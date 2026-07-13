Bus de pasajeros que salió de Medellín cayó a un abismo: al menos siete personas resultaron heridas

Una buseta de la empresa Flota Surandina se precipitó por un barranco en el sector Sinifaná, corregimiento de Bolombolo, Antioquia, tras perder el control por una presunta falla en los frenos, lo que activó una amplia respuesta de los organismos de emergencia locales - crédito @ChismeMedellin / X

En la tarde del 12 de julio, una buseta de Flota Surandina que cumplía la ruta entre Medellín y Bolombolo, perdió el control y cayó a un precipicio cercano a una quebrada en el sector Sinifaná, según información oficial difundida tras el incidente.

Las primeras tareas de rescate estuvieron a cargo del Cuerpo de Bomberos de Venecia, quienes lograron extraer a los pasajeros atrapados y coordinar la extracción del automotor siniestrado. También participaron equipos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, personal del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia y la Policía Nacional, quienes se encargaron de asegurar la zona y prestar atención prehospitalaria a los ocupantes.

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De acuerdo con el balance inicial, se registraron siete personas lesionadas. Cinco de los afectados presentaron lesiones en tejidos blandos y recibieron atención en el centro de salud local, mientras que dos fueron trasladados a Medellín y Amagá por la gravedad de las heridas.

El siniestro ocurrió cuando la buseta, aparentemente sufrió una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control y el vehículo terminara colisionando contra un barranco.

En este momento se realizan las investigaciones necesarias para esclarecer el motivo exacto del accidente y prevenir nuevos incidentes en este corredor vial del suroeste antioqueño. La comunidad local expresa inquietud por la seguridad en esta transitada vía.

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