Jorge Cao convirtió el susto de la noticia falsa de su muerte en una reflexión sobre el arte y su legado: “Tomé conciencia”

Jorge Cao desmintió una noticia falsa sobre su muerte que se difundió en plataformas digitales y redes sociales - crédito @cao.jorge / Instagram

Jorge Cao, actor cubano de 82 años y figura emblemática de la televisión y el teatro en Colombia, experimentó en días recientes la propagación masiva de una noticia falsa sobre su muerte, un episodio que lo llevó a reflexionar sobre el legado de su trayectoria y la manera en que la inmediatez digital puede distorsionar la realidad.

Según relató el propio artista a la Revista Vea, la confusión, surgida a partir de una mala interpretación de una entrevista, desató una ola de mensajes, llamadas y visitas a su domicilio, evidenciando tanto el afecto del público como los riesgos de un ecosistema informativo volátil.

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“Me sentí sumamente abrumado”: el efecto emocional de la noticia

La tarde del viernes 3 de julio, varias plataformas digitales y páginas de entretenimiento anunciaron erróneamente el fallecimiento de Jorge Cao. Mientras los rumores se multiplicaban, el artista descansaba en su apartamento de Bogotá, ajeno a la conmoción que generaba su supuesto deceso.

La desinformación sobre Jorge Cao surgió por una mala interpretación de una entrevista en la que habló sobre la muerte de su hija - crédito @cao.jorge/Instagram

“Estaba toda la Compañía Nacional de las Artes en la puerta llorando. El único que no sabía nada era yo”, relató el actor a la Revista Vea. El teléfono no paraba de sonar y los mensajes de colegas, amigos y familiares se acumulaban en su celular.

“Era como asistir al ensayo general de tu entierro”, confesó Cao, que admitió que la situación, que al principio le pareció graciosa, terminó resultando abrumadora. En sus palabras recogidas por la Revista Vea, describió cómo el aluvión de mensajes lo llevó a tomar conciencia de la huella que ha dejado en la vida de quienes lo rodean:

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“En esta cantidad de mensajes tomé conciencia de que estos 62 años de trabajo en las artes escénicas, que yo lo he conjugado como actor, como director, como cantante, pero, sobre todo, también como maestro, de alguna manera ya he dejado algo en la gente”.

La velocidad de la desinformación y el llamado a la prudencia

El episodio puso en evidencia el alcance de la inmediatez digital y sus riesgos. Según relató Jorge Cao, la noticia falsa se originó en una confusión surgida tras una entrevista en la que habló sobre la pérdida de su hija. Algunos portales y usuarios interpretaron erróneamente sus palabras y difundieron el rumor de su fallecimiento, que pronto fue replicado por medios y redes sociales.

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El rumor sobre la muerte de Jorge Cao provocó llamadas, mensajes y visitas a su domicilio en Bogotá - crédito @cao.jorge/IG

“¿Te das cuenta de la inmediatez de las redes sociales de este momento? Por tener un minuto de fama, son capaces de decir cualquier cosa. Y eso es sumamente peligroso porque así se están tratando los fenómenos sociales fundamentales de los países”, advirtió el artista en la Revista Vea.

Para detener la ola de desinformación, Cao grabó un video en el que, con humor, aseguró estar “vivito y coleando” y agradeció los mensajes de condolencia. No obstante, insistió en la necesidad de mayor responsabilidad y de la verificación antes de difundir información no confirmada. “La gente no lee, no entiende las puntuaciones, yo leí y entendí”, sostuvo el actor, subrayando la importancia de interpretar correctamente los contenidos, especialmente cuando se trata de temas sensibles.

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Reflexión sobre legado, muerte y arte

Más allá del desconcierto inicial, la experiencia llevó a Jorge Cao a profundizar en el significado de su carrera y el legado que desea dejar. El actor, con 62 años dedicados a las artes escénicas y más de tres décadas en Colombia, valoró el reconocimiento y el cariño manifestado por colegas y admiradores:

“Los mensajes han sido extraordinarios, de qué importancia tengo yo en la vida de X personas y por qué todo eso sí o sí. Inclusive he recibido mensajes de personas que fueron amigas y que, en un momento determinado, pues, la vida te conduce a otro país, el quehacer diario te va separando y nunca te ves”.

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Jorge Cao reflexionó sobre su legado tras 62 años de trabajo en las artes escénicas como actor, director, cantante y maestro -- crédito Colprensa

En la entrevista con la Revista Vea, Cao también abordó su relación con la muerte, un tema que no esquiva y al que se ha enfrentado en distintas etapas de su vida, desde su participación en la guerra de Angola hasta intervenciones quirúrgicas complejas.

“Yo sé que existe la muerte, igual que existe un nacimiento, y que uno nace y va hacia esa dimensión desconocida que no ha traspasado viajero alguno, como diría Hamlet”, explicó el actor, que considera que el arte le ha permitido superar episodios difíciles: “A mí, el teatro siempre me salvó de los graves momentos de mi vida, o de los momentos más difíciles o más oscuros”.

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