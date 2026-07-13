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Poner una ramita de canela debajo de la almohada: para qué sirve y en que casos hacerlo

La fragancia favorece la relajación, los pensamientos positivos y facilita un sueño más rápido

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Una rama de canela, una cama con ropa de cama clara y una almohada en primer plano, con una ventana al fondo.
Muchas personas depositan una ramita de canela bajo la almohada para renovar energías cada mes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de canela como recurso simbólico y aromático trasciende su función tradicional en la cocina. Distintas prácticas atribuyen a esta especia la capacidad de influir en el bienestar personal, principalmente a través de gestos sencillos como colocar una ramita debajo de la almohada al dormir.

La canela favorece un descanso más apacible, promueve la calma y actúa como escudo contra la negatividad ambiental. El gesto, aunque carece de respaldo científico, persiste en rituales caseros y disciplinas como el feng shui, que valoran su presencia por el simbolismo de prosperidad y protección.

La tradición de poner canela bajo la almohada suele vincularse con deseos de renovación y apertura de caminos. Muchas personas consideran que este acto ayuda a empezar el día con una actitud más positiva, reforzando la intención de atraer oportunidades y bienestar. El significado puede variar según la cultura, pero la búsqueda de armonía y energías favorables es un denominador común.

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Una rama de canela y una almohada blanca sobre una superficie lisa de color claro.
El simple aroma de la canela transforma el ambiente y favorece la sensación de calma - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, quienes desean incorporar la canela a su rutina nocturna optan por una ramita seca y en buen estado, preferentemente guardada en una bolsita de tela o algodón. Esto evita manchas en la ropa de cama y facilita el mantenimiento del aroma, que es valorado por su efecto reconfortante en el ambiente.

El atractivo de la canela no reside únicamente en su simbolismo. Su aroma cálido y especiado es percibido como relajante, lo que contribuye a crear un entorno propicio para el descanso. Su presencia puede hacer que el dormitorio resulte más acogedor y agradable.

La frecuencia con la que debe renovarse la ramita de canela depende de factores prácticos y simbólicos. Muchos adeptos reemplazan la especia cuando pierde fragancia, se quiebra o muestra signos de humedad.

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Sahumerio de canela y hierbas atado en cuenco con ceniza, emitiendo humo. Palos de canela, rodajas de naranja y estrellas de anís sobre mesa de madera.
Según el Feng Shui, la canela puede acompañar deseos de abundancia y protección personal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prolongar su utilidad, se aconseja revisarla periódicamente y mantenerla protegida del contacto directo con la humedad. Si se detecta moho o un olor extraño, es mejor desecharla de inmediato.

Algunas creencias insisten en que lo ideal es renovar la canela al iniciar cada mes. Este gesto refuerza la idea de un nuevo comienzo y de la actualización de las intenciones personales, acompañando las transiciones del calendario con un acto simbólico de renovación energética.

Además de la canela, existen alternativas para quienes buscan un efecto similar: el laurel, el romero, la ruda o las bolsitas de té de manzanilla pueden emplearse con fines aromáticos y simbólicos. Todas estas opciones comparten la finalidad de crear un ambiente relajante y propicio para el bienestar.

El empleo de la canela como amuleto de abundancia y protección también se extiende como complemento al descanso. Una variante popular consiste en envolver una ramita en papel aluminio y llevarla en la billetera, cartera o automóvil. Según el Feng Shui, el aluminio ayuda a conservar la energía simbólica de la especia, aislándola de influencias externas.

Billetera de cuero marrón con tarjetas y billetes. Una mano introduce un trozo de canela envuelto en papel de aluminio en la billetera.
Llevar canela en la billetera es una costumbre popular para estimular el flujo económico - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el terreno económico, se atribuye a este amuleto la capacidad de favorecer el movimiento del dinero y evitar bloqueos energéticos. Colocar la canela en lugares clave, como la billetera o el área sureste del hogar (identificada tradicionalmente con la prosperidad) es una recomendación frecuente en la filosofía oriental.

La efectividad de estos rituales, según quienes los practican, depende en gran medida de la intención puesta en ellos y del orden del entorno. El desorden físico se interpreta como un obstáculo para la energía positiva, por lo que mantener espacios organizados se considera parte esencial del proceso.

También hay variantes del ritual, como el sahumerio de canela. Para realizarlo, basta con quemar un extremo de una rama gruesa de la especia junto a un sahumerio tradicional y dejar que el humo perfume la casa. Se recomienda abrir las ventanas para permitir la salida de las energías consideradas negativas.

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