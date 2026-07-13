Colombia

Culotauro se fue de Colombia tras recibir amenazas de muerte y dejó fuerte mensaje: “Fracasé como colombiano”

El humorista difundió imágenes donde se despidió de familiares y seres queridos y lamentó no haber tenido mayor respaldo de su gremio humorístico por su situación de seguridad

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Camilo Díaz dudó de la llamada de RCN cuando lo invitaron a participar en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito captura de pantalla
El humorista publicó su salida del país sudamericano en sus redes sociales - crédito captura de pantalla

El comediante Camilo Díaz, conocido en el mundo artístico como Culotauro, confirmó su salida de Colombia después de denunciar amenazas de muerte contra su vida.

En una publicación hecha en su cuenta de Instagram, el humorista difundió su enojo por la situación y no ocultó su frustración al no haber recibido el apoyo esperado por parte de sus colegas.

Ya perdí mi país, mi familia y amigos; FRACASÉ COMO COLOMBIANO”. Aquí perdí (...) No sé porque tengo Rabia con TODO, yo no soy esto; pero ¿DÓNDE ESTÁN? cuando los necesité, los colegas cómicos ¿POR QUE EL SILENCIO? Tener el Don de la palabra para ocultarlo a conveniencia es indigno de un Comediante”, comentó el comediante en sus redes sociales.

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El humorista no ocultó su tristeza al abandonar Colombia y alejarse de sus seres queridos - crédito @culotauro/Instagram
El humorista no ocultó su tristeza al abandonar Colombia y alejarse de sus seres queridos - crédito @culotauro/Instagram

Así mismo, publicó una galería de fotos en la que se muestra despidiéndose de sus familiares, amigos y seres queridos que lo acompañaron en su carrera, aunque sostuvo que su exilio estará bajo la compañía de sus mascotas.

“Me voy del país, pero antes hay que sacar la basura; y la del corazón también. EL SILENCIO NO ES OPCIÓN llegamos al mundo solos, nos vamos con 3 perros”, agregó.

También, recordó que, antes de confirmar su salida de Colombia, realizó un show llamado “La Megacárcel”, con el que, en sus palabras, intentó salvar su vida. “Hicimos el Show “La MEGACARCEL” para salvar una vida; otras figuras guardan silencio…se ocultan; aquí no se puede, hacerlo es sacrificar la Dignidad. Gracias a @macafolla @elbuenjuanma y @boomstandupco LITERALMENTE me salvaron la vida”, señaló.

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El comediante confirmó que su salida obedeció tras recibir amenazas de muerte - crédito @culotauro/Instagram
El comediante confirmó que su salida obedeció tras recibir amenazas de muerte - crédito @culotauro/Instagram

Finalmente, Camilo Díaz dedicó unas palabras a quien le hizo las amenazas y que derivó en el éxodo de Colombia hacía otro país que mantiene bajo reserva por seguridad.

El que me llamó a amenazarme, ‘Gracias por darme la luz’, me iluminó el camino, solo con la idea de la muerte, se sabe quien le da valor a tu vida. No sirve acudir a la calma, es el momento de gritar pa que escuchen que esto ES INJUSTO (...) Los chistes nos darán todo; la vida y lo que venga después ella”, puntualizó.

La publicación del humorista colombiano generó todo tipo de reacciones. En su mayoría, cercanos y colegas de su gremio expresaron su solidaridad y manifestaron sus deseos en sus nuevos proyectos fuera del país.

Por temas de seguridad, Culotauro mantiene en reserva el país donde estará en el exilio - crédito @culotauro/Instagram
Por temas de seguridad, Culotauro mantiene en reserva el país donde estará en el exilio - crédito @culotauro/Instagram

¿Por qué amenazaron a Culotauro?

El principal motivo de la salida de Camilo Díaz ‘Culotauro’ de Colombia obedeció a su trabajo realizado en el podcast Por la Ventana, una serie de entrevistas con celebridades del país sudamericano que tuvo gran acogida entre el público digital.

No obstante, las amenazas contra su vida incrementaron tras la segunda vuelta presidencial, llevada a cabo el 21 de junio de 2026, en la que Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda y se convirtió como el presidente electo de los colombianos para el periodo 2026 - 2030.

Previo a los comicios, el podcast digital había subido una entrevista con el candidato del Pacto Histórico que, según expresó en un comunicado, fue eliminado de la plataforma YouTube sin ninguna explicación, aunque días después fue nuevamente publicado por el canal humorístico.

El humorista Camilo Díaz confirma que dejará Colombia y que publicará episodios ya grabados de su pódcast en los próximos meses - crédito @culotauro/IG
El humorista Camilo Díaz confirma que dejará Colombia y que publicará episodios ya grabados de su pódcast en los próximos meses - crédito @culotauro/IG

Debido a los mensajes intimidatorios, el comediante había presentado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y que el caso está en conocimiento de las autoridades. También señaló que las investigaciones siguen en curso.

Sin embargo, debido a su situación de seguridad, mencionó que el programa digital será suspendido de forma indefinida.

Queremos hacerlos reír, pero no pondremos en riesgo a nuestros invitados y artistas. Lamentamos finalizar así este proyecto, no lo termino con miedo (...) No dejaré de hacer chistes; en este punto no puedo pensar en el éxito de un programa si está en juego la seguridad de mis amigos y la gente que con amor decide subirse en Por la Ventana”, manifestó.

Culotauro - Camilo Díaz
Camilo Díaz 'Culotauro' aseguró que las intimidaciones comenzaron el 21 de junio, durante la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Ánulo esas palabras

Tras conocerse la decisión, la publicación del comediante recibió cientos de reacciones de apoyo. Muchos seguidores lamentaron la suspensión del programa y otros le desearon éxito en la etapa que comenzará en el exterior.

También hubo usuarios que expresaron su deseo de verlo regresar cuando existan condiciones que le permitan seguir haciendo comedia sin poner en riesgo su integridad ni la de las personas vinculadas a sus proyectos.

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