cauca: Gobernación, Alcaldía de Popayán, Colegio Mayor del Cauca, Instituto Departamental de Deportes.
  • Casanare: Gobernación, Alcaldía de Aguazul, Alcaldía de Yopal, Concejo de Yopal, Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, Instituto para el Deporte y la Recreación, Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, Personería Municipal de Yopal.
  • Arauca: Gobernación, Alcaldía de Arauca, Instituto de Desarrollo de Arauca, Ittidar.
  • Antioquia: Alcaldía y Concejo de Barbosa, Concejo de La Ceja del Tambo, Fondo de Vivienda de Sabaneta, Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte, Inderma, Inder de Medellín, Inder de La Estrella, Personería de Bello, Personería de Sabaneta.
- crédito Cnsc
El proceso de selección de la CNSC contempla las modalidades de ascenso e ingreso general y discapacidad para carrera administrativa - crédito Cnsc

Modalidades, etapas y requisitos

El proceso incluye vacantes en ascenso general y de discapacidad (para quienes ya son funcionarios de carrera en las entidades) y de ingreso general y de discapacidad (para ciudadanos externos). Los interesados deben consultar los acuerdos y el anexo técnico, donde se detallan las etapas: verificación de requisitos mínimos, aplicación de pruebas, conformación y adopción de listas de elegibles.

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Las funciones varían según el nivel del empleo:

  • Asesor: formulación, coordinación y evaluación de políticas, programas y proyectos; respuesta a derechos de petición y requerimientos de organismos de control.
  • Profesional: gestión jurídica, administrativa y de riesgos; elaboración de informes; diseño de indicadores y estrategias.
  • Técnico: apoyo administrativo y documental; manejo de correspondencia; organización logística.
  • Asistencial: recepción, registro y control de correspondencia; administración de archivos; apoyo logístico.

Inscripción y costos

Las inscripciones se realizarán únicamente a través de Simo (https://simo.cnsc.gov.co/). El proceso exige el registro de usuario, actualización de la hoja de vida y selección del cargo de interés. Cada aspirante puede inscribirse a un solo empleo (no debe haber aplicado a la modalidad ascenso en la misma convocatoria) y debe cumplir con los requisitos generales y específicos de formación y experiencia según el cargo.

- crédito Johan Largo/Infobae
La CNSC fijó derechos de participación de $58.400 para niveles técnico y asistencial y de $87.550 para profesional y otros niveles jerárquicos - crédito Johan Largo/Infobae

El pago de derechos de participación es de $58.400 para niveles técnico y asistencial, y $87.550 para profesional y otros niveles jerárquicos, con opciones de pago en sucursales y corresponsales bancarios de Bancolombia, botón PSE y Bancolombia virtual.

¿Cómo participar?

  1. Consulte los acuerdos y el anexo técnico en www.cnsc.gov.co.
  2. Ingrese a Simo y registre usuario/contraseña o actualice sus datos.
  3. Busque la vacante por Opec, revise requisitos, funciones y detalles.
  4. Seleccione y confirme el empleo, pague derechos de participación.
  5. Formalice su inscripción y verifique la información.

Requisitos generales

  • Ser ciudadano colombiano y mayor de edad.
  • Cumplir con el perfil de educación y experiencia exigido en el manual de funciones.
  • No estar incurso en inhabilidades legales.
  • Para vacantes de discapacidad, acreditar la condición según la normativa.

Finalmente, la entidad invita a consultar toda la normativa y a participar activamente en este proceso de mérito, transparencia y acceso igualitario al servicio público.

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