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La selección Colombia Femenina sub-20 consiguió histórico triunfo ante Estados Unidos

El gol de la victoria fue marcado por Mariana Silva, exjugadora de Independiente Santa Fe, que dio el salto al fútbol europeo en la Liga de España

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La Selección Colombia Femenina se prepara para la Copa Mundial Femenina Sub20 que se jugará en Polonia - crédito FCF
La Selección Colombia Femenina se prepara para la Copa Mundial Femenina Sub20 que se jugará en Polonia - crédito FCF

La Selección Colombia femenina sub-20 venció 1-0 a Estados Unidos en un partido en el que el gol decisivo fue de Mariana Silva. El equipo colombiano se impuso con una propuesta ofensiva y solidez defensiva, en un encuentro que describió como intenso y de alto componente táctico.

El tanto llegó tras una jugada ofensiva que definió Silva, señalada como figura del partido por su aporte en el resultado. La Tricolor femenina alineó en el arranque del partido con Jimena Ospina en el arco; la línea de cuatro defensoras era conformada por María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez y Lina Arboleda; el mediocampo contó con Juana Ortegón (capitana), Brenda Cardona e Isabella Díaz y en el ataque estuvieron Mariana Silva, Catalina Cortés y Valerín Loboa.

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Esta sería la primera victoria de la Selección Colombia Femenina sub-20 ante la selección americana, que además es potencia en el fútbol femenino. El antecedente más reciente en la categoría fue en 2024 en un doblete de amistosos que se jugaron en Bogotá. El primero fue victoria para las estadounidenses por 1-0, mientras que del segundo encuentro no hay registro en la Federación Colombiana de Fútbol del resultado.

Selección Colombia femenina sub-20
La selección Colombia femenina sub-20 se prepara para buscar la clasificación al mundial de Polonia - crédito FCF

En la categoría mayores, Colombia y Estados Unidos se han enfrentado en 15 ocasiones con un saldo de 13 derrotas y dos empates. Además, la Tricolor solo le ha marcado gol en dos ocasiones, mientras que las campeonas del mundo registran 44 anotaciones.

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El próximo partido amistoso de la Selección Colombia está programado para el miércoles 15 de julio en el U.S. Soccer National Training Center de Atlanta, Estados Unidos. a las 10:00 a. m. (hora de Colombia).

Estas son las jugadoras convocadas para el microciclo de trabajo con la Selección Colombia

- crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
- crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
  • Ana Sophia Quiroga Vargas – Atlético Bucaramanga
  • Brenda Michell Cardona Mahecha – Independiente Santa Fe
  • Carina Montaño Montaño – Cortuluá
  • Catalina Cortés Roldán – América De Cali
  • Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe
  • Jimena Ospina Domínguez – Cortuluá
  • Juana Sofia Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe
  • Katherine Osorio Arias – Independiente Medellín
  • Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
  • Luisa Fernanda Hernández Álvarez – Atlético Nacional
  • Luisa Fernanda Pérez Curico – Cortuluá
  • María Alejandra Baldovino Vásquez – Junior Fc
  • María Fernanda Viáfara Bravo – Millonarios Fc
  • Marián Lucia Sterling Puentes – Atletico Nacional
  • María Jose Torres Cristancho – Independiente Medellín
  • Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional
  • Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe
  • Mercedes Maria Martínez Medina – Fortaleza Ceif
  • Mirna Rocio Olaya Obregón – Millonarios Fc
  • Samantha Isabella Rodríguez Curubo – Atlético Bucaramanga
  • Sara Valentina Bohórquez Labrador – Fortaleza Ceif
  • Saray Marín Areiza – América De Cali
  • Sofía Ortiz Chicue – América De Cali
  • Valentina Rojas Grisales – Independiente Medellín
  • Zarhay González Espinosa – América De Cali

Así se jugará la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA 2026

​Sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026: Grupo de Colombia y detalles - crédito Federación Colombiana de Fútbol
​Sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026: Grupo de Colombia y detalles - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Copa Mundial Femenina Sub-20 Polonia 2026 se disputará del 5 al 27 de septiembre de 2026, con 24 selecciones ya distribuidas en grupos tras el sorteo del 15 de mayo en Lodz, según informó la FIFA.

El torneo tendrá como sede a Polonia y se jugará en cuatro ciudades: Lodz, Bielsko-Biala, Katowice y Sosnowiec. Será la decimosegunda edición de la competencia bienal juvenil femenina.

La clasificación por confederación quedó establecida en cuatro cupos para AFC, CAF, Concacaf y Conmebol; Uefa tendrá seis plazas, incluida la del país anfitrión, y OFC contará con dos.

En el Grupo A quedaron Polonia, México, Argentina y Benín; en el B, Brasil, Inglaterra, Canadá y Tanzania; y en el C, Francia, República de Corea, Ghana y Ecuador. El D reúne a Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda e Italia.

El Grupo E lo integran RPD de Corea, Colombia, Costa Rica y Portugal, mientras que el F quedó compuesto por España, Nigeria, RP China y Nueva Caledonia. La FIFA recordó que la RPD de Corea es la vigente campeona tras ganar el título por tercera vez en Colombia 2024.

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