Colombia

El alcalde Federico Gutiérrez continuó polémica por borrar grafitis políticos en Medellín: “La provocación no es arte”

El mandatario local aseguró que la normativa para el arte urbano ha funcionado, advirtiendo que el espacio público requiere regulación para evitar conflictos motivados por intereses partidarios

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Debate por el arte urbano: Federico Gutiérrez respalda la normativa y señala manipulación partidista - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió este domingo 12 de julio de 2026, la regulación del arte urbano en la ciudad a través de un video publicado en su cuenta de X.

En su intervención, el mandatario local resaltó que la administración mantiene una normativa vigente para el grafiti desde hace varios años, mediante la denominada Mesa del Grafiti, y cuestionó la existencia de intereses políticos en los recientes debates sobre el uso del espacio público.

Según explicó Gutiérrez, la Mesa del Grafiti responde a un acuerdo municipal que, según sus palabras, “funciona”. El alcalde subrayó que “el espacio público es de todos”, y enfatizó que el papel de la administración consiste en preservar el orden y evitar que cualquier persona actúe sin restricciones en esos espacios.

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“No podemos dejar que cualquier persona pueda hacer lo que quiera en el espacio público”, afirmó en su intervención.

Federico Gutiérrez defendió el control sobre el grafiti y advirtió sobre agendas políticas - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez defendió el control sobre el grafiti y advirtió sobre agendas políticas - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario rechazó que se equipare el arte urbano con acciones de provocación, y advirtió sobre intentos de manipulación del debate por parte de sectores políticos.

¿Por qué tratan algunos de enredar el ambiente sabiendo que hay una agenda política detrás muy clara de provocar, de lograr generar malestar?”, cuestionó. Gutiérrez aclaró que su postura no responde a alineamientos ideológicos, sino a una visión de “sentido común”.

En su mensaje, el alcalde hizo referencia a eventos recientes en Medellín y señaló que “si aquí ha habido una ofensa en los últimos años a las víctimas de Medellín, ha sido el Tarimazo”.

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Gutiérrez también abordó el uso del concepto de paz por parte de algunos sectores. Según sus palabras, “el nombre de la paz lo manipulan a conveniencia algunos sectores políticos”.

El alcalde criticó iniciativas como la Paz total del gobierno de Gustavo Petro y sostuvo que, en su opinión, “no fue nada diferente al acuerdo del Pacto de la Picota y fortalecer las estructuras criminales”.

Regulación del grafiti en Medellín, un asunto de orden público según el alcalde Federico Gutiérrez: “No es provocación” - crédito Alcaldía de Medellín - @FicoGutierrez/X
Regulación del grafiti en Medellín, un asunto de orden público según el alcalde Federico Gutiérrez: “No es provocación” - crédito Alcaldía de Medellín - @FicoGutierrez/X

Diputado defendió sanciones a intervenciones sin permiso en espacios públicos de Medellín

David Fernando Ruiz Gómez, diputado y abogado especializado en temas ambientales se refirió al espacio público en Medellín.

Ruiz Gómez defendió la aplicación estricta del Código de Policía ante recientes intervenciones de arte urbano sin autorización en la ciudad.

Según expresó Ruiz Gómez, el respeto por el espacio público constituye un principio innegociable para la convivencia. “El espacio público en Medellín se respeta”, sostuvo el diputado, quien enfatizó que las recientes acciones de las autoridades no obedecen a intereses de censura, sino al cumplimiento de normativas. “No se trata de censura, se trata de orden y cumplimiento de la ley”, puntualizó.

El representante recordó que el Código de Policía, vigente desde 2016, establece sanciones claras para quienes realicen grafitis sin permiso en espacios públicos.

“El artículo 245 del código sanciona la elaboración de grafitis en el espacio público sin autorización”, afirmó Ruiz Gómez. Esta regulación, según el legislador, no es una invención reciente ni responde a decisiones personales de ninguna administración municipal, sino que forma parte del marco legal nacional.

Diputado David Fernando Ruiz Gómez: “El espacio público en Medellín se respeta”, defensa de la legalidad frente a intervenciones urbanas - crédito David Ruiz/Facebook

En su intervención, Ruiz Gómez cuestionó el papel de la Defensoría del Pueblo (DP) al acompañar a personas implicadas en intervenciones sin permisos.

“Realmente el papel de la Defensoría del Pueblo acompañando a estas personas que no tenían los permisos y no les correspondía, no tenía ningún fundamento y no tenía ningún sustento”, declaró.

El diputado destacó que algunos individuos “se creen dueños del espacio público” y que estas conductas no solo se han presentado en Medellín, sino también en otros municipios de Antioquia.

El funcionario subrayó que la defensa del espacio público involucra a toda la sociedad y reiteró que el cumplimiento de la ley protege los derechos colectivos. “En Medellín y Antioquia defendemos lo que es de todos”, insistió Ruiz Gómez.

Por último, Ruiz Gómez enfatizó que el respeto por las normas y la propiedad colectiva constituye el eje de la convivencia social en la región, descartando cualquier interpretación de las acciones recientes como actos de censura.

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