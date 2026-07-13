En video: así fue la protesta de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín contra la dirigencia

Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín se manifestaron en contra de la dirigencia actual por su gestión en el actual mercado de pases - crédito @Julianmesa__

Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín protestaron contra la dirigencia del club porque bajo su concepto creen que no han invertido en beneficio del equipo para la competencia en los distintos torneos. Los seguidores del “Poderoso” aseguran que la directiva encabezada por Raúl Giraldo, que es el máximo accionista, utiliza al DIM para llenar su patrimonio y no lo encamina al éxito deportivo.

La manifestación se llevó a cabo en la tarde del 12 de julio bajo lo que los hinchas denominaron ‘Marcha por la Dignidad del DIM’, en la que se concentraron en distintos puntos de Medellín y desde allí se desplazaron por toda la ciudad con mensajes que decían:

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“El DIM es del pueblo no su ca$a de apuesta$”, así con el signo pesos en vez de la letra ese para hacer referencia que solo le sacaban plata al club.

“No van a invertir para campeonar. Vendan y dejen jugar. Con la historia no se juega, venta o inversión”.

“Jugadores sin sangre”.

“Medellín es de la gente, no de los dirigentes”.

“Somos más grandes que tu avaricia”.

"Tu avaricia no representa nuestros colores", el mensaje de la hinchada del DIM en manifestaciones - crédito H13 Noticias

El acompañamiento de la Alcaldía de Medellín

Además, una de las cuentas más seguidas por los hinchas del Deportivo Independiente Medellín es “La Voz del Poderoso”, que a través de su cuenta de X expuso: “El DIM es pasión, historia y tradición; tu avaricia no representa nuestros colores, nuestra sagrada camiseta. Este es un legado que ustedes jamás entenderán ni entendieron. Es hora de que den un paso al costado, familia Giraldo. El equipo del pueblo, es de su gente“.

La manifestación estuvo acompañada por la Alcaldía Distrital de Medellín, así lo aseguró Carlos Arcila, el Secretario de la Paz y Derechos Humanos, quien expuso en redes sociales que: “La Alcaldía de Medellín realiza acompañamiento a la movilización social y ciudadana denominada “Marcha por la Dignidad de DIM”, convocada por la hinchada del Deportivo Independiente Medellín (DIM). Garantizamos el derecho a la movilización, el diálogo, la mediación y la garantía del ejercicio de los derechos humanos durante el desarrollo de la jornada“.

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Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín afirman que los dirigentes no invierten en el equipo para que salga campeón - crédito @lamc1913

Mercado de pases del Deportivo Independiente Medellín

Como se pudo evidenciar, el principal motivo de la manifestación de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín para con su dirigencia es cómo manejan las finanzas del club, dentro de lo que está inmersa la contratación de jugadores y la ida de algunos que se han destacado en el último tiempo.

Así se ha movido el mercado de pases actual del equipo dirigido por Luis Amaranto Perea. Los que han salido:

Nezareth Segura y Dávinson Estupiñán: en condición de préstamo al Bogotá FC.

Daniel Londoño: acuerdo entre clubes con Once Caldas, para que el jugador vaya a préstamo, con opción de compra.

Iker Blanco: cedido a préstamo a Orsomarso, sin opción de compra y con cláusula de repesca.

Francisco Chaverra: cedido a préstamo a Millonarios, con opción de compra.

Leyser Chaverra: jugará a préstamo en Deportivo Cali, con opción de compra.

Francisco Fydriszewski: Junior de Barranquilla hizo uso de la cláusula de rescisión del contrato, finalizando así su vínculo con la institución.

Mientras que los nuevos refuerzos poderosos son:

Carlos Lucumí

Joaquín Varela

Agustín Martegani

Frank Fabra, fue renovado

Fue multitudinaria la manifestación de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín contra los dirigentes - crédito @incognito_rojo/X

Los fracasos que tuvo Deportivo Independiente Medellín en el último año

Entre 2025 y 2026, el Deportivo Independiente Medellín acumuló varios golpes deportivos. El más doloroso fue perder la final de la Liga BetPlay Apertura 2025 frente a Independiente Santa Fe, pese a cerrar la serie como local y a haber sido el mejor equipo de la fase regular, posteriormente, quedó eliminado en los cuadrangulares del Finalización 2025 sin pelear el cupo a la final.

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En el primer semestre de 2026 tampoco logró clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y, aunque avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores, su rendimiento mantuvo las críticas sobre el proyecto deportivo.