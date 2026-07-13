Colombia

Elsa Noguera, ministra de Transporte de Abelardo de la Espriella, reveló las razones detrás de su baja estatura: “Es una enfermedad huérfana”

La funcionaria designada contó en el programa ‘Geniales y mayores’ que nació con un diagnóstico poco frecuente, sin cura ni investigación amplia, que le provoca rigidez y fracturas, y que ha derivado en varias operaciones

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La exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico explicó que nunca vio en su enfermedad un impedimento, además, de las múltiples cirugías a la que la han sometido - crédito @semlacalle/IG

La llegada de Elsa Noguera al Ministerio de Transporte en el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella reubica en el centro del poder nacional a una funcionaria con perfil técnico en finanzas públicas.

Sin embargo, su nombre también expone una dimensión personal que ella misma vinculó con buena parte de su historia de vida: una enfermedad huérfana que afecta sus huesos desde el nacimiento y que, según relató, explica las múltiples cirugías que ha atravesado.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a seis nuevos integrantes de su gabinete y confirmó que la economista barranquillera nacida en 1973 asumirá una de las carteras con mayores exigencias de la próxima administración. Su designación se suma a una trayectoria marcada por cargos de alta responsabilidad en el sector público y el ámbito social.

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La barranquillera construyó su trayectoria en cargos de liderazgo regional y nacional-crédito @elsanoguera/Instagram
La barranquillera construyó su trayectoria en cargos de liderazgo regional y nacional-crédito @elsanoguera/Instagram

Noguera es economista de la Universidad Javeriana y cursó una maestría en Administración de Negocios con énfasis en finanzas en la Universidad del Norte. Ese recorrido académico sostuvo una carrera enfocada en la administración pública, la gestión financiera y la ejecución de proyectos de impacto regional.

Uno de sus primeros puestos de relevancia fue la Secretaría de Hacienda de Barranquilla, cargo que ocupó entre 2008 y 2010. En ese período participó en procesos orientados al fortalecimiento de las finanzas del distrito, un antecedente que consolidó su perfil técnico y luego la proyectó al escenario político nacional.

Noguera relató que padece una enfermedad huérfana que afecta la rigidez de sus huesos

En una conversación en el programa Geniales y mayores con la periodista Vanessa de la Torre, Noguera habló de uno de los asuntos más comentados de su vida personal y política: su estatura y la condición médica con la que nació. Allí respondió de forma directa cuando se le preguntó por el origen del problema: “Sí”.

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Elsa Noguera dijo que no contempla endurecer las normas de tránsito para los motociclistas y que la prevención tendrá prioridad sobre nuevas restricciones - crédito @elsanoguerabaq/X
Elsa Noguera dijo que no contempla endurecer las normas de tránsito para los motociclistas y que la prevención tendrá prioridad sobre nuevas restricciones - crédito @elsanoguerabaq/X

Durante esa entrevista, precisó el carácter poco frecuente del diagnóstico y la falta de avances médicos suficientes en torno a esa patología. “Es una enfermedad huérfana, le da a uno entre cinco mil pacientes, o sea que no hay investigación profunda, ni cura ni nada”, dijo.

En el mismo diálogo, describió cómo impacta esa condición en su cuerpo y qué consecuencias ha tenido con el paso del tiempo. “Son huesos muy calcificados, que es como una tiza, que son muy rígidos. Entonces, en cualquier momento se pueden romper”, agregó.

La exfuncionaria también conectó ese cuadro con los procedimientos médicos que ha debido enfrentar. “Por eso he tenido tantas cirugías”, señaló.

La ministra designada explicó por qué esa condición incidió en su crecimiento

Noguera contó que la enfermedad estuvo presente desde su nacimiento y que afectó directamente su desarrollo físico. “Por eso no crecí, porque ya tenía unos huesos como si fuera una persona muy adulta, por eso como que las manos no me crecieron”, expresó.

Antes de asumir este nuevo reto, Noguera fue gobernadora del Atlántico durante el periodo 2020-2023-crédito @elsanoguera/Instagram
Antes de asumir este nuevo reto, Noguera fue gobernadora del Atlántico durante el periodo 2020-2023-crédito @elsanoguera/Instagram

La hoy ministra designada de Transporte dijo además que su infancia transcurrió con una dinámica de normalidad dentro de su entorno familiar. “Lo lindo fue que mi infancia fue como si fuera una persona totalmente normal, sin ese problema”, sostuvo.

Cuando explicó esa experiencia, atribuyó ese resultado a la forma en que fue criada por sus padres. “Eso se lo debo a mis papás, porque me educaron como si yo fuera a la par”, haciendo referencia a que nunca sintió algún tipo de rechazo o minimización por su condición de salud.

Rápidamente, la publicación que viralizó el contenido de la entrevista recibió cientos de comentarios, de los cuales destacan: “Lo que le faltó en estatura, Dios se lo recompensó en inteligencia, sabiduría y amor al prójimo”; “Nada ha tenido que ver su condición de salud con su avance en el campo profesional”; “Una supermujer, ejemplo para muchas”, entre otras.

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