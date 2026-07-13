Alcalde amenazó con sanciones a quienes alimenten perros callejeros y congresista del Pacto Histórico anunció jornada para atenderlos: “Veremos si nos multa”

- crédito Prensa Esmeralda Hernández/Alcaldía de Quinchía,Risaralda

Las declaraciones de Jader Clavijo Bañol, alcalde del municipio de Quinchía, departamento de Risaralda, en la que lanzó advirtió a la ciudadanía de sanciones contra quienes brinden alimentación a los perros en situación de abandono de la región han desatado una ola de reacciones en el país.

Una de ellas fue Esmeralda Hernández, senadora electa del Pacto Histórico, que mostró su indignación ante la medida disciplinaria expresada por el mandatario local.

Incluso, su molestia fue más allá y lo desafió a que ejecute dicha sanción contra ella, tras anunciar una jornada de alimentación y atención para animales sin hogar que se desarrollará el 23 de julio en el municipio risaraldense.

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“Invito a la ciudadanía a acompañar esta iniciativa para responder con contundencia ante este señalamiento arbitrario e insensato”, declaró la congresista.

Igualmente, Hernández cuestionó la postura de Clavijo Bañol y le pidió enfocarse en acciones que promuevan el bienestar animal en la región.

“Contrario a desincentivar la solidaridad por los animales, usted lo que debería estar haciendo es esterilizar, tener jornadas de protección y bienestar”, sostuvo.

Por último, la senadora del Pacto Histórico hizo un llamado a los alcaldes y autoridades locales a impulsar educación ciudadana para reducir el abandono y la mortalidad de animales en la calle.

“Educar a la ciudadanía para disminuir el abandono y la tasa de mortalidad de animales que terminan muriendo en la calle por distintas causas”, puntualizó.

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Esmeralda Hernández no fue la única congresista que se refirió a lo expresado por el alcalde de Quinchía (Risaralda).

También se sumo la senadora de Alianza Verde Andrea Padilla que rechazó las sanciones, al considerar que antes de ello debió explicar qué medidas ha tomado su administración frente a la población animal sin hogar.

“Está usted meando fuera del tiesto. Más bien respóndanos cómo va el cumplimiento de sus obligaciones legales de protección animal. (…) Ni se le ocurra cobrar multas por ser solidarios, por ser empáticos, porque eso va contra la ley", indicó la congresista animalista.

Padilla también puso el foco en la relación de la administración con los rescatistas de Quinchía. Sostuvo que el gobierno local “se opone y obstaculiza la empatía”, en vez de fortalecer estrategias de protección animal, y advirtió que hará seguimiento al caso.

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La indignación de ambas parlamentarias se originó luego de que Clavijo Bañol, en una entrevista en el programa de televisión Qtv Quinchía, mencionara las reiteradas quejas de la ciudadanía por la presencia de animales en espacios públicos.

La administración municipal sostuvo que la medida buscaba frenar prácticas que consideraba generadoras de problemas de salubridad y convivencia.

“Hermano, empecemos a hacer comparendos. Ayúdenos a no darles purina ni agua en sus centros, en sus establecimientos públicos. A las personas que están llevándoles agua y purina a los parques, a las calles, por favor, empecemos a hacer comparendos”, fueron las declaraciones del mandatario local.

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Alcalde de Quinchía explicó su versión

Ante la oleada de críticas por la medida, la administración municipal publicó un video en el que el propio alcalde afirmó que sus declaraciones fueron editadas para generar confusión en la población, y responsabilizó a sus opositores políticos por estar detrás de la misma.

“Hoy paso a aclarar un tema sobre un video que anda rondando en redes, donde desafortunadamente detractores políticos lo que hicieron fue cortar la parte que les convenía para hacernos quedar mal a nosotros como administración”, dijo.

Bañol sostuvo que el objetivo de su gobierno no es perjudicar a los animales, sino protegerlos y promover la adopción responsable. “Nosotros lo que estamos haciendo desde la administración municipal es precisamente proteger a los animalitos”, afirmó.

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El mandatario agregó que algunos de esos perros llegaron al casco urbano desde veredas y fincas. Según su explicación, esa situación generó preocupación por posibles accidentes y por la falta de lugares adecuados para su cuidado.

También aseguró que durante eventos masivos se han retirado perros de las calles para evitar que sean maltratados. “Nosotros nos llevamos estos perritos el jueves que iniciaban las fiestas precisamente para evitar que los maltrataran”, detalló sobre una práctica que, en años anteriores, incluyó traslados a centros de arte y oficio para protegerlos de la pólvora y de otros riesgos asociados a la aglomeración de visitantes.

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La polémica escaló además a un plano personal. En su cuenta de Instagram, el alcalde denunció haber recibido mensajes amenazantes tras la difusión del video: “No gusto también de que me estén amenazando con temas de que me van a dar cianuro a mí y a toda mi familia”.

Para respaldar su versión, la Alcaldía compartió imágenes del lugar donde permanecen los animales. El responsable del hogar de paso afirmó que allí cuentan con agua potable, espacios libres y atención veterinaria, además de un vehículo adaptado para transportarlos “en jaulas de metro por metro”.